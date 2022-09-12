航海王風光不再：貨櫃運價直直落，海運業恐掀洗牌效應走向「大者恆大」

歷經「航海王」盛世後，經濟受到俄烏戰爭打擊，貨櫃熱潮逐漸散去，明後年全球船隊淨增幅將再增9%，而貨櫃需求量則持續低迷，直至2024年才有起色、緩增2%，在供給大於需求的情況下，未來海運貨櫃市場將走向「大者恆大」、掀洗牌效應。

航海王風光不再，將再度洗牌

據運諮詢機構Alphaliner年初公佈資料，2022年全球最大貨櫃航運業者是瑞士商地中海航運（MSC）成功躋下萬年霸主丹麥馬士基（Maersk）拿下貨櫃航運一哥的寶座，此後依序為達飛海運（CMA）、中遠海運（COSCO）、赫伯羅特（Hapag-Lloyd）、海洋聯盟（ONE）、長榮海運、HMM現代商船海運，以及陽明海運、萬海海運。

上述海運業者，彼此合縱連橫擴大市占率。《工商時報》指出全球船隊總運能市占率，以2M（MSC、Maersk）和以星綜合航運（ZIM）合計為36%居首，其次是Ocean Alliance（包括長榮等）占30%、THE Alliance（包括陽明等）占19%，接下來是非聯盟航商總計也達15%。三大聯盟運能在東西向航線市占率占絕對優勢，但在遠東至北美線，非聯盟船也搶占10%。

業內人士告訴《工商時報》具指標意義的美西線40呎櫃運價將要跌破3000美元大關，旋即展開2000美元保衛戰，並引爆小型船公司、非聯盟船的競合淘汰，或由大航海直接整併拿下，海運貨櫃市場將再度洗牌。

2021年聯合國貿易發展會議（UNCTAD）發布最新全球海運報告《2021年世界海運發展評述報告》（Review of Maritime Transport 2021）也指出，非洲的近年空櫃率攀升或國線運價飆漲，吸引許多高價搶租船或調派亞洲線小船搶進美國線的船公司，粗估每40呎櫃成本約2500至3000美元，一旦運價跌破3000美元，無利可圖就會退出美國線。

今年傳統旺季不旺，貨櫃需求2024年才會緩增2%

2021年各大海運業者運價於2萬多美元時觸頂隨即反轉，而如此水準是過去運價的10倍，這是供應鍊極為不順暢的情況下，港口積壓大量貨品所導致的情況。當時大型零售商包含如沃爾瑪（Walmart）甚至包租船隻以繞過壅塞的港口。

本來今年又遇到下半年的銷售旺季，沃爾瑪和其他零售商為了不讓去年惡夢重演，因此要求航商提前進口貨物，未料，需求又未如預期高額，最終導致庫存過多。

貨櫃航運分析師Jonathan Roach告訴《華爾街日報》：「即期運費的盛宴已經結束了。」他強調，能源居高不下、通膨導致全球經濟衰退，貨櫃市場價格下滑，再加上2021年消費品、旅遊、休閒和服務支出等，均有下降趨勢，難重演過去貨櫃盛況。

報導稱，下半年和2023年航運價格料將進一步下跌。尤其是未來2年會有不少新船下水，預計明年和2024年船隊淨增幅將超過9%，貨櫃需求量將會持續探底，2024年才會緩增2%。

此外，中國遠洋海運集團日前財報會指出，切注意通膨、消費需求。他們強調新船交付後，整個航運行業供給端，亦將會面臨新的形勢。事實上，中國已經針對相關航運業者進行整併，其中也包含上海外高橋港至洋山港，雙港聯動國際中轉貨櫃拼裝業務全流程貫通。

根據中國官方資料顯示，該整併除了有效整合外高橋港、洋山港貨物及航線優勢，也成功運用物流電子鎖系統、車輛監控視頻、人工智慧識別計算、電子圍網及全球衛星定位等技術，實現高監管倉和自動審查等功能。預計未來將中國擴大轉運速度，但也引起相關資訊遭官方掌控的疑慮。

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核稿編輯：翁世航