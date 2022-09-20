《和諧社會》：黨之所以塑造對習近平的個人崇拜，目的在讓人民團結在一個象徵之下

文：馬凱（Kai Strittmatter）

第6章 天命：黨如何挑選皇帝

「一黨獨裁，遍地是災。」 ——一九四六年在野的中共傳聲筒《新華日報》談國民黨一黨專政

是的，中國也有政府，只不過沒有權力，真正掌權的是共產黨。中國的部長和部會只是執行黨高層決策的單位，有時甚至不過是點綴。「中國國家主席習近平」這個稱謂當然也沒錯，但這是習近平最不重要的身分，他的權力不是來自於國家主席這個職位，而是中共中央總書記。

一九二一年，在嘉興南湖的遊船上，由上海逃出的地下黨員成立中國共產黨，直到目前有黨員八千九百萬人，比德國人口還多。一九四九年奪權至今，中共從未放棄地下組織的運作模式，漢學家李克曼（Simon Leys）的一句話至今日依然適用，

他說中共觀察家每天的工作是「解讀用隱形墨水寫下的無字天書」。馬利德（Richard McGregor）於二○一○年出版經典之作《中國共產黨不可說的祕密》（The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers），其原書英文副標為「中國共黨統治者的祕密世界」，這個不尋常的句子源自於北京人民大學某教授的一句話：「黨就像神一樣無處不在，你只是看不到它。」

現在黨還是跟神一樣，而且無處不在，但習近平上台後至少改變了一件事，那就是你又能看見它了。習近平設法讓黨再次被公開而熱情地吹捧。在「改革開放時期」，黨經常假裝自己不存在，樂於當個幕後黑手。數十年後，習近平決定改變做法，因為掩飾和淡化共黨統治的本質，再也不能為它帶來利益：「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的。」這句話說得夠白了。

習近平拋棄鄧小平提出的黨政分開，關閉公民社會和部分媒體爭取到的自由空間，終結中國人民解放軍的表面形象，也就是首先為國家和人民服務。說得更精確點，解放軍從來不是國人的護衛隊，而是中共的軍隊，直到今天也是如此。「你們要堅定不移，堅持黨對軍隊的絕對領導⋯⋯永遠聽黨的話、跟黨走，」習近平在慶祝中國人民解放軍建軍九十週年檢閱部隊時說：「黨指向那裡、就打到那裡。」

黨的組織細胞再度在大學、研究智庫、非政府組織和企業當權，歷史學家章立凡用「國家的黨化」形容這過程，包括中國的大學正辦成「黨校」。習近平是一名控制狂，利用重新活化的黨細胞再次集中權力，把人民過往的民主幻想一掃而空。對中共的領導人和智囊來說，反正國家、人民、黨在本質上一樣，只是表面不同而已，就像基督教的三位一體難以分割。政府的許多功能被黨取代了，黨國體制因此更加名符其實。

在二○一八年年初，政府即是按照這樣的邏輯進行改組：黨中央的委員會取代政府部門接管經濟、金融、外交和網路事務，中央宣傳部從相關部會手中接下對電影、新聞和出版的控制權，中共中央統一戰線工作部則吞下主管宗教和僑務事務的機關。

連企業也發現黨不躲在幕後了。以前企業就有設黨支部，但流於形式，彷彿在沉睡，現在全醒過來了，會主動發表意見和參與決策。私營和外商企業也不例外。在中西方合資的企業裡，中方夥伴開始要求，公司在做重大決策時，必須聽黨支部的意見。

根據黨章，中共的黨員必須「堅持黨和人民的利益高於一切」，而一名中國法院的院長宣稱，生活中出現利益衝突時，黨員應該先考慮「黨性」再論「人性」。

在騰訊深圳總部的牆上掛著一張表，載明有多少員工是黨員（二○一八年時是八千人）；騰訊的吉祥物企鵝在胸前驕傲地掛著象徵共黨的槌子和鐮刀。

在中國，私營企業早已是成長和現代化的火車頭，二○一二年習近平掌權時，私營企業佔了國內投資的一半和產值的四分之三。尤其在資訊科技領域，所有的網路巨擘和絕大多數的人工智慧新創公司都是私營企業。

不過，這些新的企業新貴很清楚，唯有任中共擺布，隨時意識到自己在黨帝國所扮演的尷尬角色，事業才能一帆風順。「在中國，沒有自由創業這種事，」曾長期在中國南部深圳任教的美國經濟學教授鮑爾丁（Christopher Balding）說：「做生意的都要對北京卑躬屈膝，只差程度不同而已。」習近平有次告訴一群企業家，他們不能只想賺錢，得先熱愛祖國、人民和黨，並主動踐行社會主義的核心價值觀。

二○一八年五月，國家網信辦與中國的網路巨擘聯手成立「中國網絡社會組織聯合會」，其目標是提供相關的必要資源，好幫助黨組織推動各項活動。《人民日報》指出，這個組織將「認真學習，貫徹習近平關於建設網絡強國的戰略思想」。聯合會的副會長是馬化騰（騰訊）、馬雲（阿里巴巴）、李彥宏（百度）等中國網路圈最知名的大老闆，黨刻意強調他們是「自願」參與。

早在十五年前，中共已允許所謂的「新社會階層」入黨，從此權勢和金錢的關係更加緊密。二○一八年三月，全國人民代表大會和向來同步召開的政治協商會議再次為「人民領袖」和「舵手」習近平舉行加冕典禮。根據上海出版的《胡潤財富報告》，坐在其中的超級富豪有一百五十三人，擁有的資產總值為六千五百億美元，只比瑞士國內生產毛額的一半略低。

連大老闆當中的明星人物也定期為黨和領袖歌功頌德。電商巨頭京東的老闆劉強東於二○一七年八月向聽眾分享他驚人的體會：隨著人工智慧技術成熟，「突然發現其實共產主義真的在我們這一代就可以實現」。同一年秋天，阿里巴巴老闆馬雲告訴聽眾，他觀察剛結束的中共十九大後，得出一個結論：現在是中國史上最適合經商的時代，黨在過去五年自我提升和革新的能力「越想越了不起」。