慈濟稱去年捐贈疫苗受阻，王必勝澄清是「選舉惡意操作」，周玉蔻批評言論引發攻擊事件

日前慈濟疫苗採購推手接受媒體採訪，表示慈濟當初想捐贈疫苗，卻有工商業大老表示會被政府勸阻，而在疫苗採購完成到貨後，還有慈濟人上飛機扯掉「復必泰」字樣的布條。對此，指揮中心在記者會上澄清是因與原廠洽談時需有政府出面，且有復必泰字樣的疫苗當時都有收件，「過程中大家都有協助，沒有誰卡誰」。

事件在政界、媒體界都引發風波，台北市長參選人黃珊珊在媒體上隔空批評中央，指稱疫苗採購「只有一個關，就是中央政府的關」。而媒體人周玉蔻發表批評慈濟的言論後，慈濟支持者心生不滿到《放言》辦公室理論，卻發生攻擊事件。

指揮中心說明疫苗採購經過，稱復必泰疫苗也有抵台

根據《聯合報》報導，慈濟疫苗採購的推手、慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，慈濟在去（2021）年5月中旬決定採購疫苗前，接到許多來自政界、工商業界等大老的電話，説「買不到的，不要浪費力氣」，才知道原來許多工商業大老想買疫苗，卻被政府勸阻、或說政府自有安排。政府也不斷說明，買疫苗是政府權限，並未授權。

除此之外，上海復星擁有亞洲區BNT（輝瑞－BioNTech疫苗）疫苗代理權，顏博文指出，經談判協商後，最終新聞稿以中、英文並陳，且外包裝不可以有「復必泰」的字樣。首批疫苗到貨時，部分標籤仍印有復必泰，且懸掛復必泰布條，因此還有慈濟人先上飛機貨艙，扯掉復必泰的布條，我方政府才肯簽收。

對此，指揮中心疫情監測組組長周志浩在今（12）日的記者會中，說明購買BNT疫苗的經過。周志浩表示，最早在2020年的8月就有和BNT總公司開會，並於8月28日向我國專家、指揮中心人員進行第二期臨床試驗結果的報告。同年11月開始直接洽商BNT公司，12月4日簽了保密協定，到12月底公司寄出最終合約版本，1月6日我國經行政程序完成簽署。

然而，1月8日用電子信箱和BNT公司確認新聞稿要公開揭露的事項時，公司原本沒有意見，4個小時後又寄信過來，要求刪除新聞稿中的「我國」2個字。隔日，指揮中心把「我國」2字調整成「台灣」，1月11日公司回信說感謝修正，卻又在1月15日寄信表示，因為全球疫苗調度供應的關係，沒有辦法簽署合約。

指揮中心指揮官王必勝指出，其實當時都已經和BNT公司談好，但在最後一刻「因為外力，可以說就是中國的政治力介入，沒有牽成」，到2021年7月中的時候，德國的議員也有接獲相關訊息。

Photo Credit：指揮中心 指揮中心指揮官王必勝指出，其實當時都已經和BNT公司談好，但在最後一刻「因為外力，可以說就是中國的政治力介入，沒有牽成。」

周志浩表示，直到6月1日，永齡基金會和鴻海向食藥署申請500萬劑疫苗專案輸入，6月12日食藥署發給有條件的專案輸入許可。另外6月26日總統蔡英文和慈濟證嚴法師視訊，感謝慈濟對社會的關心和協助，慈濟逐步正式表示要捐贈疫苗，接下來就陸續和永齡基金會、台積電與慈濟洽談疫苗捐贈事宜，簽署採購合約和捐贈合約。

王必勝解釋，6月各單位表示願意出資後，洽詢原廠時還是要求政府出面做EUA（緊急使用授權）擔保，否則不願意賣疫苗。當時政府和台積電、鴻海在1個月內開了13次專案會議，完成簽約，慈濟表達願意捐贈時，政府也用相同模式簽約，最後3個單位都順利簽約、交貨完畢。

王必勝澄清，政府沒有去督導「復必泰」的字樣，復必泰的現貨也一樣有收件。台積電當時稱與合約不符，要求機上人員拆除復必泰的外箱宣傳布條，沒有發生所謂慈濟人上飛機撕標籤、否則政府不簽收的問題，慈濟疫苗更沒有被政府官員阻擋，「過程中大家都有協助，沒有誰卡誰。」

王必勝認為，有部分人士利用選舉、政治的情況做惡意操作，有混淆時序、造謠的情況，令人遺憾，希望民眾不要相信他們。

慈濟捐贈疫苗事件，政界、媒體人都遭波及

綜合《聯合報》與《ETtoday》報導，疫苗捐贈時任衛福部部長、民進黨台北市長參選人陳時中否認政府有阻擋捐贈疫苗，是因為疫苗販售在國際上都是緊急授權使用，以國家為單位，其他有經驗的人才會告訴慈濟有這樣的困難。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊回應，去年北市府向各疫苗大廠洽詢購買疫苗時，也發公文給中央詢問，因為代理商只和中央政府來往。但當時中央說要符合ABCD各種項目，北市府採購疫苗的困難度和慈濟差不多，就是中央的許可問題及條件問題。

至於採購疫苗是否是中央卡關，黃珊珊表示：「它只有一個關，就是中央政府的關」，誰都想買疫苗，但在過程中「不管是慈濟也好，郭台銘也好，中間這個關，大家都知道卡在哪裡。」

對於顏博文的說法，媒體人周玉蔻批評：「一般社會大眾為什麼也要傻傻的被牽著鼻子，尊呼證嚴法師為『上人』？」他表示，近幾十年新興宗教和法師、媽祖信徒在台灣掀起的惡風穢語，不是一句「不真」可以形容的。他還指出，自己從不認為用捐款「買來」的慈濟董事，早年黨國媒體洗腦出來的社會位置，有什麼了不得的，「夠了，那一幫子慈濟人該收手了。」

周玉蔻的言論之後引發更大風波，根據《自由時報》報導，稍早有1名43歲的田姓男子不滿周玉蔻所言，前往周玉蔻創辦的媒體《放言》辦公室，說要和周玉蔻理論。由於周不在辦公室，1名傅姓主管出面和田姓男子對質，後來要求他離開時發生拉扯，田姓男子拿鋼杯攻擊傅姓主管頭部，還咬傷他。警方到場時，田男雖稱自己也被打傷，但身上沒有任何傷勢。