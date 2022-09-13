轉職、提辭呈、繼任者⋯⋯這些與「工作交接」相關的英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
一份工作做到一個階段，難免會遇到想要轉換跑道、辭掉現有工作的狀況，這時，自己手邊的工作就要想辦法將其遞交給其他人，也就是我們熟知的「交接」。
一份工作做久了難免會遇到瓶頸或職業倦怠（burnout），這時人就會萌生想要轉換跑道、換一份工作的念頭。而當一個人選擇辭職，可不是遞了辭呈就能拍拍屁股走人，自己原先握有的工作要將其遞交、傳承給其他職員，才是具備職業道德的行為。
這類將工作轉交出去的行為，就叫做所謂的「交接」。而交接也並非用於辭職後的工作轉讓，職員間的工作傳承也可以用交接來表示。今天就跟著VoiceTube一起來認識幾個跟交接有關的英文單字跟片語，學以致用相信對日後職場應用一定有相當的幫助。
Job handover 工作交接
首先就來學習交接的英文說法，工作上的交接我們通常會用job（工作）搭配handover（移交）的片語來表示。Handover這個詞本身就具備移交、轉讓的意思，前方也能搭配其他的詞代表不同事物的移交，例如：power handover（權力轉讓）、property handover（資產轉讓）等等。
Before doing job handover, you need to get permission from the boss.
在進行工作交接之前，你要先得到老闆的許可。
Hand over 交接
方才介紹的handover本身詞性為名詞，而要表示「交接」這個動作時，我們可以將handover這個詞拆開成動詞片語的型態來表示，hand作為動詞有遞交的意思，hand over這個片語原意本身也就代表了「交出」的意思。
但視情況不同，hand over用於職場中也能作為工作交接的意思。而另一個交接說法為take over one’s duties ，用來表示接手某人職務，take over有「接收；接管」的意思，duty作為名詞則有「職責」的意思。
I hand over my job to my younger colleague after resigning.
辭職後，我將我的工作交接給較年輕的同事。
Julie will take over my duties from tomorrow.
Julie 從明天起會接手我的工作。
Transition 交接；轉職
除了上面介紹的job handover及hand over，另一個在職場信件常用來表示交接的單字即為transition。Transition這個單字本身有「轉變；過渡」的意思，用於職場上則用以表示職位交接的意思，也能作為「轉換；轉職」的意思（也能前方搭配 career 這個詞強調職業過渡的意思）。
而當transition後方結合period（一段時間；時期）就組成了「轉職過渡期」的意思。
If there’s anything I can help with transition, please let me know immediately.
如果有任何我能在交接上幫的上忙的地方，還請立即讓我知道。
Between jobs 正值轉職過渡期
「轉職過渡期」除了用transition period表示，也可以用between jobs來表示。Between jobs字面上翻作「在工作之間」，其意思就是指在上一份工作與下一份工作間的空檔，也就和「轉職過渡期」的意思相同。
I just quit my job, so I’m between jobs right now.
我剛辭職，所以我現在在轉職過渡期。
其他交接相關單字片語
學完了以上這些表示交接的單字片語後，接下來我們來學習其他與交接相關的單字片語！
Give in notice 提出辭呈
「辭職」的英文說法有很多種，除了常見的quit和resign，另一種說法就是give in notice，notice表示為「通知」，動名詞同形，而give in是「交出、提出」，兩者合一就有了「辭職」的意思。
Jade just gave in her notice to her manager because she couldn’t stand it anymore.
Jade 剛向經理提出辭呈，因為她已經再也忍受不了了。
Offer some help with transition 幫忙交接
Transition作為名詞，由動詞transit（轉換）變化詞性而來，表示為「交接」的意思。而offer作為動詞，表示為「提供」，故offer some help with transition組合起來就是「幫忙交接」的意思。
I have to help with transition next week.
我下週要幫忙交接。
其他相關單字：
- Successor 接班人；繼任者
- Supervisor 上司
- Resign / Quit 辭職
以上就是今天VoiceTube今天為大家整理的實用交接英文教學，將今天這些單字片語學起來，相信對未來職場應用一定會有相當的幫助。在這邊VoiceTube也祝福大家都能找到最適合自己的好工作。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
我們想讓你知道的是
Photoshop 是設計師必備的工具，我們來到關鍵評論網媒體集團辦公室突擊四位設計師，看看他們平時都是怎麼應用 PS 製作出精彩的時事插畫、社群宣傳與節目吧！
不論是畫面生動又讓人秒懂的圖解插畫，還是清晰俐落的報導配圖，關鍵評論網的讀者們想必於這些視覺素材不陌生，你是否好奇它們是怎麼做出來的呢？這次我們請到關鍵評論網媒體集團的編輯與設計師們，來跟大家分享他們各自拿手的 PS 技巧！讓設計麻瓜也能上手！
Cool3C 編輯討喜小姐：身為插畫家，我推薦 Photoshop！
第一位登場的是 Cool3C 內容部編輯討喜小姐！她平時畫插畫也負責影像合成的工作，從漫長的新聞事件到艱深的新科技產品，全都透過討喜小姐的畫筆「一圖看懂」。Photoshop 是愛畫畫的討喜從小就開始使用的繪圖軟體，因為爸爸工作的緣故，討喜小姐五年級就開始使用Photoshop，這也是她最早接觸的 Adobe 軟體，使用PS的時間甚至比Word更早！
PS 筆刷討喜最常用的功能，要創造出風格插畫，筆觸與材質是不可忽略的重要細節。在工具列裡面有非常多預設的筆刷樣式，「可以選擇你看得最順眼的，再進行筆刷設計的調整，調整過後插畫線條就會變得非常不一樣！」討喜邊說邊向我們示範了幾個他愛用的筆刷。
想要讓插畫更有風格的話，討喜小姐建議可以為你的畫作套用一些 PS 濾鏡效果，或者將照片調整成黑白之後，作為質感的肌理，直接在 Photoshop 裡與你的插畫疊圖，透過更改圖層的混合模式，就可讓插畫更有層次。
接下來討喜也教大家用 Photoshop 做出機器感十足的「像素字」。首先在 Photoshop 用文字工具輸入你要的文字內容，字體選用新細明體之後，將字體的「平滑度」改成無，再調整字的大小就可以輕鬆做出像素字，不論在海報設計或 banner 設計的時候都超實用！
視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
表情總是酷酷的 San 是關鍵評論網的視覺設計師，負責網頁設計與許多報導配圖的製作。在 PM 提供專案需求後，San 會先蒐集一些與主題相關的視覺素材，像是情境照片加上牛皮紙張等來做質感搭配。
San 用一張報導的主視覺示範他平時的 PS 相片拼貼流程，「我先將照片中要使用的人物去背、抽色，在背後加上一個輪廓，讓他有種從紙張上剪下來的感覺」，再用另一種紙張做質感圖層，更改圖層屬性讓紙張的材質跟人物融合，最加入報導相關的物件、Logo、標題，為畫面打上陰影就完成了！
社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
在關鍵評論網擔任社群行銷的 Stellina，另一個身份是一位插畫家，他常根據時事的來畫幽默的漫畫，發佈在 Instagram 和 Twitter 等社群平台，也經常跟編輯合作繪製資訊圖表。「我大概是 2016 年開始接觸 Photoshop，」Stellina 習慣用 Photoshop iPad 版為插畫上色，「它有一個像是電腦 option 鍵的功能，壓著就會變成橡皮擦，兩指手點一下就會還原。」他分享了幾個在平板上操作 PS 超好用的手勢。在不同載體之間，都能輕鬆使用Photoshop。
內容部節目組 Sid：想把討厭的人變不見？推薦你使用 Photoshop！
最後登場的是內容部節目組的 Sid，他的工作主要是負責內容視覺設定以及平面影像合成，像是國際大風吹、國際值日生等熱門節目，都是由他負責。冷面笑匠 Sid 說他常用自己的身體當成合成要素，「跟大家介紹一個非常方便的物件選取工具，稍微滑一下游標就會發現，我的身體已經被含括在這個選取的範圍了。」只需要幾秒 Photoshop 就能判斷圖片中的物件，讓我們用 PS 去背更輕鬆。
擷取好手部的素材之後，Sid 將素材與既有的底圖結合，「利用遮色片搭配筆刷工具，既不會破壞原本影像，還可以做更多變化。」除此之外，Sid 還介紹了 Adobe 近期應用機器學習開發的功能 Nerual Filters，在濾鏡欄點擊 Nerual Filters 後開啟「彩色化」的選項，既可以在幾秒鐘內將黑白照片變成彩色照片囉。
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