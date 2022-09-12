【藝遊嚮導】9/13-9/19：新竹市玻璃設計藝術節、花樣年華4K修復重映、政大音樂節，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
國際大導王家衛傳世經典之作《花樣年華》睽違22年4K修復大銀幕重現，電影大師史丹利庫伯力克執導的科幻鉅作《2001太空漫遊》也將在重返銀幕。此外，臺灣國際人權影展、關渡電影節在本週進行選片指南與展前放映活動，想一窺今年度的片單及選片理念的觀眾千萬別錯過了！
新竹市玻璃設計藝術節正在進行中，帶領民眾認識我們最熟悉的陌生人——玻璃，本屆主題「透明大百科」不僅有超過100件精彩玻璃藝術作品，也藉由展區帶民眾了解百年新竹玻璃工藝產業，更結合互動科技與5G網路，民眾只要透過手機，就能體驗線上吹製玻璃。
本週電影消息也相當精彩！國際大導王家衛傳世經典之作《花樣年華》睽違22年4K修復大銀幕重現，電影大師史丹利庫伯力克執導的科幻鉅作《2001太空漫遊》也將在重返銀幕。此外，臺灣國際人權影展、關渡電影節在本週進行選片指南與展前放映活動，想一窺今年度的片單及選片理念的觀眾千萬別錯過了！
【表演藝術】
名稱｜2022兒童青少年戲劇節－無獨有偶工作室劇團《快樂王子》
時間｜2022/09/16（五） - 2022/09/17（六）
地點｜國立臺南生活美學館演藝廳（臺南市中西區中華西路二段34號）
備註｜本活動為售票活動
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詩與偶的對話，邀您重溫快樂王子的經典感動。
滿披金葉和閃亮寶石的「快樂王子」雕像，高高屹立在廣場中央，接受全城人民讚美；然而，站的越高，看的越廣，城裡的醜陋、淒涼，王子盡收眼底。傷心難過的他流下淚來，眼淚卻打動了貪戀一枝蘆葦花的燕子；透過燕子，王子將身上所有值錢的珠寶分送給需要幫助的人，人們不再挨餓，小孩漾起笑容，王子卻不再燦爛，好心的燕子也在寒冬來襲下，一步步接近死亡……。
《快樂王子》為無獨有偶經典代表作之一，以詩意的手法演繹英國文豪王爾德的寓言故事，傳遞生命的溫暖與感動。全劇以純熟精鍊的偶劇語言及技巧，應用多重人、偶關係展現詩意想像及哲學幽默，引領觀眾走進北歐小鎮，與快樂王子分享最寶貴的人性價值，是國內難得一見的精緻懸絲偶劇。
名稱｜2022夏至藝術節 -《金牌手路菜》音樂劇
時間｜2022/09/17（六）
地點｜雲林表演廳（雲林縣斗六市大學路三段310號）
備註｜本活動為售票活動
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聚焦於臺灣西部獨有的總鋪師文化，並且因應多元的在地文化特色，為「雲林」量身打造了屬於這塊土壤上獨有的手路菜美味。
《金牌手路菜》從雲林台西最負盛名、人稱「技藝超群馬頭師，無人能及真料理」的總鋪師馬火生講起，他一世人都堅持將生命奉獻給感動人心的料理，晚年卻因為身體不適而逐漸放棄總鋪事業，但擁有絕佳廚藝天賦的女兒馬伊柔不願意看著父親就此放棄，決心一肩扛起繼承家業的使命，馬頭師竟揚言若堅持學廚將斷絕父女關係？
《金牌手路菜》將雲林在地的庶民文化以表演藝術的元素重新揉合與創造，將總鋪師的美食精神以戲劇人物的角色交相映照後再重新設計。並且全新打造原汁原味的原創曲目，以歌立戲，以戲振舞，錚錚玉響，從土地傳唱出的音符最為真摯雋永。《金牌手路菜》不只好聽、好看、好吃、好感動，還要每一位觀眾都能在朗朗上口的音樂中，找到心中那道最自豪的人生手路菜。
名稱｜風乎舞雩詠而歸舞蹈節-2022亞洲當代舞蹈匯演
時間｜2022/9/17（六） - 2022/09/18（日）
地點｜臺南文化中心原生劇場（臺南市東區中華東路三段332號）
備註｜本活動為售票活動
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集結亞洲當代舞蹈家，以最真實的肉身碰撞、交流對話，喚起編舞文化意識以及身體民主與自由，一同開展亞洲當代舞蹈不同面貌與思考方向。
由風乎舞雩舞團創辦人顏鳳曦擔任藝術總監暨策展人，特邀韓國編舞家辛恩珠、印尼編舞家Boby Ari Setiawan、日本編舞家鈴木竜、香港編舞家楊浩以及台灣旅德編舞家陳盈琪、臺灣當代自由創作家高辛毓與風乎舞雩舞團舞者共創出全新作品。
此次演出包含六首舞作：韓國x台灣《An Answer》、印尼x台灣《ha nga ca la》、日本經典《Mugen》舞蹈影像、香港x台灣《Pied A Terre》、台灣x台灣《卜田木女/Wrap》、台灣x台灣《蝸牛》，展開亞洲當代舞蹈對世界的提問與思考。
【展覽】
名稱｜2022臺東設計師週 Mix&Max 藝想無限大∞
時間｜2022/9/17（六） - 2022/09/18（日）
地點｜臺東美術館（台東縣台東市浙江路350號）
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Mix跨界大融合，期待開創出Max。
臺東設計師週至活動內容包括臺東12組在地工藝家與6位跨領域設計名人加上2所臺東學校的共創設計，還有臺東工藝主題工作坊及設計論壇講座，碰撞出跨領域、跨地區、跨世代的共創交流計畫。
臺東設計師週已經辦理第3個年頭了，以跨領域、跨地區、跨世代三項為核心，將所有參與的設計師、藝術家、工藝家及臺東在地學子跨界大融合，並透過在地傳統工藝產業與國際新創時尚設計的跨界媒材交流，期待打造臺東生活品牌的文創形象。
名稱｜2022新竹市玻璃設計藝術節
時間｜ 2022/09/09（五） - 2022/09/25（日）
地點｜新竹公園
備註｜本活動為售票活動
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玻璃是我們最熟悉的陌生人！
玻璃藝術節今年邁入第13屆，本屆主題「透明大百科Glasspedia」，規劃主題館、特展區、科技互動裝置、透明市集四大展區，從科普小知識到生活大世界，帶領觀眾一同閱讀百種玻璃樣貌、近百年新竹產業、性格百樣的工藝創作者等「大百科」。
今年展出的玻璃藝術作品超過100件，有11件特地從國外空運來台，還有21件金玻獎得獎作品，件件精采豐富；此外，大型戶外裝置「透明苑」首度結合「5G科技」，民眾透過手機就能體驗線上吹製玻璃。
【影視】
名稱｜花樣年華 In the Mood for Love
上映時間｜2022/09/16（五）
備註｜此電影為重映，4K修復版
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兩個迷茫靈魂的邂逅，一段若即若離的愛情故事。
國際大導王家衛傳世經典之作《花樣年華》睽違22年4K修復大銀幕重現。一窺香港六十年代市井小民的日常，重溫懷舊情感。
報館編輯周慕雲 (梁朝偉 飾) 與妻子搬進一棟群居大廈，邂逅了同樣與和丈夫剛搬進來的蘇麗珍 (張曼玉 飾) 。某天，在雙方發現自己的配偶有婚外情後，受傷的兩個靈魂開始接近彼此、互相愛慕，身陷在情感的漩渦之中……。
名稱｜2001太空漫遊 2001: A Space Odyssey
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。