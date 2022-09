轉職、提辭呈、繼任者⋯⋯這些與「工作交接」相關的英文怎麼說？

一份工作做久了難免會遇到瓶頸或職業倦怠(burnout),這時人就會萌生想要轉換跑道、換一份工作的念頭。而當一個人選擇辭職,可不是遞了辭呈就能拍拍屁股走人,自己原先握有的工作要將其遞交、傳承給其他職員,才是具備職業道德的行為。

這類將工作轉交出去的行為,就叫做所謂的「交接」。而交接也並非用於辭職後的工作轉讓,職員間的工作傳承也可以用交接來表示。今天就跟著VoiceTube一起來認識幾個跟交接有關的英文單字跟片語,學以致用相信對日後職場應用一定有相當的幫助。

Job handover 工作交接

首先就來學習交接的英文說法,工作上的交接我們通常會用job(工作)搭配handover(移交)的片語來表示。Handover這個詞本身就具備移交、轉讓的意思,前方也能搭配其他的詞代表不同事物的移交,例如:power handover(權力轉讓)、property handover(資產轉讓)等等。

Before doing job handover, you need to get permission from the boss.

在進行工作交接之前,你要先得到老闆的許可。

Hand over 交接

方才介紹的handover本身詞性為名詞,而要表示「交接」這個動作時,我們可以將handover這個詞拆開成動詞片語的型態來表示,hand作為動詞有遞交的意思,hand over這個片語原意本身也就代表了「交出」的意思。

但視情況不同,hand over用於職場中也能作為工作交接的意思。而另一個交接說法為take over one’s duties ,用來表示接手某人職務,take over有「接收;接管」的意思,duty作為名詞則有「職責」的意思。

I hand over my job to my younger colleague after resigning.

辭職後,我將我的工作交接給較年輕的同事。

Julie will take over my duties from tomorrow.

Julie 從明天起會接手我的工作。

Transition 交接;轉職

除了上面介紹的job handover及hand over,另一個在職場信件常用來表示交接的單字即為transition。Transition這個單字本身有「轉變;過渡」的意思,用於職場上則用以表示職位交接的意思,也能作為「轉換;轉職」的意思(也能前方搭配 career 這個詞強調職業過渡的意思)。

而當transition後方結合period(一段時間;時期)就組成了「轉職過渡期」的意思。

If there’s anything I can help with transition, please let me know immediately.

如果有任何我能在交接上幫的上忙的地方,還請立即讓我知道。

Between jobs 正值轉職過渡期

「轉職過渡期」除了用transition period表示,也可以用between jobs來表示。Between jobs字面上翻作「在工作之間」,其意思就是指在上一份工作與下一份工作間的空檔,也就和「轉職過渡期」的意思相同。

I just quit my job, so I’m between jobs right now.

我剛辭職,所以我現在在轉職過渡期。

其他交接相關單字片語

學完了以上這些表示交接的單字片語後,接下來我們來學習其他與交接相關的單字片語!

Give in notice 提出辭呈

「辭職」的英文說法有很多種,除了常見的quit和resign,另一種說法就是give in notice,notice表示為「通知」,動名詞同形,而give in是「交出、提出」,兩者合一就有了「辭職」的意思。

Jade just gave in her notice to her manager because she couldn’t stand it anymore.

Jade 剛向經理提出辭呈,因為她已經再也忍受不了了。

Offer some help with transition 幫忙交接

Transition作為名詞,由動詞transit(轉換)變化詞性而來,表示為「交接」的意思。而offer作為動詞,表示為「提供」,故offer some help with transition組合起來就是「幫忙交接」的意思。

I have to help with transition next week.

我下週要幫忙交接。

其他相關單字:

Successor 接班人;繼任者

Supervisor 上司

Resign / Quit 辭職

以上就是今天VoiceTube今天為大家整理的實用交接英文教學,將今天這些單字片語學起來,相信對未來職場應用一定會有相當的幫助。在這邊VoiceTube也祝福大家都能找到最適合自己的好工作。

