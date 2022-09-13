關鍵評論網媒體集團宣布收購愛料理，內容、電商、付費服務聯手打造更多元營收的新世代媒體平台

立基於台灣的多語言獨立媒體與數據平台關鍵評論網媒體集團，正式宣布收購台灣最大食譜生活平台愛料理（ iCook ）。除讀者規模提升、提供更新穎內容外，本次收購也是關鍵評論網媒體集團迅速拓展訂閱服務、進軍電子商務的關鍵下一步。

隨著新加入的每月700萬不重複訪客數，關鍵評論網媒體集團讀者規模將在整合後接近每月2500萬，每月網頁總瀏覽量近一億。同時，愛料理也是應用程式下載數（超過600萬次）與付費訂閱者數最多（近15000人）的媒體平台之一。加上關鍵評論網媒體集團近期推出的付費內容與訂閱業務，包含TNL+和INSIDE付費專刊，集團將擁有台灣最多的訂閱者數之一，並準備開始全面整合付費會員與訂閱服務。

此外，愛料理擁有規模最大的飲食、生活電商平台之一，用戶忠誠度相當高。在近年疫情影響下，商品交易總額每年成長40%。關鍵評論網媒體集團預計運用愛料理經驗，在維持獨立媒體精神，並明確區分廣告與編輯內容的創辦理念前提下，將其電商服務整合至集團內其他合適品牌中。

關鍵評論網媒體集團希望將應用程式、會員資格與電商交易資料與集團其他數位產品與服務結合。此舉能大幅增強其分析能力、整合所有相關資料，並與行銷科技公司艾迪英特（Ad2iction）、大數據市場研究公司關鍵議題中心（TNL Research）、AI顧客資料平台達思智能（DaEX）等子品牌共享資源，為讀者與客戶提供更精準及更有價值的數位服務。

關鍵評論網媒體集團執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）認為，愛料理的加入，象徵集團欠缺的關鍵拼圖之一正式到位：「這幾年來，我們一直積極為女性讀者找尋合適合作夥伴，為她們提供有力且高品質的內容。除了80%讀者是女性外，愛料理更扮演形塑居家生活方式的重要角色，我們非常興奮能向讀者提供這樣的嶄新內容。愛料理的加入，也補足集團在新增更多訂閱者的商業型態時，在第一方數據分析與數位服務上仍欠缺的電商服務與交易資訊。」

關鍵評論網媒體集團內容長暨共同創辦人楊士範（Mario Yang）也表示：「愛料理創辦人Fox和Richard與其團隊創建了一個非常強大的品牌。讀者忠誠度高，提供的內容與服務也相當成功，和關鍵評論網媒體集團是完美搭配。集團期待能攜手愛料理提升更多營收、社群媒體擴張、推出新影音內容並提高國際曝光度。我們已經認識Fox和Richard多年，並非常期待愛料理成為關鍵評論網媒體集團的第9個媒體品牌。」

愛料理執行長暨共同創辦人蕭上農（Fox Hsiao）說：「我們創業的第一間公司『INSIDE』也是在大概4年前被關鍵收購，所以我們跟Joey和Mario都很熟。 4年來，我們都見證了雙方合作的加乘，讓INSIDE成為更強大、更賺錢的品牌。隨著產業從Web 2.0向Web3邁進，相信這會是台灣新創公司的下一個趨勢。加入TNL集團不只是為了愛料理，也是為集團各個面向創造更多機會。愛料理已經成立11年，我們很興奮，也很期待在下一個10年探索全新的未知領域。」

隨著愛料理的加入，全新內容和服務將成為未來的主要收入來源之一，支持獨立媒體與編輯團隊繼續不受干擾地擴大正面影響力，同時協助優化與數據相關的新產品和服務。從內容到行銷科技，以及代理服務、內部AI驅動的顧客資料平台引擎，再透過連接交易數據和電商服務，完成客戶所有需求歷程。關鍵評論網媒體集團現在得以整合多數技術和資料服務、創造自動化和有價值的產品，為不同讀者、品牌或行銷人員提供服務。

關鍵評論網媒體集團現在擁有近300位員工，並計劃繼續擴大讀者規模、國際影響力、戰略數據合作夥伴關係和新技術能力。旗下現有媒體品牌還包括關鍵評論網、 INSIDE 、運動視界、 Cool3c 、 every little d 、電影神搜、歐搜哇、商益。

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Joanna Lan

Email：joanna.lan@thenewslens.com

關於愛料理

愛料理有超過250000份食譜、300萬註冊會員與700萬不重複月訪客數，是台灣和香港最大的食譜分享社交平台。台灣每三名女性就有一名使用愛料理。除了食譜外，平台還以影片、文章與各種形式提供飲食、烹飪、生活小撇步、綜合性健康、生活常識等豐富內容。愛料理由台灣軟體公司Polydice, Inc.營運，具強大技術專長，協助客戶找尋最佳廣告受眾、提升品牌價值。

關於關鍵評論網媒體集團

關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。 所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。 藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。 集團旗下共有9個媒體品牌及11間子公司，在台北、香港、日本共有290多名員工；投資者包含North Base Media基金、Youtube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates。

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核稿編輯：楊士範