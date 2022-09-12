中共20大前疫情多點爆發，清零屢爆官民衝突，胡錫進指「全域靜態管理」出問題

中共20大前疫情多點爆發，專家指中國遭逢武漢上海後最嚴峻形勢

（中央社）中共20大下月即將登場之際，疫情仍多點爆發。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友9日表示，這是自武漢、上海疫情後，中國碰到最嚴峻、複雜的形勢。

吳尊友9日在其個人微博發文指出，當前中國的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情此起彼伏，每日報告確診病例數與無症狀感染者人數在千例以上的嚴峻形勢已經連續1個月。

他形容，「這是自武漢疫情以後、除上海疫情之外，我國新冠疫情形勢最為嚴峻、複雜的。」

吳尊友並將中國疫情形勢嚴峻歸因於兩方面，其一為西太平洋成為全球第五輪疫情中心，給中國「外防輸入」造成巨大壓力；第二為Omicron病毒變異株的出現，使隱匿傳播更為常見，防控增加了難度。

吳尊友指出，中國也是西太平洋國家之一，受到周邊國家和地區嚴重疫情影響，給中國造成「外防輸入」的壓力，這是近期疫情嚴峻的主要外圍原因。

至於隱匿傳播的問題，他說，是什麼原因造成疫情感染者中部分人出現核酸檢測結果陰性、陽性交替的現象，目前還不清楚。這種陰性、陽性交替的現象在「隱匿性傳播」中究竟發揮了多大的作用，也需要進一步的研究。但這種現象的存在，無疑給防控帶來巨大挑戰。

針對當前疫情形勢，中國國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，由中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。

孫春蘭說，要貫徹中共總書記習近平關於疫情防控的指示，嚴格執行第九版防控方案。當前受境外疫情高位流行影響，中國多地發生聚集性疫情，要採取堅決果斷措施，盡快控制疫情。

Photo Credit: 中央社 圖為北京朝陽區一處核酸檢測站。

中國清零官民衝突，胡錫進指全域靜態管理出問題

（中央社）中國堅持嚴苛清零抗疫，數千萬至上億民眾關在家數週至數月，屢爆官民衝突，連官媒《環球時報》前總編輯胡錫進都發文指「全域靜態管理」出問題，除籲封控須速戰速決，還要中共公布管理標準。

中國自爆發COVID-19以來嚴格執行封控措施，在中國領導人習近平高舉動態清零政策下，除了核酸檢測常態化外，也有出現個位數病例就整個區或市封控案例，「足不出戶，上門服務」成為民眾害怕的防疫金句。

據《自由亞洲電台》9日報導，近期的疫情導致新一波封城措施，以「靜態管理」、「原則在家」等形式在中國9成以上省市進行。其中新疆伊犁已封控超過1個月，民眾發出的求救訊息顯示，當地物資供應不足、病人或孕婦求助無門，甚至有老人因饑餓絕望上吊自殺。

此外，近日中國網路平台上一則廣西東興市已經封9個月的發文備受熱議，指一個幾十萬人的邊境城市，只剩下幾萬人在苦苦支撐著，希望大家幫忙。

《自由亞洲電台》報導，清零措施造成大量民眾工作及生活節奏被打亂，導致民心崩潰，隨之而來的是執行清零政策的政府方人員，與拒絕政府指令的民眾間爆發衝突。

例如湖北武漢黃陂、東北大慶居民小區爆發示威，要求解封；也有成都居民持菜刀威脅防疫人員，拒絕下樓做核酸篩查；更有居民在微信群發生爭執，最終鄰居之間發生械鬥，釀成命案；另有高層樓居民爬出陽台，不慎墜樓。

另有網友提供的一段影片顯示，一名女子在地鐵入口處不滿每到一處都要出示健康碼，於是與防疫人員發生衝突，結果被行政拘留20天。

這樣的情形讓在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時嗆聲要擊落專機、殲滅美國航母等的中國官媒喉舌胡錫進10日也發文表示，一個城市如果迫不得已搞全域靜態管理，一定要速戰速決。靜默一搞就1個多月，實在讓民眾難以接受。

胡錫進表示，全域靜態管理輕易不能搞，尤其不能不斷拖長靜默的時間，這應是基本原則，但由於種種原因，拖長靜默期的情況不時發生。

他喊話國家應該圍繞全域靜態管理公布相應的規定：什麼樣的情況可以發起全域靜態管理，延長多少天後或者疫情降到什麼水準後，必須改為有針對性的局部封控。總之，不能夠讓封控過度延長，要把不被長時間封控隔離當成防疫期間人們的一項基本權利進行保障性建設。

不過他強調，自己對各地政府與民眾在抗疫問題上利益高度一致，絕非相互對立的看法，重要的是，每一個地方官民能夠就防疫方式和路徑形成共識，而「長時間靜默不可能成為這種共識的一部分」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航