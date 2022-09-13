美國科技戰再下晶片出口禁令，中國在半導體製程還有哪些突破口？
我們想讓你知道的是
在美國逐漸封鎖EDA和高階晶片下，中國廠商將加緊朝國產自主方向發展，我們認為有三個領域會是作為美國禁令的主要突破點。
本篇文章將深入探討在目前晶片法案通過以及中美科技戰升溫下，對於主要國家的影響。
如前篇半導體系列文章所述，半導體產業在經歷了疫情爆發及供應鏈問題後，各國政府紛紛加碼補貼扶持半導體在地化，去年12月美國哈佛大學的一篇報告《偉大的科技競爭：21世紀的中國與美國的較量》提到未來許多重要且不可缺少的技術領域上，包括AI、5G通訊協議、生物科技、綠能、量子科技等項目中，中國有可能成為世界的領導者，且在某些領域躍居第一，這也再度挑起了美國對中國科技實力緊追在後的警惕心，近期的出口禁令也接踵而來。
美國發動科技戰所帶來的影響
美國為了削減中國半導體和科技上的實力，除了在晶片與科學法案中，限制補貼企業繼續在中國新增先進製程設備、並禁止美國設備商出售14奈米以下設備至中國外，8/15商務部更加碼將四項「新興和基礎技術」列入出口管制，再次顯示美國有意要更進一步把持前沿的科技技術在自己手中，管制內容包括：
- 第四代半導體材料的氧化鎵及金剛石
- 用於GAAFET架構（3奈米以下）的EDA程式
- 渦輪燃燒技術（PGC）等
MM辭典： 環繞式場效電晶體（GAAFET, Gate-all-around FET）架構為半導體製程微縮的技術之一，主要是用來解決當製程節點來到3奈米以下時上一代鰭式場效電晶體（FinFET）架構無法突破的物理極限而產生的漏電問題。
針對本次的科技戰細節，以下M平方也藉由三大面向來評估對中國的影響：
1. 美國有意把持前沿技術，然第四代半導體仍處開發階段
第四代半導體材料被作為這次出口管制的主角之一，主要因為第四代半導體於未來產業趨勢領域的應用上具有相當高的潛力。
相較於第三代半導體（碳化矽、氮化鎵），第四代半導體（氧化鎵及金剛石）更寬的能隙（wide band gap），以及能夠承受更高的電場的優勢，在這些特性下可以讓氧化鎵承受更高的電壓跟功率密度，以及更好的電源轉換效率，包括電動車、新能源設備等領域，甚至在太空衛星、高鐵、軍事等極端環境，氧化鎵都能有很好地運用空間。
但由於氧化鎵和金剛石目前仍處於開發階段，中國本身相關的應用需求偏低，出口管制短中期並不會對中國有太大衝擊，但長期而言，美國的態度十分明顯。
2. 中國本土EDA佔比低且技術集中，當前仍仰賴海外EDA工具
相較於氧化鎵及金剛石，EDA程式的禁令會更加具影響。EDA工具就是「電子設計自動化工具」，由於晶片設計日趨複雜，晶片在製程微縮後線距愈來愈小，也導致設計一個晶片時要顧慮的東西非常多，包括材料的物理特性、溫度、頻率等，尤其未來在先進封裝、3D堆疊等技術需求增加後，晶片設計又更加複雜，而EDA工具可以電腦程式來降低工程師在設計晶片時的難度，並提高良率。
我們認為EDA工具的管制，對中國半導體和晶片產業前進高端市場具有相當的阻力，原因是雖然中國本身也擁有EDA企業，但多數是針對晶片設計中的某單一節點作切入，即使是中國本土最大的EDA龍頭廠華大九天，國內佔比也僅只有5～6％。對比美國EDA三大巨頭（Synopsys、Cadence、Mentor）的產品線非常廣泛，在中國佔比就將近8成，在本次管制3奈米以下的EDA程式的衝擊影響將較為顯著。
技術上，華大較成熟的技術包括「類比電路設計EDA（Analog Circuit DesignEDA）」和「平板顯示電路設計EDA（ Flat Panel Display Circuit DesignEDA）」，但在「數位電路設計EDA（Digital Circuit DesignEDA）」和「晶圓代工電路設計EDA（ Foundry Circuit DesignEDA）」與美國企業有明顯差異，甚至沒有GAA相關的研究及開發。
這些顯示中國在數位IC設計、晶圓製造如果要進一步將製程微縮，仍非常仰賴海外的EDA工具。尤其在晶片設計愈來愈複雜的情況下，將更依賴矽智財（IP） ，但 IP 的市場及技術也同樣被美國所壟斷。
3. 中國晶片需求仰賴海外，高性能晶片管制為邁入高階市場帶來限制
除了EDA管制外，美國政府近期又加碼對NVIDIA及AMD的高端GPU和AI晶片限制到中國和俄羅斯的出口進行管制，包括NVIDIA的A100及H100晶片以及AMD的MI 250晶片。
要先瞭解的是，A100跟H100晶片都是使用這一兩年NVIDIA的最新GPU架構，包括2020年公布的Ampere架構以及今年最新的Hopper架構，都是針對資料中心及AI的運算需求去進行著墨的GPU晶片，而AMD的Instinct MI 200系列也是2021年11月剛推出的最新資料中心GPU架構，系列中就包括了被管制的MI 250晶片。
可發現被納入出口管制的晶片，其實都是目前全球GPU領域中運算能力非常頂級的晶片類型，雖然短期美國給了1年的緩衝期，在明年9月以前可以讓這兩家公司在香港將訂單完成，但若長期來看，雖然中國作為全球最大的半導體銷售市場，但晶片需求仍然相當仰賴海外進口，中國集成電路的進出口是持續呈現明顯貿易逆差，尤其在高階晶片領域更是如此。
例如中國的AI晶片市場就有將近80％是由 NVIDIA 所壟斷，禁令影響到的是中國廠商向先進高端領域的發展，包括自駕車、邊緣運算、機器人、數據中心等需要大量運算需求的產業。
而且即使中國的IC設計業者已經有能力自行設計出高階晶片，但中國本土並沒有相應的晶片製造能力，因為14奈米以下的設備以及3奈米以下的EDA程式都已被禁止，短中期是很難在技術上進行國產替代，長期來看，確實會讓中國在新興科技領域的發展受到相當大的限制。
面對壓力，中國尋找的三大潛在突破口
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。