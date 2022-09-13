感染科醫師圖文解析：得過水痘就有可能長「帶狀疱疹」，不會致命但後遺症非常煎熬

「在所有人的一生中，約有三分之一的機會會出現帶狀疱疹，其中有一部分人會產生非常嚴重的帶狀疱疹後神經痛！」台灣疫苗推動協會榮譽理事長暨台灣大學醫學院附設兒童醫院小兒部李秉穎醫師指出，「雖然帶狀疱疹的死亡率很低，但是帶狀疱疹可能破壞神經，造成持續多年的灼熱、刺痛，讓人長期失眠，嚴重影響生活品質。利用帶狀疱疹疫苗預防帶狀疱疹發作，是相當重要的事！」

得過水痘便可能長帶狀疱疹

水痘與帶狀疱疹皆是由水痘-帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus）造成的疾病，在沒有水痘疫苗的年代，水痘是相當普遍的兒童疾病。

李秉穎醫師說，得過水痘以後，水痘-帶狀疱疹病毒會潛伏在我們的神經組織裡，平時沒有症狀，可是到了50、60歲以後，或者免疫功能低下的時候，潛伏的水痘-帶狀疱疹病毒會再度活化開始繁殖，然後沿著神經跑到皮下造成群聚的水泡。因為是沿著神經支配的皮膚長出水泡，所以會形成帶狀病灶，而稱為帶狀疱疹。

Photo Credit: 照護線上

帶狀疱疹的高風險群包括年紀大、免疫功能缺損，李秉穎醫師解釋，通常在50歲以上，帶狀疱疹的發生率就會增加；先天或後天免疫功能缺損的狀況很多，例如HIV感染者、慢性病患、接受化學治療、服用免疫抑制劑等。

長出帶狀疱疹時，主要是會感到麻癢刺痛，比較不會有全身症狀，不會發燒，也沒有呼吸道、腸胃道症狀。李秉穎醫師說，在恢復期可能會癢，有時候還會留下「帶狀疱疹後神經痛」的狀況。

「帶狀疱疹後神經痛」是帶狀疱疹常見的併發症，李秉穎醫師指出，因為病毒沿著神經蔓延，會造成發炎、破壞神經，即使皮膚水泡已經癒合，神經痛仍會持續一段時間。大部分是持續幾天，可是有部分病人會持續好幾個月，甚至好幾年。

疱疹後神經痛雖然不會致命，但灼熱、劇痛、感覺異常會嚴重干擾睡眠、影響生活品質。李秉穎醫師說，如果帶狀疱疹發生在比較重要的部位，造成神經的破壞，便可能留下長期的神經學後遺症，例如影響到視神經，視力會受到影響；如果影響聽神經，會使聽力受損；如果影響到顏面神經，就會造成顏面神經麻痺；影響到臀部附近的神經，可能導致大小便失禁。這些是比較嚴重的併發症，可能會持續很久，甚至沒有辦法恢復。

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「如果跟各種疼痛做比較，帶狀疱疹後神經痛只有比生產時候的痛稍微低一點，算是所有疼痛裡面第二名。」李秉穎醫師說，「一般疼痛可能幾分鐘就過去，但帶狀疱疹後神經痛可能持續好幾年，那是非常痛苦的痛，相當煎熬，每天都失眠，對生活品質的打擊非常大。」

「甚至有人會痛到想要自殺。即使最後終於恢復，也會留下非常恐怖的陰影。除了嚴重免疫功能缺損的病人，帶狀疱疹很少造成死亡，但是對於生活品質的危害，可能比其他感染症都還要來的嚴重。」

在小嬰兒或免疫功能不全患者，帶狀疱疹病毒會沿著神經蔓延全身，李秉穎醫師說，可能會影響到腦部、肝臟等重要器官，便會有生命危險。

預防帶狀疱疹重點提醒

水痘-帶狀疱疹病毒會潛伏在神經組織中，當免疫功能低下的時候，便會出現帶狀疱疹，李秉穎醫師說，帶狀疱疹發作時，可以使用抗病毒藥物治療，不過治療帶狀疱疹比較像是亡羊補牢，雖然可以減少疱疹後神經痛的發生率，但是抗病毒藥物沒有辦法預防帶狀疱疹發作，也沒有辦法預防可能出現的併發症，例如視力受損、聽力受損、大小便失禁等問題。

接種帶狀疱疹疫苗才能預防帶狀疱疹發作，李秉穎醫師提醒，就像在面對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時，一定是以接種疫苗為優先，接種疫苗的價值會高於抗病毒藥物，因為能夠預防疾病發生。

過去的帶狀疱疹疫苗是活性減毒疫苗，目前還有非活性帶狀疱疹疫苗，安全性更高。50歲以上成年人、或18歲以上罹患帶狀疱疹風險較高的民眾都可以考慮接種帶狀疱疹疫苗。

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「在所有人的一生中，約有三分之一的機會會出現帶狀疱疹，其中有一部分會產生非常嚴重的帶狀疱疹後神經痛，利用帶狀疱疹疫苗預防帶狀疱疹發作是非常重要的事情！」李秉穎醫師強調，「帶狀疱疹通常不會致命，但是得到帶狀疱疹以後，留下來的後遺症非常可怕、非常煎熬，接種帶狀疱疹疫苗是減少帶狀疱疹對我們造成傷害最有效的方法。」

貼心小提醒

帶狀疱疹容易在免疫功能低下時發作，年輕人也不能大意，日常生活中，建議要攝取均衡營養、維持正常作息、充足睡眠，並維持規律運動，都有助於降低帶狀疱疹發作的機率。大家也可以和醫師討論，進一步了解帶狀疱疹疫苗。更多疾病相關資訊請諮詢專業醫療人員。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航