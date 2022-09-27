宛如諜戰無間道的吳家元命案（二）：軍統特務與香港黑幫大哥的恩怨情仇
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身材矮胖、臉孔白淨的李裁法，早在1920年代，他就認識了杜月笙的結拜兄弟芮慶榮。這些幫會關係，讓李裁法成了在香港掌握千名手下跟自己地盤的大哥。這讓他在日本佔領香港的時期得到日本憲兵司令部的青睞，成為日本人的密探長。
1963年9月13日晚間9點半，白髮蒼蒼的吳家元身中40幾刀，躺在台北市中山北路105巷的滿地泥濘跟血泊中，嚥下最後一口氣。他恐怕沒想過，自己的70歲人生竟會戛然終結在這陌生的島嶼之上。20多年前的他，可是面臨過更驚險的處境，卻還是活下來了呢。
那些年，正是日本侵華的時代。日本人在1937年佔領了上海，扶持汪精衛政權，與重慶的蔣介石政權相互對立；接著在1941年，又軍事佔領了香港。想當然耳，還效忠蔣介石為領導的國民黨員，在香港必須活得格外謹慎。吳家元便是如此潛伏著。
吳家元並不是普通的國民黨員，跟國民黨首席情報頭子戴笠當然也不只是牌桌上認識的朋友。他為戴笠的軍統局工作，在日本控制下的上海從事情報活動。不過，他遇上了一些麻煩，身分被日本人揭穿了。唯一能救他逃過一劫的人，竟然是……。
日本憲兵司令部的「密探長」
「報告長官，沒有找到人。」「再搜，搜得徹底一點。」日本憲兵們的對話，發生在香港日本憲兵司令部的「密探長」──李裁法家中，他們懷疑這位密探長不太老實，沒有完全向日本效忠，藏匿了他們要找的人。
身材矮胖、臉孔白淨的李裁法，從外表上很難直接看出，他竟然是個香港黑幫社會的要角。早在1920年代，他就與青幫中人發展出密切的關係，還認識了杜月笙的結拜兄弟芮慶榮。這些幫會關係，讓李裁法從一個上海的戲院售票員小弟，逐漸變成了在香港掌握千名手下跟自己地盤的大哥。這讓他在日本佔領香港的時期得到日本憲兵司令部的青睞，成為日本人的密探長。
只是，日本人並不知道，青幫跟軍統局可是有著千絲萬縷的關係。靠著青幫人脈發跡的李裁法，又怎麼可能不跟軍統局扯上關係？李裁法作為雙面諜，協助了不少在香港的國民黨要人逃出日本人的網羅。身分暴露、命在旦夕的吳家元，因此找上了李裁法，求他庇護。
日本憲兵聽聞他們要找的對象跑到李裁法家中，立刻上門找人。只不過，他們搜遍了李裁法豪華的宅邸，裡裡外外都翻了過來，就是沒有找到吳家元的半根毛。難道吳家元先逃走了嗎？或是從頭到尾就是假情報呢？無論如何，日本憲兵只能悻悻然離開李裁法家。
日本人離去後，李裁法妻子的衣櫥打開了，前一秒還心驚膽戰的吳家元走了出來，不敢相信自己保住了一條命。日本憲兵搜遍整間房子，就是剛好漏掉他躲藏的衣櫥。他滿懷感激地看著救命恩人李裁法，「裁法阿舅的大恩大德，沒齒難忘。」
「裁法阿舅」豪爽地接受這份感激。大概是「黑社會也有愛國的」，他秉持著黑道的義氣，繼續庇護吳家元好幾天，確保他逃出日本人的魔爪。一位是出身市井、好勇鬥狠的黑道份子，一位是有「小白臉」之稱、通常結交上流風雅人士的情報工作者，這起救命事件，為兩人之間建立起一股生死之交的情誼，跨越了他們原本的隔閡。
戰火與諜報催生的革命情誼
在戰亂時局中，形勢變化往往超乎人的掌握。在黑幫世界打滾、在中日兩方之間八面玲瓏的李裁法，也開始擔憂起繼續待在日本人佔領的香港，對自己的「身體健康」恐怕十分不利，畢竟他作為雙面諜的事情一旦露餡，下場恐怕不會比那些來不及尋求他庇護的國民黨情報員好到哪裡去。
於是，李裁法在中日戰爭後期，找了個藉口去了一趟上海，然後就溜到了蔣介石掌握的重慶。不過，李裁法的「愛國」保命算盤可沒有那麼順利──曾經為日本擔任密探長的他，忠誠度立刻受到重慶當局的質疑，有些人甚至主張「可殺」。一時之間，李裁法陷入了嚴重的危機。
幸好，李裁法當初救過的國民黨相關人士紛紛出面，提出他假意媚日、實則助華的證據，為之說情。這之中最賣力協助李裁法的人，就是吳家元。當初李裁法救他一命，現在換他反過來拯救救命恩人了。在吳家元與其他人的努力說項與證明之下，李裁法的危機終於解除。一命還一命，吳家元已經還完了這份恩情，但兩人相知相惜的友情只是更加堅固。
1944年（民國33年），他們從重慶一起到了昆明，與在當地結識的其他好友富商陸根泉、律師余祥琴等人，一同度過了艱苦的抗戰後期。隨著日本在1945年8月15日宣布無條件投降，太平洋戰爭以同盟國的勝利告終，中華民國也得以用戰勝國姿態迎向戰後的新時代。在戰亂苦難中結交的友情，在這裡到了暫時分道揚鑣的時刻。
吳家元要回北平（今北京），李裁法則要回去老地盤香港，一南一北相隔千里，情比金堅的知己，恐怕要好長一段時間不相見了。懷著一絲感傷，兩人相互道別，各奔似錦前程……在這一刻，他們怎麼也很難想到，20多年後的老朋友相聚，竟然是在一座陌生的島嶼上。
叱吒黑金帝國的「裁法阿舅」
不要說李裁法跟吳家元想像不到20多年後發生的事，光是蔣介石與國民黨，就想像不到4年後發生的事吧。1947年，第二次國共內戰爆發，國民黨在一系列的戰役與政策失敗中失去優勢跟民心，最終，在1949年10月1日，由毛澤東領導的中國共產黨，在北京的天安門廣場升起了代表中華人民共和國的五星旗。12月，蔣介石不得不將其政府與資源全部撤守台灣，並將台北暫定為「臨時首都」，勉強延續了中華民國政權。
風雲變色，僅在瞬間，中華民國撐過了日本的侵略，卻撐不過共產黨的顛覆，只能退守剛從日本人手上接收、因為228事件而使軍民關係緊張的台灣跟澎湖，以及確實是屬於中華民國領土的金門跟馬祖。除了這些區域，還有不少國民黨相關人士在英國殖民統治的香港活動，吳家元與李裁法就在其中。
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