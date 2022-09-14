為何歐元跌破與美元平價「茲事體大」？歐元疲軟會如何影響消費者？
我們想讓你知道的是
歐元下跌可能會對已在高通膨中掙扎的經濟造成額外損害。這一共同貨幣的下滑趨勢仍在繼續。
文：Ashutosh Pandey
自今（2022）年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐元兌美元匯率大幅下跌，最近更一度跌破心理學上重要的與美元平價水準。
日前，歐元跌破0.99美元大關，為近20年來首次：週一上午（2022年9月5日），這一歐洲共同貨幣一度只值0.9878美元，創下2002年12月以來最低水準。此後，略略回升。當天，歐洲央行將參考利率定為0.9920（上週五：0.9993）美元，據此，美元與歐元匯率為1：1.0081。
歐元為何下跌？
面對不斷上漲的天然氣價格和對俄羅斯會永久停供天然氣的擔憂，歐元區景氣預期普遍惡化，從而拖累歐元這一單一貨幣。德國和義大利等大經濟體對俄天然氣的過度依賴令投資者不安。經濟學家預估，歐元區的經濟衰退將比美國更快、更痛苦。
此外，美國和歐元區之間存在利率差異。美國聯準會在抑制通膨方面出手更快，更堅決，大幅提高利率。自3月以來雖，美聯準提高基準利率共225點，而歐洲中央銀行迄今只提高利率50個基點。
ING銀行的德、奧首席經濟學家布爾澤斯基（Carsten Brzeski）對《德國之聲》表示，資金正流向收益率較高的地方。因此，美元目前正受益於其作為避風港的吸引力。在圍繞全球經濟的所有普遍的陰霾和不確定性中，投資者在美元提供的相對安全中找到了安慰，原因在於，在投資人眼裡，目前，美國受一些主要全球風險的影響幅度相對較小。
什麼是與美元平價？
平價基本上意味著買一美元要花一歐元。布爾澤斯基解釋說，它本是市場參與者的一個心理門檻，他們有偏好整數的名聲，「金融市場喜歡象徵」。
平價水準常成一阻力點，歐元牛市和熊市在此交鋒，標誌貨幣朝何方變動。上月便出現此情此景：歐元驟然落至平價。不過，為時不久，該貨幣仍得以反彈，免遭跌至平價以下命運。
歐元疲軟會如何影響消費者？
歐元下跌將給歐洲家庭和企業帶來更大壓力。目前，歐洲家庭和企業已為創紀錄高通膨所困。貨幣疲軟會使主要以美元支付的進口商品更貴。而若相關商品是原材料或中間產品，則其高成本會進一步推高本地價格。
正常情況下，歐元疲軟會被視作有利於德國等出口大國經濟體的好消息。原因是，國際貿易通常以美元支付，本幣降值便意味著商品便宜，從而促進出口。但另一方面，由於全球供應鏈衝突、制裁及俄侵烏戰爭，現在不是正常時期。
布爾澤斯基強調，目前，全球地緣政治緊張，在此情況下，對出口經濟體而言，弱勢貨幣的優勢小於劣勢。
而對來歐洲的美國旅行者來說，歐元疲軟則為福音。若保持平價水準，他們理論上可用1000美元兌換1000歐元，而在2月份，只能得到900歐元。換言之，他們手上的美元更值錢了。對於進口歐洲商品的美國企業而言，也更劃算了。
歐元還會怎麼跌？
隨著能源危機加劇，對歐元還會跌破平價的賭註上升。股票事務所——野村國際（Nomura International）的策略師預測，歐元將跌至0.95美元。美國投資銀行摩根士丹利預計，至本季度末，歐元兌美元匯率將是1比0.97。
隨著試圖減少對俄羅斯石油和天然氣的依賴，歐盟在對斷電和能源配給的擔憂中，正努力尋求替代來源，而此舉又直接導致了更高的能源成本。德意志銀行外匯研究主管薩拉韋洛斯（George Saravelos）在給客戶的一份說明中寫道：「爆炸性上升的能源進口價格對歐元不利，根據我們的9月份短期預測，歐元將繼續徘徊於與美元平價水準。」
不過，他也表示：「雖然持續能源危機對歐元匯率的短期影響依然負面，但若干中期歐洲風險或在夏季過後有所緩解，」他指的是液化天然氣進口增加，以及隨著工業轉向其它燃料，對天然氣需求的下降幅度將超過預期。
歐元走弱對歐洲央行意味著什麼？
疲軟的歐元和由此產生的價格上漲加大了對歐洲中央銀行的壓力。該行因比其它央行更晚啟動加息而受批評。
對於負有抑制通膨責任的央行來說，使事情複雜化的一項事實是，歐元不僅對美元，而且對瑞士法郎和日元等其它貨幣都呈弱勢。金融市場分析所Vanda Research的外匯策略師帕特爾（Viraj Patel）告訴《德國之聲》：「現正變成一種更廣泛的歐元疲軟，並因此對歐洲央行來說構成一種通膨問題。」
歐元下跌是促使歐洲央行7月份宣佈加息50個基點的因素之一，該數值是6月加息數值的兩倍。本週四（08/09/2022），歐洲央行管理委員會將再度舉行會議，討論新一輪加息問題。
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
- 創20年來新低！歐元兌美元匯率跌破1:1，歐元怎麼走到這步的？還會再跌嗎？
- 打擊失控的通貨膨脹：歐洲央行破紀錄升息三碼，英國凍漲家庭能源費到2024年
- 能源危機惡化歐洲經濟釀罷工潮、反歐盟示威，為瑞典、捷克、奧地利多國大選投下變數
- 通貨膨脹讓全球消費者叫苦連天，但有些行業趁機「悶聲發大財」
- 俄烏戰爭6個月釀難民危機、經濟惡化，全球付出了哪些代價？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。