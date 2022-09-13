《德國之聲》專訪前參謀總長李喜明：「黑熊勇士」不可能成功，台灣現在就該建立國土防衛軍
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李喜明在2017到2019年擔任台灣參謀總長，任內提出「不對稱戰略」受到各方關注，他在近日台海局勢升溫時出版新書《臺灣的勝算》，接受德國之聲專訪，疾呼台灣國防立即改革的必要。
文：鄒宗翰
受訪對象：李喜明（台灣前參謀總長）
- 德國之聲：現在每天都有中國軍機飛越海峽中線，怎麼看這個態勢？
李喜明：現在每天都這樣過來，算是一個新的常態。在我來看，比較憂心的是擦槍走火這件事情，因為原來以前有中線，中線就像我講的，像打排球一樣，你打過來，我打過去，跑到網子這邊就會比較有問題。我也講過，你可以為了統一而戰，你可以為了自由而戰，但是如果是為了擦槍走火而發生戰爭，那是絕對沒有價值，也沒有意義。
這是在理論上來講，這實務上來講，我們的政府國軍應該因應這個新的情勢，趕快訂定一個新的ORE，Rule of Engagement（兩軍交接規則），我不太喜歡用SOP（標準作業程序），因為比較死板。目的就是能夠不失你的立場、不失你的尊嚴，也不至於因為第一線的人擦槍走火。
你（中國）既然已經做了這種地步，已經過來建立一個新的常態，你不太可能把它退回去到8月10日之前原來偶爾過中線的作法，那我們必須要謹慎小心為之。
- 德國之聲：兩岸有可能在近期走上武裝衝突嗎？
李喜明：我倒覺得短時間會發生戰爭的機率並沒有那麼高，但是要看你這個戰爭所謂的形態是什麼，因為戰爭也可以分為有限衝突跟全面性的戰爭。沒在動槍動火了，我們就算是灰色地帶的衝突。
全面性的戰爭目前看起來，中國大概還沒有完全準備好，而且他們正在準備二十大，自己內部的事情很多，所以短時間看起來，全面性衝突的可能性並沒有那麼高，必須等到它具備能力了。
至於說有限度的衝突，當然我希望不會發生，就是我原來去年就預判，如果習近平在二十大遭遇到特別的阻礙，沒有辦法達到他持續掌權的目的，他可能會去製造一些爭端來提醒全中國人民：中國目前在一個非常關鍵的時刻，需要一個偉大的、有遠見、有謀略的一個領導人。
他怎麼樣來提醒？他可能會製造一些有限的衝突，但有限的衝突一定會有一個特殊的目的，如果這個特殊目的，譬如說他二十大很穩，能夠延續掌權，他也能夠接受那種結果，他不會去製造亂局，不會去製造衝突。
而最後一種短期衝突的可能性，就我剛剛講的這種莫名其妙的第一線的擦槍走火，類似2001年王偉事件*。那這個就是標準的擦槍走火，那是因為你沒有給第一線人員一個很清楚的框架跟作為。
*南海撞機事件，又稱81192撞機事件，美國稱海南島事件。2001年4月1日在南海靠近海南島上空，32歲的中國飛行員王偉駕駛的軍機與美軍機發生空中相撞事故，中美互相指責，一度演變為外交危機，最後經過談判解決。
- 德國之聲：可以幫我們舉個有限衝突的例子嗎？
李喜明：全部都有可能，譬如說在海上攻擊一下你的船艦，用飛機攻擊一下你的船艦，或者說在你的外島區域產生一些衝突，把這個對峙強烈起來，到一個程度就會影響到二十大的結論。
- 德國之聲：這樣不就是等於是中國發出的第一擊，台灣一定要因應，不就等於要走向戰爭了，為什麼還算是有限的衝突？
李喜明：因為衝突的程度跟面向是一種叫做escalation（不斷上升）的情況，比如說，俄羅斯2014年突然就把克里米亞拿掉了，你說是全面性的戰爭，還是有限的衝突呢？跟現在俄烏戰爭相比，意思就又不一樣了。有限度的衝突一定是背後有他的意圖，當然還應該是有控制的，因為衝突不是他的目的，而是達到目的的手段。有限衝突是我不是要毀滅你，而是要佔領你，那個目的就很簡單了。
有限衝突要製造成範圍多大，就跟他的目的，跟他想要達到的這種效果會有關係。他（習近平）當然希望製造出一種氛圍來讓全中國人民能夠比較支持他，但如果說局勢都已經穩定了，他有必要去製造這種衝突嗎？
他如果已經確定可以延續他的權力，幹嘛要製造這個衝突來攪亂他的局面，所以你說這個衝突的方式、範圍、手段要看看他認為遭遇到了什麼威脅，應該用多大的場面來，就像當年毛澤東也一樣，他發動文化大革命，目的不也是為個人的權力鬥爭嗎？道理照理是差不多的。
- 德國之聲：若台海發生衝突，以你的瞭解，美國會介入嗎？
李喜明：我個人的看法，以現代的戰爭，還有以中國的實力，美國要直接的軍事武裝的介入，也就是說跟中共直接對打的可能性微乎其微。但是我也很有信心認為，一旦有任何衝突，美國一定會來協助台灣來抵抗衝突。那你問軍事介入的定義是什麼？程度是什麼了？間接的支持是一定會有的，直接就跟他們對著幹的可能性微乎其微。
老實講，美國的軍力目前世界雖然是第一，但是它所有的軍力都還是在力量投射（power projection），投射在全部世界的狀態，單獨集中在台海這個小塊的區域，它的實力其實已經沒有辦法在短時間內能夠跟中國有所抗衡，它必須要有時間調兵遣將才有可能，這個對它來說都是非常非常困難的事情了。
另外一種狀況，美國是不是可以跟台灣合作共同抗衡中國？這個也很難，因為台美之間並沒有聯合的指揮管制機制，沒有通信的能力，沒有即時情報分享的能力，也沒有作戰的互通訊息，相互之間也沒有共同的作戰構想和分工機制，這些都沒有。想要一起來並肩作戰的可能都沒有，這是我每次在美國一直呼籲說，你不要再有這些高層政治人物來訪，我們需要的是你跟我講清楚，你們要怎麼樣？你們希望我們怎麼樣？哪些東西我們可以做，相互之間不會衝突，我們做一些具體的合作的事項，這樣子才有可能並肩去抵抗侵略。
- 德國之聲：從裴洛西訪台之後，有很多美國民意代表高調訪台，歐洲或者是其他國家的重要人士也有。你覺得這樣的作法不好？
李喜明：這種做法是好的，可以傳達民主世界對我們的支持，但當這種支持已經達到，就不需要那麼頻繁，適可而止，因為凡事總有它利弊兩面。你過度的做這種事情，你就是過度的刺激它（中國），如果它國內的民眾不高興，它又要做一些過度的反應，然後又要升高緊張的局勢，這是沒有必要的。
我們要建立實質的嚇阻能力，是這種高階政治人物互訪建立不了的。我們就好好來看看應該怎麼分工、怎麼合作，讓我們知道你可以協助我到達什麼樣的程度。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
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每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
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