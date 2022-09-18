《單親，我們可以的！》：關掉GPS系統的某一晚，我開車撞上了一名小女孩
我們想讓你知道的是
意識到自己弄出了什麼事，讓我的胸口更加沉重。我不希望讓他們看到我在哭。我退開來，走到街區的盡頭，用雙手掩住臉孔。有人對新生活的快樂盼望粉碎了。都是因為我。兩隻小小溫暖的手臂抱住我的腰際。我轉身發現艾蒂娜的姊姊仰頭看著我，棕色眼眸在亮片頭巾下含著淚。
文：柯特妮．克莉絲汀（Courtney Christine）
我開車的時候，常常會跟自己玩個小遊戲。對自己必須前往的地方有個大致概念後，我會關掉GPS系統，然後憑著感覺前往目的地。有點像在黑暗中，雙手沿牆摸索找到浴室那樣。你必須放慢速度，專注在每個腳步上。
關掉GPS系統的某一晚，我開車撞上了一名小女孩。
隔天早晨，我兩個小學年紀的女兒看了我一眼，便知道出了事情。
如果可以避免，我並不想讓她們擔心。可是我浮腫的雙眼—夜裡哭了好久的證據—洩露了我的心情。
關於隱瞞事情不讓女兒們知道，我有過不少練習。過去一年，對於跟她們父親離婚的主要細節，我閉口不談。女兒們不知道我們為什麼借住別人家裡那麼多個晚上，或者我為何三兩下就能辦完離婚手續。多年來，火爆的衝突和羞辱的聲音一直被蓋住，因為我知道當對話走到什麼時間點就必須將門掩上，或是打開電扇來蓋過聲音。她們不知道我在各種壓抑怒氣的技巧上變得很嫻熟。
她們不知道經年累月下來，恐懼如何慢慢滲進我的骨頭，導致只要有人從我背後走來，我就會驚跳而起。她們認為那只是媽媽可愛的怪癖之一，甚至拿這件事調侃我。
我隱藏那些事情是有目的的，我想讓女兒們免於痛苦，我不希望她們的回憶受到汙染—父母曾經彼此相愛、快樂的童年。我不希望她們對自己的父親抱持負面看法，這個人是她們深愛且想要維持關係的。
女兒們知道基本的事實：她們爸爸生了病，做出差勁的選擇。她們也知道當有人開口道歉時，應該原諒對方。而她們知道她們爸爸道歉過不少次。
她們知道，她們的母親終究還是離開了。
她們生我的氣，這也情有可原。那是某種安靜的怒氣，在表面底下悶燒著。只要我將她們的馬尾綁得太高，或是跟朋友聊天聽起來太過開心，或是遲到幾分鐘到營地接她們，那種怒氣就會有如泡泡一般地冒上來。她們不相信我付出心力。她們不知道我受苦的程度是否與她們相當。
既然跟她們爸爸之間的婚姻誓言我都沒遵守了，她們能相信我會信守對她們的承諾嗎？
我也會離開她們嗎？
除了感到生氣，她們也很困惑。我們曾經是個快樂的四人家庭。我們的仳離來得出其不意，是故事裡出乎意料的轉折，就像是去一趟公園回家的路上撞車一般。而坐在駕駛座的人是她們的母親。
「你為什麼在哭？」她們走進廚房的時候問。我往穀片碗裡倒牛奶，用溫水浸溼毛巾來擦臉。
我跟她們說，我去朋友家的路上，穿過兩側停滿車子的單行道。當我逐漸駛近一個停車標示，放慢速度要停下來的那一刻，我感覺到碰撞，並且聽到尖叫聲。孩子的尖叫聲。
等我跳出車外，一個男人已經將女兒的身體抱起來走到馬路外，另一個年紀更大的女孩則在他背後狂奔。尖叫聲此起彼落—發自男人、他懷裡的小女孩、緊跟著他的那個女孩，還有我。
有人撥了九一一。其他人圍攏過來。「你必須讓她平躺在地上！」
我大聲喊道，壓過其他聲音。她意識清醒，肉眼唯一可見的傷勢是眉梢上的割傷—這兩個都是好徵兆。可是我從急救課程學到，如果她的脊椎斷裂或是內出血，躺平可以避免傷勢惡化。有時候外表看來一切如常，但內在正在崩解。
最後，小女孩不再亂揮手腳，尖叫聲漸漸退去。有人通報了女孩的母親，她從對街的公寓大樓衝過來。她圍著藍色的長圍巾，用裙襬抹掉女兒臉上的鮮血和淚水。她的動作傳來料理香料的氣味。雖然她一派平靜，但我從她蹙起的眉梢察覺到恐懼。
我知道那個表情。
那個家庭講話有口音，父親似乎有部落紋面。我後來才知道，這個家庭不久前才從奈及利亞移民過來，渴望過個嶄新與更好的生活。父親當時在公園陪孩子們玩，要進屋吃晚餐的時候，五歲的艾蒂娜沒先看車就衝進街道。她埋頭衝刺，無憂無慮，幼小孩子沒理由擔心自己會碰到壞事的時候，就會這麼做。
救護車鳴笛越來越近，我從現場退到一旁—一位母親、父親和小姊姊屈身圍住他們家小寶貝的身體。我沒有更多事情可做。意識到自己弄出了什麼事，讓我的胸口更加沉重。我不希望讓他們看到我在哭。我退開來，走到街區的盡頭，用雙手掩住臉孔。
有人對新生活的快樂盼望粉碎了。都是因為我。
兩隻小小溫暖的手臂抱住我的腰際。我轉身發現艾蒂娜的姊姊仰頭看著我，棕色眼眸在亮片頭巾下含著淚。
「不要哭，女士，」她用我對女兒們在人行道上擦破膝蓋時的安撫語氣說，「你不要哭，她不會有事的。我們不會有事的。」
我不確定艾蒂娜是否不會有事。說到底，稍早前我是從車子裡感覺到她，而不是看到她。我的年歲和經驗多到無法祈求這樣的好運。可是那一刻，我將這些想法推到一旁，摟住艾蒂娜不超過十歲或十一歲的姊姊，而她也抱住我。
急救護理員用擔架將艾蒂娜推進救護車後側。她母親陪在一旁，父親和姊姊則回家去。警察說我也可以回家了，他們判斷這個事故我並沒有錯。我當時並未加速，而且我的眼睛一直盯著路面。這就是那種偶爾會發生的糟糕事情。有時候就是沒人可以怪罪。
那天晚上我夜不成眠。事發當時，我沒想到要向艾蒂娜的家人要電話號碼，這樣就可以查問她的狀況。整個地區的醫院都跟我說了同樣的話，除非我知道孩子的姓名，否則他們不能提供病患的資訊。我花了好幾個鐘頭閱讀車禍後內出血的資訊，我想知道，艾蒂娜額頭上的割傷是否表示她的腦袋受到重擊。我擔心腦傷，或更糟糕的狀況。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
我們想讓你知道的是
受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。