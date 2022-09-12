中共20大前疫情多點爆發，清零屢爆官民衝突，胡錫進指「全域靜態管理」出問題
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中國堅持嚴苛清零抗疫，數千萬至上億民眾關在家數週至數月，屢爆官民衝突。官媒喉舌胡錫進10日也發文表示，一個城市如果迫不得已搞全域靜態管理，一定要速戰速決。靜默一搞就1個多月，實在讓民眾難以接受。
中共20大前疫情多點爆發，專家指中國遭逢武漢上海後最嚴峻形勢
（中央社）中共20大下月即將登場之際，疫情仍多點爆發。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友9日表示，這是自武漢、上海疫情後，中國碰到最嚴峻、複雜的形勢。
吳尊友9日在其個人微博發文指出，當前中國的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情此起彼伏，每日報告確診病例數與無症狀感染者人數在千例以上的嚴峻形勢已經連續1個月。
他形容，「這是自武漢疫情以後、除上海疫情之外，我國新冠疫情形勢最為嚴峻、複雜的。」
吳尊友並將中國疫情形勢嚴峻歸因於兩方面，其一為西太平洋成為全球第五輪疫情中心，給中國「外防輸入」造成巨大壓力；第二為Omicron病毒變異株的出現，使隱匿傳播更為常見，防控增加了難度。
吳尊友指出，中國也是西太平洋國家之一，受到周邊國家和地區嚴重疫情影響，給中國造成「外防輸入」的壓力，這是近期疫情嚴峻的主要外圍原因。
至於隱匿傳播的問題，他說，是什麼原因造成疫情感染者中部分人出現核酸檢測結果陰性、陽性交替的現象，目前還不清楚。這種陰性、陽性交替的現象在「隱匿性傳播」中究竟發揮了多大的作用，也需要進一步的研究。但這種現象的存在，無疑給防控帶來巨大挑戰。
針對當前疫情形勢，中國國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，由中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。
孫春蘭說，要貫徹中共總書記習近平關於疫情防控的指示，嚴格執行第九版防控方案。當前受境外疫情高位流行影響，中國多地發生聚集性疫情，要採取堅決果斷措施，盡快控制疫情。
中國清零官民衝突，胡錫進指全域靜態管理出問題
（中央社）中國堅持嚴苛清零抗疫，數千萬至上億民眾關在家數週至數月，屢爆官民衝突，連官媒《環球時報》前總編輯胡錫進都發文指「全域靜態管理」出問題，除籲封控須速戰速決，還要中共公布管理標準。
中國自爆發COVID-19以來嚴格執行封控措施，在中國領導人習近平高舉動態清零政策下，除了核酸檢測常態化外，也有出現個位數病例就整個區或市封控案例，「足不出戶，上門服務」成為民眾害怕的防疫金句。
據《自由亞洲電台》9日報導，近期的疫情導致新一波封城措施，以「靜態管理」、「原則在家」等形式在中國9成以上省市進行。其中新疆伊犁已封控超過1個月，民眾發出的求救訊息顯示，當地物資供應不足、病人或孕婦求助無門，甚至有老人因饑餓絕望上吊自殺。
此外，近日中國網路平台上一則廣西東興市已經封9個月的發文備受熱議，指一個幾十萬人的邊境城市，只剩下幾萬人在苦苦支撐著，希望大家幫忙。
《自由亞洲電台》報導，清零措施造成大量民眾工作及生活節奏被打亂，導致民心崩潰，隨之而來的是執行清零政策的政府方人員，與拒絕政府指令的民眾間爆發衝突。
例如湖北武漢黃陂、東北大慶居民小區爆發示威，要求解封；也有成都居民持菜刀威脅防疫人員，拒絕下樓做核酸篩查；更有居民在微信群發生爭執，最終鄰居之間發生械鬥，釀成命案；另有高層樓居民爬出陽台，不慎墜樓。
另有網友提供的一段影片顯示，一名女子在地鐵入口處不滿每到一處都要出示健康碼，於是與防疫人員發生衝突，結果被行政拘留20天。
這樣的情形讓在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時嗆聲要擊落專機、殲滅美國航母等的中國官媒喉舌胡錫進10日也發文表示，一個城市如果迫不得已搞全域靜態管理，一定要速戰速決。靜默一搞就1個多月，實在讓民眾難以接受。
胡錫進表示，全域靜態管理輕易不能搞，尤其不能不斷拖長靜默的時間，這應是基本原則，但由於種種原因，拖長靜默期的情況不時發生。
他喊話國家應該圍繞全域靜態管理公布相應的規定：什麼樣的情況可以發起全域靜態管理，延長多少天後或者疫情降到什麼水準後，必須改為有針對性的局部封控。總之，不能夠讓封控過度延長，要把不被長時間封控隔離當成防疫期間人們的一項基本權利進行保障性建設。
不過他強調，自己對各地政府與民眾在抗疫問題上利益高度一致，絕非相互對立的看法，重要的是，每一個地方官民能夠就防疫方式和路徑形成共識，而「長時間靜默不可能成為這種共識的一部分」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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