河南鄭州宣布「大幹30天」拚爛尾樓全面復工，分析：3種復工路徑具指標意義
我們想讓你知道的是
河南鄭州推出爛尾樓限期復工令，要求10月6日前停工建案全面實質性復工。分析指出，這是中國地方第一個務實的系統性復工方案，具備指標性意義，可做為其他地方制定相關政策的參考。
（中央社）河南鄭州力拚在30天內讓爛尾樓全面復工，當地政府祭出5項「保交樓」專項行動，涉及銀行、公安、法院、企業與縣市區工作。
中國爛尾樓風暴持續延燒，河南鄭州祭出「限時方案」。第一財經報導，6日鄭州市召開強力攻堅「保交樓」專項行動動員會，市長何雄出席並講話。
會議解讀了5個「保交樓」專項行動方案，對目前停工爛尾的72個項目，要確保「10月上旬停工、半停工項目全面實質性復工。」
這是第一個明令限期解決爛尾樓問題的中國地方政府。
當中，5個專項行動包含公安系統「保交樓」專項行動；法院系統「保交樓」專項行動；銀行系統及金融機構「保交樓」專項行動；企業瘦身自救「保交樓」專項行動；縣市區大幹30天專項行動。
8日當地政府再度召開會議，由鄭州市住房保障和房地產管理局舉辦「鄭州市房地產開發企業瘦身自救行動」保交樓吹風會。
會議邀請約60家房企代表，針對30天的攻堅行動進行細化解讀。
報導表示，企業瘦身自救「保交樓」專項行動，一方面房企要積極自救，推動停工、半停工項目實質性復工；無法實現瘦身自救的，該破產的依法破產，該拍賣的依法拍賣，讓企業認識到「砸鍋賣鐵保交樓」是應盡責任。
報導引述一名房企相關人士說，業內預計會有實質性效果，目前市面上一半左右的項目還是有機會復工，未開發土地如果能做好抵押，也有助於後續復工。
不過也有房企人士認為，如果能通過賣資產自救，早就會這麼做，時間拖得越久資金成本越高，直到項目「資不抵債」。
報導也介紹了鄭州銀行系統、法院系統與公安系統的「保交樓」專項行動。
在銀行系統及金融機構「保交樓」專項行動方面，由鄭州市金融局主責，房管、城建、審計、財政等部門配合，逐項目、逐銀行梳理預售資金監管漏洞，針對存在問題的銀行逐個約談，推動銀行積極參與「保交樓」工作。
法院系統「保交樓」專項行動則是針對問題樓盤的訴訟，由鄭州市中級法院指導各屬地法院統一裁判標準，重點督辦，快審快結。經依法追繳、保全資金資產，窮盡市場、法治手段後仍嚴重資不抵債、無法盤活的項目，依法啟動企業破產和解、重整、清算程序。
公安系統「保交樓」專項行動，由鄭州市公安局牽頭，對樓盤開發過程中發生挪用資金、惡意抽逃資金、非法集資、合同詐騙、非法經營，涉嫌經濟犯罪的，及時介入立案偵查，依法追究企業法定代表人、實際控制人刑事責任。
何雄表示，要堅決扛穩「保交樓、穩民生」政治責任，用足用好政策工具箱，「一樓一策一專班一銀行」制定細化實施方案，打好打贏「保交樓」攻堅戰，確保社會大局和諧穩定。
鄭州下令保交樓，分析：復工路徑具指標意義
河南鄭州推出爛尾樓限期復工令，要求10月6日前停工建案全面實質性復工。分析指出，這是中國地方第一個務實的系統性復工方案，具備指標性意義，可做為其他地方制定相關政策的參考。
河南鄭州9月6日印發「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工保交樓專項行動實施方案」，明確要求10月6日前，全市所有停工問題項目實質性復工。
據中國新聞週刊11日報導，鄭州市住房保障和房地產管理局於9月8日召集逾期交付、已售停工的開發商召開保交樓吹風會。外界認為，鄭州停工爛尾樓數量在全國排名較前面，復工令內容具備很強的可操作性和可實施性，這個專項行動意義非同一般。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，鄭州復工令明確了3種復工路徑，針對有不同資金狀況的企業，規定了不同的復工方式，這3種方式具有代表性，對於引導不同企業復工有很強的指導意義。
他說，資產大於負債、暫時困難的項目，透過紓困基金、併購貸等形式，由政府平台公司接手，採取「新老劃斷」辦法，先復工再清算；資產小於負債的，先由代建公司啟動復工、完成保交樓，再由審計部門介入，追查抽逃資金；資不抵債的，鼓勵盡快破產。
河南省商業經濟學會會長、北京師範大學政府管理研究院副院長宋向清表示，方案明確指出對停工爛尾樓進行調查，涉及開發商挪用資金要追責，觸犯法律法規要追究刑事責任，在政策、法律的壓力下，會迫使開發商盡快進行資金周轉，確保按照政策要求復工。
報導提到，鄭州保交樓工作持續了一段時間，也推出了一些措施，包括地方國企和平台公司有條件地接手爛尾樓、成立保交樓紓困基金、成立政府一對一工作專班等，甚至有經濟犯罪偵查部門介入追查被違規挪用資金的去向等。
據了解，包括有「河南最高學歷樓盤」稱呼的鄭州高新區永威金橋西棠在內，鄭州已就停工爛尾72個項目建立數據資料，「一樓一策一專班一銀行」，準確核算企業資金、項目資金的平衡，釐清項目資產負債；截至目前，鄭州市紓困基金工作專班組也建立了項目庫，初步確定8個項目作為首批意向項目，預計投資人民幣43億元（約新台幣189億元）。
自7月底中央政治局會議首次提出「保交樓、穩民生」以來，全國多地陸續推出相關政策。據中國新聞週刊不完全統計，全國已有30多個城市、涉及10多個省分推出相關措施。
新聞來源
延伸閱讀
Tags：
一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。