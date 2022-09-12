烏克蘭全面反攻：俄軍被趕出烏東三大戰略重鎮，「一次軍事挫折，也是對普亭的公開羞辱」
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烏克蘭官員稱，軍隊9月10日進入俄羅斯軍隊在東部的重要補給中心庫皮揚斯克（Kupiansk）。俄羅斯國防部隨後表示，軍隊已從附近的伊久姆（Izyum）附近撤退，以「重新部署」。俄羅斯國防部還證實從第三個關鍵鎮巴拉克列亞（Balaklyia）撤軍。
隨著烏克蘭的快速反擊取得進一步進展，俄羅斯軍隊已經從烏克蘭東部主要城鎮撤出。烏克蘭官員稱，軍隊9月10日進入俄羅斯軍隊在東部的重要補給中心庫皮揚斯克（Kupiansk）。俄羅斯國防部隨後表示，軍隊已從附近的伊久姆（Izyum）附近撤退，以「重新部署」。
俄羅斯國防部還證實從第三個關鍵鎮巴拉克列亞（Balaklyia）撤軍，以加強在頓涅茨克前線的戰鬥。烏軍的成果如果保持住，將是4月來俄羅斯從基輔附近地區撤出以來最重要的一次勝利。
在9月10日晚間的視訊講話中，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稱，自本月早些時候開始新一輪反攻以來，烏克蘭已經從俄軍手中解放了2000平方公里的領土。他的話顯示，僅在過去48小時內，該地區的一半就已被奪回，這是澤連斯基8日晚間講話時所說已被解放領土面積的兩倍。
俄羅斯承認從伊久姆撤軍意義重大，因為這裡是俄軍的主要軍事中心。「我們進行了為期三天的行動，減少伊久姆－巴拉克利亞的部隊並有組織地轉移到頓涅茨克人民共和國境內。」俄羅斯在聲明中說。
「為了防止俄軍受到傷害，我們對敵人進行了猛烈的火力打擊。」俄羅斯官方《塔斯社》報導，不久後，俄羅斯控制的哈爾科夫地區的行政長官建議居民撤離到俄羅斯來「挽救生命」。鄰近的俄羅斯別爾哥羅德州長表示，排隊跨境的人們可以獲得流動餐飲、供暖和醫療援助。
這些進展將被視為烏克蘭軍隊有能力重新奪回俄羅斯佔領的領土的一個信號。在基輔繼續向其處境艱難的西方盟友尋求軍事支持的時候，這一點非常重要。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，最新事態表明，烏克蘭部隊能夠擊敗俄羅斯軍隊，並可以使用更多的西方武器更快地結束戰爭。
早些時候，英國國防部官員表示，烏克蘭已經推進了50公里，進入此前俄羅斯佔領的領土。「俄羅斯軍隊可能很意外」，英國國防部說，「該地區只被輕度控制，烏克蘭部隊已經佔領或包圍了幾個城鎮。」
本週早些時候，烏克蘭在該國東部發動了反攻，而國際社會的注意力集中在南部城市赫爾松附近預期中的進攻上。分析人士認為，俄羅斯重新調動了一些經驗最豐富的軍隊來保衛這座城市。但一名官員表示，除了在東部取得進展，烏克蘭在南部也取得了進展。
烏克蘭軍隊南部司令部發言人古門約克（Nataliya Gumenyuk）表示，他們沿著這條戰線推進了「二到幾十公里」。但在南線作戰的俄羅斯軍隊據稱已經深入防禦陣地，烏克蘭軍隊自進攻開始一直面臨著頑強的抵抗。
當地官員稱，9月10日在哈爾科夫，俄羅斯的火箭彈襲擊了這座城市，導致一人死亡，數座房屋被毀。烏克蘭官員在社交媒體上分享了一張照片，似乎顯示烏克蘭軍隊在庫皮揚斯克市政廳前舉著烏克蘭國旗，腳下放著俄羅斯國旗。
總統澤倫斯基9日表示，他的部隊正在「逐步控制新的定居點」，並且「放回烏克蘭國旗，保護我們所有的人民。」他還表示，國家警察部隊正在返回被解放的定居點，並敦促平民向他們報告俄羅斯涉嫌的戰爭罪行。
此前，聯合國在烏克蘭的一個監測團隊報告稱，他們記錄了俄羅斯軍隊對戰俘的一系列侵害行為。該報告同時也指控烏克蘭軍隊存在「對戰俘實施酷刑和虐待的案例」。
來自基輔和盟友的鼓舞
反攻的速度不僅讓俄羅斯措手不及，甚至一些烏克蘭人都感到驚訝。這裡的人們一直在努力了解最新的進展消息。俄羅斯人現在已經失去了兩個關鍵的物流中心：伊久姆和庫皮揚斯克兩個鐵路城市。這是一次軍事挫折，也是對總統普亭的公開羞辱。
我們無法到達前線。記者被拒絶進入。烏克蘭決心控制信息戰。但社交媒體上出現的大量畫面顯示，烏克蘭軍隊在新解放的地區升起國旗。所有這些對烏克蘭來說都是一種情感宣洩，對其西方支持者來說也是一種寬慰。
俄羅斯人仍然控制著大約五分之一烏克蘭國土，很少有人認為戰爭會很快結束。但烏克蘭人現在已經證明，他們能在戰鬥中擊敗俄羅斯人，而不僅是一時得逞。一名軍事專家稱，這是自二戰以來第一次俄羅斯軍隊成建制全部覆滅。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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