航海王風光不再：貨櫃運價直直落，海運業恐掀洗牌效應走向「大者恆大」
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貨櫃航運分析師Jonathan Roach說：「即期運費的盛宴已經結束了。」他強調，能源居高不下、通膨導致全球經濟衰退，再加上2021年消費品的需求、旅遊的支出等，均有下降趨勢。未來海運貨櫃市場將走向「大者恆大」、掀洗牌效應。
歷經「航海王」盛世後，經濟受到俄烏戰爭打擊，貨櫃熱潮逐漸散去，明後年全球船隊淨增幅將再增9%，而貨櫃需求量則持續低迷，直至2024年才有起色、緩增2%，在供給大於需求的情況下，未來海運貨櫃市場將走向「大者恆大」、掀洗牌效應。
航海王風光不再，將再度洗牌
據運諮詢機構Alphaliner年初公佈資料，2022年全球最大貨櫃航運業者是瑞士商地中海航運（MSC）成功躋下萬年霸主丹麥馬士基（Maersk）拿下貨櫃航運一哥的寶座，此後依序為達飛海運（CMA）、中遠海運（COSCO）、赫伯羅特（Hapag-Lloyd）、海洋聯盟（ONE）、長榮海運、HMM現代商船海運，以及陽明海運、萬海海運。
上述海運業者，彼此合縱連橫擴大市占率。《工商時報》指出全球船隊總運能市占率，以2M（MSC、Maersk）和以星綜合航運（ZIM）合計為36%居首，其次是Ocean Alliance（包括長榮等）占30%、THE Alliance（包括陽明等）占19%，接下來是非聯盟航商總計也達15%。三大聯盟運能在東西向航線市占率占絕對優勢，但在遠東至北美線，非聯盟船也搶占10%。
業內人士告訴《工商時報》具指標意義的美西線40呎櫃運價將要跌破3000美元大關，旋即展開2000美元保衛戰，並引爆小型船公司、非聯盟船的競合淘汰，或由大航海直接整併拿下，海運貨櫃市場將再度洗牌。
2021年聯合國貿易發展會議（UNCTAD）發布最新全球海運報告《2021年世界海運發展評述報告》（Review of Maritime Transport 2021）也指出，非洲的近年空櫃率攀升或國線運價飆漲，吸引許多高價搶租船或調派亞洲線小船搶進美國線的船公司，粗估每40呎櫃成本約2500至3000美元，一旦運價跌破3000美元，無利可圖就會退出美國線。
今年傳統旺季不旺，貨櫃需求2024年才會緩增2%
2021年各大海運業者運價於2萬多美元時觸頂隨即反轉，而如此水準是過去運價的10倍，這是供應鍊極為不順暢的情況下，港口積壓大量貨品所導致的情況。當時大型零售商包含如沃爾瑪（Walmart）甚至包租船隻以繞過壅塞的港口。
本來今年又遇到下半年的銷售旺季，沃爾瑪和其他零售商為了不讓去年惡夢重演，因此要求航商提前進口貨物，未料，需求又未如預期高額，最終導致庫存過多。
貨櫃航運分析師Jonathan Roach告訴《華爾街日報》：「即期運費的盛宴已經結束了。」他強調，能源居高不下、通膨導致全球經濟衰退，貨櫃市場價格下滑，再加上2021年消費品、旅遊、休閒和服務支出等，均有下降趨勢，難重演過去貨櫃盛況。
報導稱，下半年和2023年航運價格料將進一步下跌。尤其是未來2年會有不少新船下水，預計明年和2024年船隊淨增幅將超過9%，貨櫃需求量將會持續探底，2024年才會緩增2%。
此外，中國遠洋海運集團日前財報會指出，切注意通膨、消費需求。他們強調新船交付後，整個航運行業供給端，亦將會面臨新的形勢。事實上，中國已經針對相關航運業者進行整併，其中也包含上海外高橋港至洋山港，雙港聯動國際中轉貨櫃拼裝業務全流程貫通。
根據中國官方資料顯示，該整併除了有效整合外高橋港、洋山港貨物及航線優勢，也成功運用物流電子鎖系統、車輛監控視頻、人工智慧識別計算、電子圍網及全球衛星定位等技術，實現高監管倉和自動審查等功能。預計未來將中國擴大轉運速度，但也引起相關資訊遭官方掌控的疑慮。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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