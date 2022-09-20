《和諧社會》：黨之所以塑造對習近平的個人崇拜，目的在讓人民團結在一個象徵之下
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本書作者馬凱擔任中國特派記者十多年，一路看著中國人從網路獲得公民討論的權利，又見證國家設置利用人工智慧、大數據等數位科技的社會監控網，達到前所未有的高峰，麻痺了人民的自主性與批判性。
文：馬凱（Kai Strittmatter）
第6章 天命：黨如何挑選皇帝
「一黨獨裁，遍地是災。」
——一九四六年在野的中共傳聲筒《新華日報》談國民黨一黨專政
是的，中國也有政府，只不過沒有權力，真正掌權的是共產黨。中國的部長和部會只是執行黨高層決策的單位，有時甚至不過是點綴。「中國國家主席習近平」這個稱謂當然也沒錯，但這是習近平最不重要的身分，他的權力不是來自於國家主席這個職位，而是中共中央總書記。
一九二一年，在嘉興南湖的遊船上，由上海逃出的地下黨員成立中國共產黨，直到目前有黨員八千九百萬人，比德國人口還多。一九四九年奪權至今，中共從未放棄地下組織的運作模式，漢學家李克曼（Simon Leys）的一句話至今日依然適用，
他說中共觀察家每天的工作是「解讀用隱形墨水寫下的無字天書」。馬利德（Richard McGregor）於二○一○年出版經典之作《中國共產黨不可說的祕密》（The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers），其原書英文副標為「中國共黨統治者的祕密世界」，這個不尋常的句子源自於北京人民大學某教授的一句話：「黨就像神一樣無處不在，你只是看不到它。」
現在黨還是跟神一樣，而且無處不在，但習近平上台後至少改變了一件事，那就是你又能看見它了。習近平設法讓黨再次被公開而熱情地吹捧。在「改革開放時期」，黨經常假裝自己不存在，樂於當個幕後黑手。數十年後，習近平決定改變做法，因為掩飾和淡化共黨統治的本質，再也不能為它帶來利益：「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的。」這句話說得夠白了。
習近平拋棄鄧小平提出的黨政分開，關閉公民社會和部分媒體爭取到的自由空間，終結中國人民解放軍的表面形象，也就是首先為國家和人民服務。說得更精確點，解放軍從來不是國人的護衛隊，而是中共的軍隊，直到今天也是如此。「你們要堅定不移，堅持黨對軍隊的絕對領導⋯⋯永遠聽黨的話、跟黨走，」習近平在慶祝中國人民解放軍建軍九十週年檢閱部隊時說：「黨指向那裡、就打到那裡。」
黨的組織細胞再度在大學、研究智庫、非政府組織和企業當權，歷史學家章立凡用「國家的黨化」形容這過程，包括中國的大學正辦成「黨校」。習近平是一名控制狂，利用重新活化的黨細胞再次集中權力，把人民過往的民主幻想一掃而空。對中共的領導人和智囊來說，反正國家、人民、黨在本質上一樣，只是表面不同而已，就像基督教的三位一體難以分割。政府的許多功能被黨取代了，黨國體制因此更加名符其實。
在二○一八年年初，政府即是按照這樣的邏輯進行改組：黨中央的委員會取代政府部門接管經濟、金融、外交和網路事務，中央宣傳部從相關部會手中接下對電影、新聞和出版的控制權，中共中央統一戰線工作部則吞下主管宗教和僑務事務的機關。
連企業也發現黨不躲在幕後了。以前企業就有設黨支部，但流於形式，彷彿在沉睡，現在全醒過來了，會主動發表意見和參與決策。私營和外商企業也不例外。在中西方合資的企業裡，中方夥伴開始要求，公司在做重大決策時，必須聽黨支部的意見。
根據黨章，中共的黨員必須「堅持黨和人民的利益高於一切」，而一名中國法院的院長宣稱，生活中出現利益衝突時，黨員應該先考慮「黨性」再論「人性」。
在騰訊深圳總部的牆上掛著一張表，載明有多少員工是黨員（二○一八年時是八千人）；騰訊的吉祥物企鵝在胸前驕傲地掛著象徵共黨的槌子和鐮刀。
在中國，私營企業早已是成長和現代化的火車頭，二○一二年習近平掌權時，私營企業佔了國內投資的一半和產值的四分之三。尤其在資訊科技領域，所有的網路巨擘和絕大多數的人工智慧新創公司都是私營企業。
不過，這些新的企業新貴很清楚，唯有任中共擺布，隨時意識到自己在黨帝國所扮演的尷尬角色，事業才能一帆風順。「在中國，沒有自由創業這種事，」曾長期在中國南部深圳任教的美國經濟學教授鮑爾丁（Christopher Balding）說：「做生意的都要對北京卑躬屈膝，只差程度不同而已。」習近平有次告訴一群企業家，他們不能只想賺錢，得先熱愛祖國、人民和黨，並主動踐行社會主義的核心價值觀。
二○一八年五月，國家網信辦與中國的網路巨擘聯手成立「中國網絡社會組織聯合會」，其目標是提供相關的必要資源，好幫助黨組織推動各項活動。《人民日報》指出，這個組織將「認真學習，貫徹習近平關於建設網絡強國的戰略思想」。聯合會的副會長是馬化騰（騰訊）、馬雲（阿里巴巴）、李彥宏（百度）等中國網路圈最知名的大老闆，黨刻意強調他們是「自願」參與。
早在十五年前，中共已允許所謂的「新社會階層」入黨，從此權勢和金錢的關係更加緊密。二○一八年三月，全國人民代表大會和向來同步召開的政治協商會議再次為「人民領袖」和「舵手」習近平舉行加冕典禮。根據上海出版的《胡潤財富報告》，坐在其中的超級富豪有一百五十三人，擁有的資產總值為六千五百億美元，只比瑞士國內生產毛額的一半略低。
連大老闆當中的明星人物也定期為黨和領袖歌功頌德。電商巨頭京東的老闆劉強東於二○一七年八月向聽眾分享他驚人的體會：隨著人工智慧技術成熟，「突然發現其實共產主義真的在我們這一代就可以實現」。同一年秋天，阿里巴巴老闆馬雲告訴聽眾，他觀察剛結束的中共十九大後，得出一個結論：現在是中國史上最適合經商的時代，黨在過去五年自我提升和革新的能力「越想越了不起」。
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遠傳子公司-數聯資安助企業厚植資安能量，降低數位營運風險，邁向永續發展
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過往除了政府、金融及電信等特定產業，企業對於資安的投資相對保守。隨著上市櫃公司指引的修正將規範逐步擴大到各級產業，加上各種勒索攻擊等事件頻傳，大型企業尤其電子製造業，對資安風險的重視與需求也明顯上升。
法規驅動資安投資升溫，供應鏈數位化的資安缺口引關注
成立於2004年的數聯資安，擁有全台首座企業級資安監控中心（SOC），2009年成為遠傳100%子公司後，整合集團豐富資通訊網路資源，提供專業資安監控、檢測、治理等解決方案及顧問服務，成為企業數位轉型路上最可信賴的資安夥伴。
數聯資安總經理李明憲觀察，近來企業關注的供應鏈資安議題主要有兩個面向，一個是從技術面去應對供應鏈上下游數位化串聯所形成的間接攻擊威脅，以及軟體開發來源是否被內植惡意軟體而形成的資安缺口；加上疫情以來大量遠距工作引發的資安風險，「零信任（Zero Trust）架構概念」也受到更多產業的重視。
資安長首重理解企業商業價值，從管理面完善風險排序與資源配置
另一個面向則是管理面，去年底金管會公告要求111家第一級上市公司設置資安長與專責人員，並且對資訊資產盤點、資安管理制度的建立稽核等都有完整規範，帶動了企業的剛性需求，加上資訊與通信科技（ICT）、半導體等供應鏈受到國際大廠客戶的要求，因此今年以來導入ISMS資訊安全管理制度／ISO27001認證受到高度詢問。
李明憲建議，企業應洞悉資安指引背後的意義：資安就是風險管控，當資源有限，要找出最優先防護的重要資產，並每年重新盤點風險來源。例如企業因應疫情從實體通路轉進電子商務，當營運模式改變，資安的重點就應有所調整。
由此來看，企業如何找到合適的資安長？李明憲也建議，「技術純熟非首要考量，資安長應對企業的商業營運模式有充分理解，能據此定義風險來源並排序重要性，進而作資源配置和建立制度。」以製造業來說，重要資產可能在運營科技（OT）端，不在資訊科技（IT）的管轄範圍，因此資安長要跳脫傳統IT的框架，從更高點來思考風險和資源配置。
破除迷思：資安非零合遊戲，未來靠AI大數據應對進化的風險
李明憲也提醒，過去的思維可能以為投入資安防護就不會發生事件，但進入到數位化與物聯網的時代，資安風險範圍太廣，佈防成本相對提高，因此最重要的還是損失要可控管。
隨著風險不斷進化，李明憲也期許數聯資安結合母公司遠傳的「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」策略，針對數量龐大的資安事件及警告，運用大數據的整合關聯分析，並透過AI機器學習來偵測異常行為，及早找到潛藏的風險和威脅來源，以差異化的解決方案，成為資安託管服務供應商的領導者。
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