為何歐元跌破與美元平價「茲事體大」？歐元疲軟會如何影響消費者？

文：Ashutosh Pandey

自今（2022）年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐元兌美元匯率大幅下跌，最近更一度跌破心理學上重要的與美元平價水準。

日前，歐元跌破0.99美元大關，為近20年來首次：週一上午（2022年9月5日），這一歐洲共同貨幣一度只值0.9878美元，創下2002年12月以來最低水準。此後，略略回升。當天，歐洲央行將參考利率定為0.9920（上週五：0.9993）美元，據此，美元與歐元匯率為1：1.0081。

歐元為何下跌？

面對不斷上漲的天然氣價格和對俄羅斯會永久停供天然氣的擔憂，歐元區景氣預期普遍惡化，從而拖累歐元這一單一貨幣。德國和義大利等大經濟體對俄天然氣的過度依賴令投資者不安。經濟學家預估，歐元區的經濟衰退將比美國更快、更痛苦。

此外，美國和歐元區之間存在利率差異。美國聯準會在抑制通膨方面出手更快，更堅決，大幅提高利率。自3月以來雖，美聯準提高基準利率共225點，而歐洲中央銀行迄今只提高利率50個基點。

ING銀行的德、奧首席經濟學家布爾澤斯基（Carsten Brzeski）對《德國之聲》表示，資金正流向收益率較高的地方。因此，美元目前正受益於其作為避風港的吸引力。在圍繞全球經濟的所有普遍的陰霾和不確定性中，投資者在美元提供的相對安全中找到了安慰，原因在於，在投資人眼裡，目前，美國受一些主要全球風險的影響幅度相對較小。

什麼是與美元平價？

平價基本上意味著買一美元要花一歐元。布爾澤斯基解釋說，它本是市場參與者的一個心理門檻，他們有偏好整數的名聲，「金融市場喜歡象徵」。

平價水準常成一阻力點，歐元牛市和熊市在此交鋒，標誌貨幣朝何方變動。上月便出現此情此景：歐元驟然落至平價。不過，為時不久，該貨幣仍得以反彈，免遭跌至平價以下命運。

歐元疲軟會如何影響消費者？

歐元下跌將給歐洲家庭和企業帶來更大壓力。目前，歐洲家庭和企業已為創紀錄高通膨所困。貨幣疲軟會使主要以美元支付的進口商品更貴。而若相關商品是原材料或中間產品，則其高成本會進一步推高本地價格。

正常情況下，歐元疲軟會被視作有利於德國等出口大國經濟體的好消息。原因是，國際貿易通常以美元支付，本幣降值便意味著商品便宜，從而促進出口。但另一方面，由於全球供應鏈衝突、制裁及俄侵烏戰爭，現在不是正常時期。

布爾澤斯基強調，目前，全球地緣政治緊張，在此情況下，對出口經濟體而言，弱勢貨幣的優勢小於劣勢。

而對來歐洲的美國旅行者來說，歐元疲軟則為福音。若保持平價水準，他們理論上可用1000美元兌換1000歐元，而在2月份，只能得到900歐元。換言之，他們手上的美元更值錢了。對於進口歐洲商品的美國企業而言，也更劃算了。

歐元還會怎麼跌？

隨著能源危機加劇，對歐元還會跌破平價的賭註上升。股票事務所——野村國際（Nomura International）的策略師預測，歐元將跌至0.95美元。美國投資銀行摩根士丹利預計，至本季度末，歐元兌美元匯率將是1比0.97。

隨著試圖減少對俄羅斯石油和天然氣的依賴，歐盟在對斷電和能源配給的擔憂中，正努力尋求替代來源，而此舉又直接導致了更高的能源成本。德意志銀行外匯研究主管薩拉韋洛斯（George Saravelos）在給客戶的一份說明中寫道：「爆炸性上升的能源進口價格對歐元不利，根據我們的9月份短期預測，歐元將繼續徘徊於與美元平價水準。」

不過，他也表示：「雖然持續能源危機對歐元匯率的短期影響依然負面，但若干中期歐洲風險或在夏季過後有所緩解，」他指的是液化天然氣進口增加，以及隨著工業轉向其它燃料，對天然氣需求的下降幅度將超過預期。

歐元走弱對歐洲央行意味著什麼？

疲軟的歐元和由此產生的價格上漲加大了對歐洲中央銀行的壓力。該行因比其它央行更晚啟動加息而受批評。

對於負有抑制通膨責任的央行來說，使事情複雜化的一項事實是，歐元不僅對美元，而且對瑞士法郎和日元等其它貨幣都呈弱勢。金融市場分析所Vanda Research的外匯策略師帕特爾（Viraj Patel）告訴《德國之聲》：「現正變成一種更廣泛的歐元疲軟，並因此對歐洲央行來說構成一種通膨問題。」

歐元下跌是促使歐洲央行7月份宣佈加息50個基點的因素之一，該數值是6月加息數值的兩倍。本週四（08/09/2022），歐洲央行管理委員會將再度舉行會議，討論新一輪加息問題。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航