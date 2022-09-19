精神創傷的表觀遺傳學：雙親遭受的逆境經驗，會在孩子身上留下「生物痕跡」

文：耶胡達（Rachel Yehuda）

2001年9月11日美國世貿中心雙子星大樓倒塌後，在飛揚的塵土和恐懼中，西奈山醫院伊坎醫學院的醫生協助檢查附近民眾是否曾接觸到有毒物質。

前來檢查的民眾中有187名孕婦，很多都驚魂未定，我的同事請我協助診斷並觀察，她們是否有罹患創傷後壓力症（PTSD）的風險：也就是在接下來數年出現瞬間重歷其境（flashback，又稱回憶重現）、夢魘、情緒麻木等各種精神狀況。那腹中胎兒是否也有風險呢？

我的精神創傷研究團隊很快訓練了健康照護專業人員來評估這些孕婦，並在必要時協助治療。我們觀察她們懷孕狀況及後續發展：發現寶寶出生時體型較小，而這也是911世貿中心攻擊事件對孕婦造成精神創傷的第一個跡象。

九個月後，我們檢查了38名回診女性及其嬰孩。心理評量顯示，其中許多母親都罹患PTSD。一般來說，PTSD患者的壓力激素皮質醇濃度較低，這也是研究人員目前關注的一項精神創傷相關症狀。

令人訝異且困擾的是，這些母親的嬰孩九個月大時的唾液檢查，也顯示出皮質醇濃度較低。若母親是在生產前的最後三個月遭遇911攻擊事件，這個現象會特別明顯。

就在一年前，我的研究團隊才發現，納粹大屠殺（Holocaust）倖存者的孩子成年後皮質醇濃度較低。當時認為，他們可能是由遭受嚴重精神創傷、出現長期情緒問題的父母撫養長大才會如此。現在看來，精神創傷可能會在孩子出生前就留下生物痕跡。

Photo Credit：科學人雜誌 繪圖：Joyce Hesselberth

接下來的20年，我的團隊以及其他團隊的研究確認了一件事：逆境經驗會透過多種途徑對下一代產生影響。最明顯的一種方式就是透過雙親行為，但是懷孕時的影響以及卵子和精子的變化也很重要。這些方式似乎都和表觀遺傳學（epigentics，一種改變基因功能的調控方式，亦稱外遺傳學）有關。

表觀遺傳學 表觀遺傳學的機制或途徑，包括DNA甲基化、RNA甲基化、RNA干擾、核小體定位、染色質構象改變、染色質重塑、組蛋白修飾等。與經典遺傳學以研究基因序列影響生物學功能為核心相比，表觀遺傳學主要研究這些「表觀遺傳現象」建立和維持的機制。 參考資料：維基百科

表觀遺傳學應該可解釋為什麼精神創傷的影響會在當下威脅消失後仍然持續甚久，而且也指出了精神創傷影響後代子孫的多重路徑。

這些研究成果的意義深遠，顯示出雙親的精神創傷會透過遺傳，而讓子代也容易出現精神健康問題。不過也有些證據指出，表觀遺傳學上的變化可能反映出某種適應性，能讓精神受創父母的孩子更容易面對類似逆境。但這兩種情境有沒有可能同時為真呢？

1990年代，我的研究團隊在我成長的俄亥俄州克里夫蘭發現，納粹大屠殺倖存者比較容易罹患PTSD，隨後我第一次接觸到「代間」（intergenerational，也就是跨世代）精神創傷影響的案例。那是首例相關研究，引起許多公眾關注。

本文為原文刪減版

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航