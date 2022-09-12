瑞典大選無人承認敗選：左派陣營微幅領先，極右翼「瑞典民主黨」有望成為國會第二大黨
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瑞典大選開票尚未完成，左右陣營得票差距些微。極右政黨瑞典民主黨目前得票率明顯比上屆增加，有機會成國會第二大黨，瑞典政治可能出現新局面。
（中央社）瑞典11日舉行國會選舉，兩份出口民調顯示，社會民主黨籍總理安德森（Magdalena Andersson）所領導的左派陣營以些微優勢領先，但民調也指出極右派斬獲不少選票。
瑞典TV4電視台公佈的出口民調數據指出，4個左派政黨獲得50.6％的選民支持，4個右派政黨則為48％。
瑞典電視台（SVT）的出口民調則顯示，4個左派政黨得到49.8％選民支持，4個右派政黨則有49.2％。
兩份出口民調也指出，民族主義和反移民的瑞典民主黨可能首次成為國內第二大黨，瑞典民主黨在兩份民調分別獲得21.3％與20.5％的支持度。
瑞典大選極右黨派可能成第二大黨，估產生新局面
瑞典大選11日投票，開票尚未完成，左右陣營得票差距些微。極右政黨瑞典民主黨目前得票率明顯比上屆增加，有機會成國會第二大黨，瑞典政治可能出現新局面。正式選舉結果預計14日出爐。
瑞典昨天進行全國大選，左右陣營得票相近，目前右派陣營些微領先3席，而極右政黨瑞典民主黨（Sweden Democrats）目前得票率20.7％，比上一屆選舉（17.6％）高出近2成，暫時領先溫和黨（Moderate Party）的19％，有機會成為國會第二大黨。
現在執政的社會民主黨（Social Democrats）也在此次大選得到比上屆選舉高出8％的選票，維持第一大黨的地位。
但若是開票結果右派陣營4個政黨的總得票率高於左派陣營的總得票率，則瑞典將面臨新的政治局面。
在瑞典犯罪率升高、槍擊事件頻傳、幫派犯罪越趨嚴重的情勢下，瑞典民主黨提出的加重刑罰、將外國籍罪犯驅逐出境等政見，吸引了許多希望看到治安改善的選民支持。
瑞典民主黨在此次選舉採用較為中立的競選語言，改變過去被質疑為反移民、種族歧視的形象。
再加上瑞典民主黨在選前提出自我檢視政黨歷史的白皮書第一部分，公開坦白瑞典民主黨過去的納粹、法西斯根源，展現承擔過去、成為正常政黨的企圖。雖然書寫者被質疑非獨立於政黨之外的中立第三人，但也得到不少選民的支持。
右派陣營早在大選前就已決定將不會讓瑞典民主黨出任任何政府部門首長的職位，右派政黨也因為與瑞典民主黨合作太密切而失去部分選票。
但瑞典民主黨的黨主席在昨晚的開票之夜上表示，瑞典民主黨的目標是進入政府部門執政。
開票尚未結束，左右兩陣營的主要政黨社民黨以及溫和黨都未提前宣布選舉結果，不願意承認敗選或宣布當選。
推動注重穆斯林等少數族群權益，並希望禁止焚燒可蘭經的新興政黨Nyans，在此次選舉中，於斯德哥爾摩（Stockholm）、哥特堡（Gothenburg）、馬爾默（Malmo）三個大城市的移民區取得很不錯的成績，在國會選舉中也拿下約1.5％的選票，引起關注。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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