西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲美網奪冠，以19歲又4個月成為史上最年輕球王
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報導分析艾卡拉茲與魯德比賽戰略：魯德將自己高而重的擊球放平，並對艾卡拉茲進行全場反手壓迫；艾卡拉茲則透過打出一連串的「跑動正手」對抗魯德，他將97次的地面擊球由反手改為正手。魯德的戰略險些成功，艾卡拉茲的跑動正手成為本場比賽勝負關鍵。
世界第4的西班牙男子網球選手「小蠻牛」卡洛斯．艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在美國網球公開賽與世界第7的挪威選手卡斯珀．魯德（Casper Ruud）爭奪大滿貫金盃與世界球王寶座。鏖戰4盤後，由艾卡拉茲以6比4、2比6、7比6（7/1）、6比3勝出，以19歲又4個月的年紀成為史上最年輕球王。
《ATP TOUR》報導，在這個美網公開賽歷史性的夜晚，艾卡拉茲以爆炸性的力量擊球，並且在網前展示令人印象深刻的手感，贏得76%（34/45）的網前分（net point），艾卡拉茲花費3小時20分鐘贏得他在本賽季第51場巡迴賽勝利，更是拿下個人生涯首座大滿貫賽冠軍盃。
據報導，艾卡拉茲奪下歷史性的勝利後，情緒激動地跌坐在地上，場邊的紐約觀眾也齊聲為他喝采。他站上頒獎台說道：「這是我從小的夢想——成為世界第一，我非常、非常努力地爭取成為大滿貫冠軍。」
艾卡拉茲在本屆美網打得並不輕鬆，晉級他的第一個大滿貫決賽前，他在六場比賽中共耗費20小時19分鐘，16強賽、8強賽、4強賽還連續三場與網球好手馬林．契利奇（Marin Cilic）、詹尼克．辛納（Jannik Sinner）和法蘭西斯．蒂亞弗（Frances Tiafoe）展開五盤大戰。「在大滿貫決賽中，沒有多餘的時間可以疲憊，必須做好準備並使出渾身解數。」艾卡拉茲說。
艾卡拉茲在美網的7場比賽共耗時23小時39分鐘，超過2018年溫網的凱文．安德森（Kevin Anderson）紀錄，成為在單一大滿貫賽是打球時間最多的人。
《ATP TOUR》報導分析艾卡拉茲與魯德比賽戰略：魯德將自己高而重的擊球放平，並對艾卡拉茲進行全場反手壓迫；艾卡拉茲則透過打出一連串的跑動正手（run-around forehand）對抗魯德，他將97次的地面擊球由反手改為正手。
報導認為，魯德的戰略幾乎是成功的，他確實贏得了較高比例的底線分（baseline point）——魯德45%（64/141）：艾卡拉茲43%（59/136），但卻仍對艾卡拉茲將反手改為跑動正手束手無策，以致艾卡拉茲的跑動正手成為本場比賽勝負關鍵。
《ATP TOUR》報導，美網過後，艾卡拉茲的世界排名將從第4躍升第1，魯德則由第7提升至第2。魯德在6月法網決賽敗給「蠻牛」拉斐爾．納達爾（Rafael Nadal），本月美網又再惜敗「小蠻牛」艾卡拉茲，兩度與大滿貫金盃擦身而過；他在美網決賽頒獎台上表示：「我當然有點失望，我不是第一，但第二也不壞，我將繼續追逐我的第一座大滿貫金盃和世界球王寶座。」
新聞來源
- Alcaraz Wins US Open Title & Rises To World No. 1（ATP TOUR）
- You’ve Been Upgraded! Alcaraz’s Winning Strategy vs. Ruud（ATP TOUR）
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
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