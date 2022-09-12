【藝遊嚮導】9/13-9/19：新竹市玻璃設計藝術節、花樣年華4K修復重映、政大音樂節，本週藝文活動精彩可期！

新竹市玻璃設計藝術節正在進行中，帶領民眾認識我們最熟悉的陌生人——玻璃，本屆主題「透明大百科」不僅有超過100件精彩玻璃藝術作品，也藉由展區帶民眾了解百年新竹玻璃工藝產業，更結合互動科技與5G網路，民眾只要透過手機，就能體驗線上吹製玻璃。

本週電影消息也相當精彩！國際大導王家衛傳世經典之作《花樣年華》睽違22年4K修復大銀幕重現，電影大師史丹利庫伯力克執導的科幻鉅作《2001太空漫遊》也將在重返銀幕。此外，臺灣國際人權影展、關渡電影節在本週進行選片指南與展前放映活動，想一窺今年度的片單及選片理念的觀眾千萬別錯過了！

【表演藝術】

名稱｜2022兒童青少年戲劇節－無獨有偶工作室劇團《快樂王子》

時間｜2022/09/16（五） - 2022/09/17（六）

地點｜國立臺南生活美學館演藝廳（臺南市中西區中華西路二段34號）

備註｜本活動為售票活動

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詩與偶的對話，邀您重溫快樂王子的經典感動。

滿披金葉和閃亮寶石的「快樂王子」雕像，高高屹立在廣場中央，接受全城人民讚美；然而，站的越高，看的越廣，城裡的醜陋、淒涼，王子盡收眼底。傷心難過的他流下淚來，眼淚卻打動了貪戀一枝蘆葦花的燕子；透過燕子，王子將身上所有值錢的珠寶分送給需要幫助的人，人們不再挨餓，小孩漾起笑容，王子卻不再燦爛，好心的燕子也在寒冬來襲下，一步步接近死亡……。

《快樂王子》為無獨有偶經典代表作之一，以詩意的手法演繹英國文豪王爾德的寓言故事，傳遞生命的溫暖與感動。全劇以純熟精鍊的偶劇語言及技巧，應用多重人、偶關係展現詩意想像及哲學幽默，引領觀眾走進北歐小鎮，與快樂王子分享最寶貴的人性價值，是國內難得一見的精緻懸絲偶劇。

名稱｜2022夏至藝術節 -《金牌手路菜》音樂劇

時間｜2022/09/17（六）

地點｜雲林表演廳（雲林縣斗六市大學路三段310號）

備註｜本活動為售票活動

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聚焦於臺灣西部獨有的總鋪師文化，並且因應多元的在地文化特色，為「雲林」量身打造了屬於這塊土壤上獨有的手路菜美味。

《金牌手路菜》從雲林台西最負盛名、人稱「技藝超群馬頭師，無人能及真料理」的總鋪師馬火生講起，他一世人都堅持將生命奉獻給感動人心的料理，晚年卻因為身體不適而逐漸放棄總鋪事業，但擁有絕佳廚藝天賦的女兒馬伊柔不願意看著父親就此放棄，決心一肩扛起繼承家業的使命，馬頭師竟揚言若堅持學廚將斷絕父女關係？

《金牌手路菜》將雲林在地的庶民文化以表演藝術的元素重新揉合與創造，將總鋪師的美食精神以戲劇人物的角色交相映照後再重新設計。並且全新打造原汁原味的原創曲目，以歌立戲，以戲振舞，錚錚玉響，從土地傳唱出的音符最為真摯雋永。《金牌手路菜》不只好聽、好看、好吃、好感動，還要每一位觀眾都能在朗朗上口的音樂中，找到心中那道最自豪的人生手路菜。

名稱｜風乎舞雩詠而歸舞蹈節-2022亞洲當代舞蹈匯演

時間｜2022/9/17（六） - 2022/09/18（日）

地點｜臺南文化中心原生劇場（臺南市東區中華東路三段332號）

備註｜本活動為售票活動

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集結亞洲當代舞蹈家，以最真實的肉身碰撞、交流對話，喚起編舞文化意識以及身體民主與自由，一同開展亞洲當代舞蹈不同面貌與思考方向。

由風乎舞雩舞團創辦人顏鳳曦擔任藝術總監暨策展人，特邀韓國編舞家辛恩珠、印尼編舞家Boby Ari Setiawan、日本編舞家鈴木竜、香港編舞家楊浩以及台灣旅德編舞家陳盈琪、臺灣當代自由創作家高辛毓與風乎舞雩舞團舞者共創出全新作品。

此次演出包含六首舞作：韓國x台灣《An Answer》、印尼x台灣《ha nga ca la》、日本經典《Mugen》舞蹈影像、香港x台灣《Pied A Terre》、台灣x台灣《卜田木女/Wrap》、台灣x台灣《蝸牛》，展開亞洲當代舞蹈對世界的提問與思考。

【展覽】

名稱｜2022臺東設計師週 Mix&Max 藝想無限大∞

時間｜2022/9/17（六） - 2022/09/18（日）

地點｜臺東美術館（台東縣台東市浙江路350號）

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Mix跨界大融合，期待開創出Max。

臺東設計師週至活動內容包括臺東12組在地工藝家與6位跨領域設計名人加上2所臺東學校的共創設計，還有臺東工藝主題工作坊及設計論壇講座，碰撞出跨領域、跨地區、跨世代的共創交流計畫。

臺東設計師週已經辦理第3個年頭了，以跨領域、跨地區、跨世代三項為核心，將所有參與的設計師、藝術家、工藝家及臺東在地學子跨界大融合，並透過在地傳統工藝產業與國際新創時尚設計的跨界媒材交流，期待打造臺東生活品牌的文創形象。

名稱｜2022新竹市玻璃設計藝術節

時間｜ 2022/09/09（五） - 2022/09/25（日）

地點｜新竹公園

備註｜本活動為售票活動

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玻璃是我們最熟悉的陌生人！

玻璃藝術節今年邁入第13屆，本屆主題「透明大百科Glasspedia」，規劃主題館、特展區、科技互動裝置、透明市集四大展區，從科普小知識到生活大世界，帶領觀眾一同閱讀百種玻璃樣貌、近百年新竹產業、性格百樣的工藝創作者等「大百科」。

今年展出的玻璃藝術作品超過100件，有11件特地從國外空運來台，還有21件金玻獎得獎作品，件件精采豐富；此外，大型戶外裝置「透明苑」首度結合「5G科技」，民眾透過手機就能體驗線上吹製玻璃。

【影視】

名稱｜花樣年華 In the Mood for Love

上映時間｜2022/09/16（五）

備註｜此電影為重映，4K修復版

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兩個迷茫靈魂的邂逅，一段若即若離的愛情故事。

國際大導王家衛傳世經典之作《花樣年華》睽違22年4K修復大銀幕重現。一窺香港六十年代市井小民的日常，重溫懷舊情感。

報館編輯周慕雲 (梁朝偉 飾) 與妻子搬進一棟群居大廈，邂逅了同樣與和丈夫剛搬進來的蘇麗珍 (張曼玉 飾) 。某天，在雙方發現自己的配偶有婚外情後，受傷的兩個靈魂開始接近彼此、互相愛慕，身陷在情感的漩渦之中……。

名稱｜2001太空漫遊 2001: A Space Odyssey