面對曹興誠三項「全民國防」倡議，沒有聲量就焦慮的柯文哲醜態盡出

柯文哲三個月後即將卸任台北市長，回顧這位當初高舉白色力量與公開透明的政治人物，再對照台北市政的成績單以及他民眾黨一直以來的爭議言行，著實有種不堪回首的相對剝奪感；許多人當初因為有期待，才會深刻感受到柯文哲的昨是今非，甚至看穿柯文哲不過是自以為擅長玩弄權術，骨子裏和舊秩序或保守勢力沒什麼差異的投機政客。

為了因應中國對台灣的武力威脅與認知作戰，聯電創辦人曹興誠最近提出了「不投降承諾書」、「黑熊學院」與「神射手」三項倡議並化作實際作為，除了希望喚醒國人居安思維的意識，更期待建構新的國防、心防與民防的基礎建設，展現堅韌厚實的民主防衛網抵禦專制政權的威脅。

曹興誠的呼籲隨即獲得社會輿論與台派的迴響，報名參加成為年輕人愛國心的展現，簽署不投降承諾書更成為新的政治社會運動。

曹興誠的拋磚引玉剛好與柯文哲成為對照組。面對市議員林穎孟的質詢與簽署要求，這位市長已趨近於辱罵的方式做為回應，他似乎忘了什麼是民主國家議會監督的精神，那種上對下與充滿歧視的口吻像極了獨裁者的行為。

拿著墨綠的身分，講著中國統戰內宣的話語

正當全民開始響應曹興誠的主張時，這位聲量魔人瞬時陷入焦慮中，柯文哲好像沒有討論沒有鎂光燈就會被宣判死刑一般，選擇口無遮攔以「義和團」形容黑熊學院的意義。

即便這種類比不倫不類且凸顯自己歷史文盲的本質，但是還有什麼事情比搶回話語權還重要呢？

更關鍵的是，柯對於兩岸關係的認識早就圖窮匕見，這讓人想起當初他所謂「墨綠說」，不僅是騙選票的工具，更是拿來墊高自己「被統戰」的價值——因為他自己清楚，拿著墨綠的身分講著中國統戰內宣的話語，政治行情遠勝過於深藍紅統人士。