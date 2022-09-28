宛如諜戰無間道的吳家元命案（三）：香港淪陷時期患難摯友，20年後反目成仇
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共患難而培養出的情誼，照理來說，應該比尋常酒肉朋友之交更為堅固。李裁法當年救吳家元於日本人之手，吳家元也為李裁法說情，使他免於被重慶當局當成日本間諜處決。雙方之間的感情如此深厚，很難想像他們竟會走到相殺的一天。
共患難而培養出的情誼，照理來說，應該比尋常酒肉朋友之交更為堅固。李裁法當年救吳家元於日本人之手，吳家元也為李裁法說情，使他免於被重慶當局當成日本間諜處決。雙方之間的感情如此深厚，很難想像他們竟會走到相殺的一天。
但吳家元卻在台北市的巷弄中慘死，70歲的年邁身軀中了40多刀。若沒有強烈的謀殺動機，兇手何須這樣過度殺戮被害人？從吳家元搭計程車到中山北路105巷的最後行蹤來看，吳家元確實是為了赴約前往該地，因此這位兇手有很高機率，會是一位他熟識且願意見面的人。同時也是一位對他極為憤怒、恨之入骨、殺他40多刀的人。
這個藏著強烈的殺意，以親友熟人的面孔將吳家元引誘到喪命之地的人，究竟是誰呢？警方經過數日調查之後，宣布此嫌不是別人，正是吳家元的摯友──李裁法。 生死之交，最後送給對方的禮物，竟然是死亡嗎？
循線追蹤，全台通緝
雖然負責調查的警方人員顯得十分確定，不過李裁法真是殺害吳家元的兇手嗎？
讓我們回頭審視吳家元死前的最後行蹤。自他離開永康街晚宴之後，原來他並非獨自一人行動，而是與一位「胖婦人」一起搭計程車，到了中山北路的巴黎大飯店後方下車。這位女性的身分、在這起案件扮演的角色是無辜的路人還是死亡陷阱的引路人，仍然不明。但可以確定的是，她很可能就是最後看到吳家元的人。
在那之後，吳家元到了中山北路105巷，那裡就是他與兇手相約的地點。不久之後，吳家元慘遭兇手用一把「三角刮刀」殺害，刀傷為特殊三角形形狀。附近住戶在看9點半的電視節目時，聽見了他的慘叫聲。
那麼，警方是如何確定這位兇手就是李裁法呢？
雖然警方在現場掌握到的直接證據不多，卻在李裁法的住處找到了大量染血的衣物；此外，調查後發現，李裁法在命案發生當晚因為手指受傷而到杭州南路福山外科醫院就醫，付了80元醫藥費。更罪證確鑿的是，李裁法在命案隔天的9月14日就倉皇從住處帶著行李落跑了。
根據鄰居的證詞，他在那天早上離開了聯合新村，坐上一輛紅色計程車；然而到了下午4點左右，李裁法又搭著一部三輪車回到聯合新村，此後行蹤不明。巧合嗎？警方不這樣認為。專案小組通報全台灣的治安機關，在全省設下天羅地網，要抓住四處躲藏、疑似準備偷渡出境的李裁法。
誰能助一代梟雄重返昔日榮耀？
或許是因為受害者跟主要嫌犯都不是泛泛之輩，而是與黨國高層密切往來的一號人物，「吳家元命案」在戒嚴時期受到黨國壓抑的報紙上，還是報得沸沸揚揚。記者們天天連載進度，熱度不下兩年前發生的「瑠公圳分屍案」跟同一年發生的「杭州南路火窟雙屍案」。
吳家元與李裁法兩人大起大落的人生事蹟，加上曾為生死之交的過往，更為這起命案增添了悲劇性的色彩。一個在抗日戰爭時期逃過日軍魔爪的軍統局工作者，卻在和平時期慘死暗巷，殺他的人可能正是當初救他的人；一個曾經在香港稱雄的黑幫老大，如今不但在台灣過得有如過街老鼠，還變成殺害友人的嫌疑犯。同時結識這兩人的故舊聽聞此事，不免感到悵然。
「吳季玉（吳家元）跟李裁法當年都是對國家有貢獻的人。」曾經待過重慶跟昆明，如今在台北執業的名律師余祥琴，惆悵地對《聯合報》記者說道。他表示確實有這麼一樁吳家元被李裁法搭救的往事，他也在重慶跟昆明見證了兩人的友情，並與他們結成知心好友。事實上，就在命案發生同一年的5月4日，余祥琴才與李裁法到吳家元的台北家中造訪過，眾人相談甚歡，一談就是4個小時過去，還不想散。
數個月前的歡快場面，如今卻變成命案悲劇，余律師唏噓無比，並表示他難以置信李裁法會蓄意殺害吳家元。那麼，他們在談什麼話題呢？
據余律師的說法，李裁法自從經商失敗之後，債務纏身，經常向他這位老朋友求教法律跟財金問題。除此之外，其他認識李吳兩人的不具名友人也出面向記者表示，李裁法不僅手頭十分困窘，而且前一年冬天還心臟病發作住進醫院療養。山窮水盡的李裁法，時常掛念著他在香港的財富地位，總想著有一天要返回香港，重返榮耀……。
但回不去的他，對他所謂的財產只能看得到吃不到。即便想要偷渡回港，也需要先拿到一筆錢，並且得先解決在台灣生活的問題。在人需錢孔急的狀態下，許多過去的恩仇債都會被揭露出來。這位不具名友人更進一步透露，這可能就是李裁法殺害吳家元的動機。
賭金可能是導火線
前面提過，吳家元一生縱橫賭場，而且牌功了得，十賭九贏。即使到了古稀之年，他依然不忘打牌。在1960年農曆春節假期，吳家元與李裁法、陸根泉等一幫富商好友，在一家旅社進行高額賭注，結果賭豪吳家元竟然一共贏得100萬元。剛出獄不久的李裁法也有不少斬獲，贏了60萬元，其他同桌營造商等人則輸得一蹋糊塗。
不過，這筆賭債在結算時出了一點問題：吳家元不只拿走自己的100萬元，還先拿了李裁法贏的15萬元，照理來說，會在日後找時間結清，但這筆款項一直沒有到李裁法手上。據說，李裁法對此事十分介意，一直嚷嚷著總有一天要跟吳家元討回這筆債。考量到他這4年的悲慘經濟狀況，他會如此在意15萬元鉅款也就不足為奇。
不過，只是為了一筆錢，他就要捅20多年老友40幾刀嗎？李裁法真的絕望絕情到了這種程度嗎？抑或是，人根本不是他殺的，他只是在這幾天想要偷渡回香港，卻剛好碰上老友的命案？無論真相為何，只有等警方先抓到人，才有可能揭曉。
疑犯早已成功偷渡出境
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
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全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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