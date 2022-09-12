對新英王查爾斯三世說「不」？大英國協加勒比海諸國要求正視殖民歷史
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伊莉莎白女王去世、英國新君主繼位的消息傳出，在加勒比海的大英國協國家，部分人士呼籲不再接受英國國王為國家元首，並要求英國為殖民時代的販奴暴行提供賠償。
文：德國之聲中文網（路透社）
牙買加總理表示，將為伊莉莎白二世舉行官方的悼念活動，安地卡及巴布達政府則下令在女王葬禮當天降半旗致哀。
但另一些人士，則對遠在另一個大洲的英國君主在21世紀所發揮的作用表示質疑。今（2022）年早些時候，在盧安達首都吉佳利舉行的大英國協峰會上，一些國家領導人表達了對查爾斯王子將繼承大英國協主席身份的不安。
而今年3月，威廉王子夫婦出訪貝里斯、牙買加和巴哈馬群島，則伴隨著要求英國為殖民地時期奴隸販運道歉並賠償的呼聲。
「隨著君主制的角色發生改變，我們期望這可以成為推動我們地區賠償討論的一個機會」，巴哈馬國家賠償委員會的主席霍爾－坎貝爾（Niambi Hall-Campbell）週四向女王家人發出唁電後表示。她同時指出，去（2021）年在巴貝多結束英國王室的名義統治成為共和國的慶典上，查爾斯王子承認了歷史上 「駭人聽聞的奴隸制暴行」。
她表示，希望查爾斯能成為一個反映 「時代要求的正義」的領導人。而這種正義是「賠償的正義」。
殖民地和販奴歷史
從15世紀到19世紀，在歐洲國家進行的跨大西洋奴隸貿易中，超過1000萬非洲人成為劫掠、奴役的對象。那些在慘無人道的航行中倖存下來的人，被迫在加勒比海和美洲的種植園裡勞作。
牙買加賠償運動的倡導者漢密爾頓（Rosalea Hamilton）說，查爾斯在吉佳利會議上表達的他個人對奴隸制的沉痛反思，讓人看到 「某種程度的希望，即他將從歷史中吸取教訓，理解許多國家直到今天還在忍受的痛苦影響 」，並回應賠償的訴求。
她的倡議組織在今年3月威廉王子和凱特王妃到訪期間，發表公開信呼籲英國道歉並予以賠償。
牙買加政府去年宣佈了要求英國提供賠償的計劃。估計有60萬人被英國殖民者以暴力販運到該加勒比海島嶼，在甘蔗和香蕉種植園勞作，為奴隸主創造了大筆財富。
告別君主？
「無論誰成為繼任，都應該被要求允許王室向非洲後裔提供賠償」，設在巴貝多的「加勒比和平與融合運動」的秘書長戴尼（David Denny）說。他還表示，「我們應該致力於結束（英國）王室作為我們國家元首的狀況。」
牙買加已釋放訊號，有意效仿巴貝多摒棄英王室的名義上的統治。這兩個國家都仍是大英國協成員國。
大英國協目前有54個成員國，其中15個名義上仍以英國君主作為國家元首，其餘成員國為共和國或擁有自己的君主。
今年8月的一項民調顯示，56％的牙買加人贊成不再保留英國君主為該國的名義元首。牙買加議會反對黨議員菲利普斯（Mikael Phillips）2020年曾提交一份相關的動議。他說，該國總理曾表示，在英國迎來新君主後，將加快步伐。
另一個加勒比島國聖露西亞（St. Lucia）前總理、現反對派領導人切斯塔內特（Allen Chastanet）對路透社表示，他支持國內走向共和主義的「廣泛運動」：「在目前的時機，我毫無疑問支持（我們）成為一個共和國。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。