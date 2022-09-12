香港「酷熱管治」落後於國家與國際，健康與經濟持續受損
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香港今年就有5宗因為中暑而死亡的個案。酷熱天氣下的工作安排再次成為熱話，多個工會及勞工關注組織向政府提議，將中暑納入職業病、達某個高溫就要停工等政策，保障工人安健。
文：何偉歡（香港教育大學博文及社會科學院項目主任）、羅金義（香港教育大學社會科學系副教授）
今年7月，是香港自1884年有記錄以來單月最多酷熱天氣日數和熱夜日數的一個月份，分別多達21日和25晚。受氣候變化影響，香港近年陸續熱出新高度。《香港氣候行動藍圖2050》透露，過去一個多世紀香港每年的酷熱天氣日數已增加超過7倍，熱夜數目更大幅增加超過38倍。去年是香港有記錄以來最暖的一年，酷熱天氣日數和熱夜日數打破2020年創下的記錄，成為歷史新高。
不過，最熱的相信尚未來臨，目前高溫紀錄很快會再次被打破。世界氣象組織（WMO）最新通報預視，2022-2026年的五年平均值高於過去五年（2017-2021年）的機率高達93%，同時有93%機會取代2016年成為歷史最熱的一年。現時全球平均溫度已經比工業化前的基線高出1.1°C，WMO預測未來5年平均溫度將高出1.1℃至1.7℃，超出《巴黎協定》目標1.5℃的機率增加至50%。聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）今年發布的第六次氣候變化評估報告中亦指出，不論哪種排放情境，1.5℃升溫已經無法避免，就算是在極低排放（SSP1-1.9）的情況下，亦會在2025-2044年超過1.5℃。我們無意散播負能量，但不得不承認人類已經錯過了阻止全球暖化的最佳時機，危機或應正名為全球「熱」化。
1987年聯合國發表《我們共同的未來》（Our Common Future），認真引發全球對環境議題的關注。翌年美國航太總署高達太空研究所（NASA Goddard Institute for Space Studies，GISS）主任James Hansen在美國參議院能源及自然資源委員會上力陳全球暖化的嚴重性，指出當年錄得地球溫度紀錄已經是史上最暖，溫室效應開始影響夏季熱浪和極端天氣的出現機率；他發言的6月23日，也是當時美國歷史上最熱的一天。可惜大眾的關注只是曇花一現，我們見到的是1988年的歷史紀錄年復年地被打破，人類工業革命以來一半的碳排放量在1990年之後產生，不要說將之停止，全球暖化連暫緩的跡象也看不到，成為當前的氣候危機。
熱浪殺人不見血
熱浪不像颱風、暴雨，它看不見摸不著，於是世界各級政府曾經長期採取「無為而治」的態度，對熱問題「不看、不聽、不信」。「無為」的惡果，今日顯露無遺席捲全球。今年三月熱浪已在印度報到，平均溫度高達攝氏33.1℃度，打破印度史上最熱三月的紀錄；日本於六月錄得40.2℃高溫，成為自1875年有紀錄以來最熱的六月，11人因中暑死亡、1,223人送院，創下10年新高；內地同樣經歷了1961年以來最熱的六月，71個氣象站錄得史上最高溫度，自六月到七月中旬，全國各地政府發布了1.5萬多次高溫預警，其中超過2,000次預測氣溫高逾40℃；西班牙六月份的高溫令多個地方發生山火，燒毀數萬公頃林地；英國七月錄得破紀錄的40.3℃高溫，氣象局發出歷來首個極端高溫的紅色警報，大火頻生，機場、鐵路服務受阻，破紀錄的熱浪使7成受訪者認為政府需要採取更多措施去應對氣候變化。
熱浪就像隱形殺手，殺人不見血，同時會蒸發財產於無形。去年WMO《天氣、氣候和水極端事件（1970-2019年）造成的死亡和經濟損失圖集》顯示，1970-2019年紀錄了11,000多宗極端天氣事件，導致200萬人死亡，當中10%死亡個案由高溫引起。歐洲的情況特別嚴重，歐洲環境署（EEA）報告透露，1980-2022年間近九成與天氣相關的死亡個案都是由熱浪造成。高溫損害健康，戶外工作者首當其衝。今年1月，北京理工大學能源與環境政策研究中心發布的《全球變暖對我國勞動力健康影響評估》報告指出，平均溫度每上升1℃，勞工的健康得分就會下降3.2%，而高於34℃的高溫日數每增加1天，勞工的健康得分將下降近5%。
高溫蒸發財富
高溫同時也會影響個人工作能力、降低生產力，對經濟帶來負面影響。2019年國際勞工組織（International Labor Organization，ILO）發表Working on a warmer planet: The effect of heat stress on productivity and decent work報告，數據顯示在33°C、34°C的持續溫度下，一般工人會失去一半的工作能力。ILO更估算到2030年，熱浪可能會使全球工作總時數減少2%以上，相當於8,000萬個全職工作，成本為2.4萬億美元。
美國研究指出，極端高溫的夏季會降低各州的經濟增長率，每升高1°F，各州的本地生產總值就會下降0.25%，並預測高溫會使美國下個世紀的經濟增長減少三分一。在歐洲，有學者研究2003年、2010年、2015年和2018年這四個年份，發現這些選定酷熱年的經濟總損失佔歐洲本地生產總值的0.3-0.5%，並預測如果未來不採取進一步緩解或適應行動，到2060年熱浪對歐洲的影響可能比1981-2010年的歷史時期增加近5倍。中國亦有類似研究，探討2013年熱浪對南京經濟的影響，發現損失總額高達274.9億元，相當於2013年全市本地生產總值的3.43%。香港當然也不可能獨善其身，根據ILO報告估算，2030年香港因為高溫原因失去0.81%的工作總時數，相當於43,000個全職工作，當中又以建築業失去的工作總時數最多，高達5.62%。
香港「酷熱管治」落後於國家
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。