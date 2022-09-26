宛如諜戰無間道的吳家元命案（一）：上海灘「民國賭神」命喪中山北路小巷
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吳家元，字季玉，是監察院長于右任的摯友，也與戴笠、杜月笙等人交遊。遠在他到香港、台灣定居以前，曾經在上海的牌桌上稱霸。別人或許是十賭九輸，但吳家元可是十賭九贏，技術高超，不知道為自己賺進多少銀子。
「呀啊，呀啊啊啊啊啊啊。」 在夜晚的死巷中，驚恐的白髮老人發出淒厲的慘叫聲。然而周遭住戶貪戀晚間9點的電視節目，無人出來救他。他用盡風燭殘年的氣力、抵禦致命的刀刃攻擊，卻只為左手臂平添了更多道傷口。20多刀狠狠刺進他的軀體，鮮血從腹部、胸部汨汨流出，使他的意識變得逐漸模糊不清。
「你……居然……」老人倒在地上，逐漸失焦的雙眼，還殘留一絲不可置信的眼神。70年人生的跑馬燈閃過他的腦際，其中有好幾幅把酒言歡的畫面，正與眼前的奪命兇手相互重疊…… 為什麼是你？為什麼要殺我？所有的疑問，都隨著最後一絲意識的喪失，消弭在虛無之中。
提前離開了宴會的紳士
1963年9月13日，台灣全島剛受過西北強颱葛樂禮颱風的摧殘。即使颱風已於前一天離去，大台北地區、大安溪到大甲溪流域等地，許多地區仍陷於積水未退、斷水斷電、乃至對外道路阻斷之困境。被中華民國作為「臨時首都」的台北市區，也因為當時市區排水設計不良，而慘淹在一片汪洋之中。
不過，對庶民生命財產造成嚴重威脅的強颱，對少數人來說，卻不過是轉瞬即逝的小小插曲。飯照吃，舞照跳，宴會照辦。那天晚上，永康街17巷的某棟宅邸，正舉辦著一場豪奢的晚宴。
這場晚宴由女性製片人徐文若主辦，兩桌酒席各花上1400新台幣（當時的基本工資是新台幣300元）。宴上除了男賓，還邀請了女星張仲文、崔冰、女作家郭良蕙、華僑周秀蘭等等女性名流，但最重要的客人，當屬年屆70歲的交通銀行監察人──吳家元。
吳家元，字季玉，是監察院長于右任的摯友，也與戴笠、杜月笙等人交遊，光是提到這幾個人名，就無須多描述此人在黨國上流社會的地位有多麼崇高了。儘管如此，吳家元幽默風趣、易於相處，人又慷慨大方。他從香港來台不過半年，期間四處參與飯局，眾人也喜歡他的相伴。
然而，總是與眾人把酒言歡的吳家元，卻突然不再談笑風生了。他的眼神恍惚，面露倦容，表情看來心事重重。眾人不知吳老先生發生何事，只當他可能近日較為疲倦，便未多問。 晚間9點半左右，眾人談得正歡，吳家元卻起身離席，說是要親赴另一個朋友的約。
「我開車送您去吧。」其中一位客人熱切提議道。「不必麻煩了，我招計程車去就好。」吳家元婉拒了。語罷，他便走向宅邸外頭，蒼老的身軀沒入台北的夜晚之中。 那便是與會眾人看見吳家元的最後一面。
（命案發生的中山北路105巷）
交友愈廣闊，仇家愈不會少
酒宴隔天9月14日早上7點左右，中山北路105巷的居民出門，看見一個身中多刀、血流成河的白髮老翁側臥在地，顯然早已氣絕多時。目擊者急忙聯繫住在附近的檢察官周德美，由周德美聯絡中山一派出所，前來調查命案。
調查人員很快就發現，這位死者不是別人，正是負有盛名、與國民黨政高層交好的交通銀行監察人吳家元。如此重要的人物，竟然獨自一人慘死在台北市的巷弄之中，實在是讓人百思不得其解。中華民國治安機關不得不繃緊神經，不敢有所疏漏，立刻展開全面調查。
吳家元，字季玉，長期住在香港。他把家人留在那裡，在半年前來到台灣，據說是要為長年摯友于右任祝壽。吳家元獨自住在永康街7巷，家中請了兩個女傭服侍起居，家庭關係方面算是單純。然而吳家元交遊廣闊，與台灣各界社交圈交流頻繁，光是整理他複雜的人際關係，就讓警方深感頭大。
吳家元被發現時身著深色西裝、白襯衫、黑領帶跟黑皮鞋，但無論這些華服原先是什麼顏色，上面已經全部沾滿腥紅的血跡。根據法醫宮可仁的檢驗，他全身上下一共有42處大小傷口，主要致命傷在胸部，左手臂因為試圖抵擋兇手的攻擊而多了5道傷口。另外，傷口有一種特殊的三角形狀，顯然是凶器的特徵。
警方調查吳家元可能的遇害時間，發現在9月13日晚間9點多，中山北路105巷的居民在看電視節目時，曾經聽到窗外傳來一陣慘叫聲，時間與吳家元離開永康街晚宴大致相符。此外，中山北路巷道因為葛樂禮颱風剛肆虐過，仍是多處泥濘，但吳家元的皮鞋鞋底卻相當乾淨，這表示他可能到了中山北路105巷、下車行走後不久，就慘遭殺害了。
吳家元為什麼會隻身前往中山北路105巷？在颱風過後、泥濘的暗巷之中，又是什麼人在那裡等著奪走他的性命呢？
究竟是什麼「重要的約會」？
警方調查吳家元生前最後一日的行蹤，然而，這個謎團引他們陷入的泥淖，並不比葛樂禮颱風帶來的泥濘來的容易脫出。據吳家元女傭的說法，吳家元在晚間7點多待在家中，送走下午來的客人，等待接下來一同赴宴的兩位太太前來。吳家元還隨口抱怨了幾句：「怎麼約好了7點半赴約還不來。」
直到兩位太太終於姍姍來遲，其中一位卻想要臨陣脫逃，不願赴約；只見吳家元好言相勸，終於把兩位女伴都勸上車，三人一同去了永康街17巷的晚宴。在那之後，女傭就再也沒有看到吳家元的身影。
晚宴客人們回憶道，吳家元與兩位女伴大約在8點左右才到晚宴現場。從頭到尾，原本個性豪爽、談笑風生的吳家元，那天晚上臉色卻異常凝重，顯然心事重重。一到9點左右，吳家元便起身表示有「重要約會」，不得不暫時離席，請大家等他回來。想不到吳家元就再也沒回來了。客人們一想到前一天晚上還一起吃飯說笑的好友，就這樣天人永隔，難免感傷落淚。
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