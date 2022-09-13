從俄羅斯身上學到教訓，「減少對中依賴」如今成為德國政壇的主旋律
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德國外交部長貝爾伯克警告，德國應該尋找可靠的夥伴，不要再繼續依賴獨裁國家，「期待與獨裁政府的合作不會太糟，這樣的代價我們無法再承受一次」；她沒直接點名中國，但從過去發言來看，她指的就是中國。
文：林育立（中央社駐柏林特派員）
中國是德國最重要的貿易夥伴，不過俄國出兵烏克蘭和北京對台磨刀霍霍，刺激德國檢討與中國的關係，「減少對中依賴」如今成為德國政壇的主旋律。
中國連續六年位居德國最重要的貿易伙伴，德國經濟對中國的依賴程度近年的確有增加的趨勢。根據德國經濟研究所（IW）上月發布的報告，今（2022）年上半年德國對中國的直接投資額達100億歐元（約新台幣3100億元），比2000年有統計以來每一年的金額還多，貿易逆差也達到破紀錄的410億歐元。
歐洲國家對俄羅斯能源的高度依賴，導致俄國大舉入侵烏克蘭、甚至威脅要攻打其它國家之際，莫斯科還不時威脅中斷能源供應，對歐洲予取予求。
德國顯然正從多年來誤判俄羅斯當中學到教訓，認為不應該對中國重蹈覆徹。這份報告的作者馬特斯（Jürgen Matthes）提醒，如果北京也對台動武，國際社會將對中國實施制裁，建議政府管控風險，鼓勵企業分散投資。
幾天前，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）對駐外大使演講時也警告，德國應該尋找可靠的夥伴，不要再繼續依賴獨裁國家，「期待與獨裁政府的合作不會太糟，這樣的代價我們無法再承受一次」；她沒直接點名中國，但從過去發言來看，她指的就是中國。
《商報》（Handelsblatt）報導，德國經濟部正準備從減少海外投資擔保著手，付諸行動，全面調整中國政策。
投資擔保是德國鼓勵外貿的特有工具，由政府分攤企業海外投資的風險，目前德國政府提供的291億歐元擔保額度當中，高達113億歐元是在中國的投資。
德國官員相信，如果中國出兵台灣，勢必導致西方與中國脫鉤，對高度依賴中國的德國影響將非同小可，為避免整個國家都被捲進去，有必要減少投資擔保。
中國航運巨頭中遠海運入股德國第一大港漢堡貨櫃碼頭的計畫，最近也可能因為德國政府否決胎死腹中。
德國第一電視台（ARD）評論，德國顯然不再只視中國為貿易夥伴，而是將中國當作敵人和對手，跟進美國和澳洲的強硬立場，注意中國投資的安全風險及潛在影響力。
事實上，早在兩年多前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發時，德國已開始警覺對中國醫療用品過度依賴的問題。去年年底，德國舉行大選，選後聯合執政的3黨在施政計畫中強調：「將與其它理念相同國家合作，減少對中國的戰略依賴。」
俄國大舉入侵烏克蘭和中國在台海周圍軍演，更刺激德國加速步伐，減少對中國的依賴。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前被問到，台海危機如果升高，德國恐怕無法向對俄羅斯一樣，對中國進行制裁時，提醒企業注意「雞蛋不要全放在同一個籃子裡」，承諾政府將全力支持業者分散市場。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
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視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
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社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
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