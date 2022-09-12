西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲美網奪冠，以19歲又4個月成為史上最年輕球王

世界第4的西班牙男子網球選手「小蠻牛」卡洛斯．艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在美國網球公開賽與世界第7的挪威選手卡斯珀．魯德（Casper Ruud）爭奪大滿貫金盃與世界球王寶座。鏖戰4盤後，由艾卡拉茲以6比4、2比6、7比6（7/1）、6比3勝出，以19歲又4個月的年紀成為史上最年輕球王。

《ATP TOUR》報導，在這個美網公開賽歷史性的夜晚，艾卡拉茲以爆炸性的力量擊球，並且在網前展示令人印象深刻的手感，贏得76%（34/45）的網前分（net point），艾卡拉茲花費3小時20分鐘贏得他在本賽季第51場巡迴賽勝利，更是拿下個人生涯首座大滿貫賽冠軍盃。

據報導，艾卡拉茲奪下歷史性的勝利後，情緒激動地跌坐在地上，場邊的紐約觀眾也齊聲為他喝采。他站上頒獎台說道：「這是我從小的夢想——成為世界第一，我非常、非常努力地爭取成為大滿貫冠軍。」

艾卡拉茲在本屆美網打得並不輕鬆，晉級他的第一個大滿貫決賽前，他在六場比賽中共耗費20小時19分鐘，16強賽、8強賽、4強賽還連續三場與網球好手馬林．契利奇（Marin Cilic）、詹尼克．辛納（Jannik Sinner）和法蘭西斯．蒂亞弗（Frances Tiafoe）展開五盤大戰。「在大滿貫決賽中，沒有多餘的時間可以疲憊，必須做好準備並使出渾身解數。」艾卡拉茲說。

艾卡拉茲在美網的7場比賽共耗時23小時39分鐘，超過2018年溫網的凱文．安德森（Kevin Anderson）紀錄，成為在單一大滿貫賽是打球時間最多的人。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 艾卡拉茲決賽第四盤奪下勝利後，情緒激動地跌坐在地上慶祝，場邊的觀眾也為他歡呼。

《ATP TOUR》報導分析艾卡拉茲與魯德比賽戰略：魯德將自己高而重的擊球放平，並對艾卡拉茲進行全場反手壓迫；艾卡拉茲則透過打出一連串的跑動正手（run-around forehand）對抗魯德，他將97次的地面擊球由反手改為正手。

報導認為，魯德的戰略幾乎是成功的，他確實贏得了較高比例的底線分（baseline point）——魯德45%（64/141）：艾卡拉茲43%（59/136），但卻仍對艾卡拉茲將反手改為跑動正手束手無策，以致艾卡拉茲的跑動正手成為本場比賽勝負關鍵。

《ATP TOUR》報導，美網過後，艾卡拉茲的世界排名將從第4躍升第1，魯德則由第7提升至第2。魯德在6月法網決賽敗給「蠻牛」拉斐爾．納達爾（Rafael Nadal），本月美網又再惜敗「小蠻牛」艾卡拉茲，兩度與大滿貫金盃擦身而過；他在美網決賽頒獎台上表示：「我當然有點失望，我不是第一，但第二也不壞，我將繼續追逐我的第一座大滿貫金盃和世界球王寶座。」

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航