關鍵評論網媒體集團宣布收購愛料理，內容、電商、付費服務聯手打造更多元營收的新世代媒體平台
我們想讓你知道的是
立基於台灣的多語言獨立媒體與數據平台關鍵評論網媒體集團，正式宣布收購台灣最大食譜生活平台愛料理（iCook）。除讀者規模提升、提供更新穎內容外，本次收購也是關鍵評論網媒體集團迅速拓展訂閱服務、進軍電子商務的關鍵下一步。
立基於台灣的多語言獨立媒體與數據平台關鍵評論網媒體集團，正式宣布收購台灣最大食譜生活平台愛料理（ iCook ）。除讀者規模提升、提供更新穎內容外，本次收購也是關鍵評論網媒體集團迅速拓展訂閱服務、進軍電子商務的關鍵下一步。
隨著新加入的每月700萬不重複訪客數，關鍵評論網媒體集團讀者規模將在整合後接近每月2500萬，每月網頁總瀏覽量近一億。同時，愛料理也是應用程式下載數（超過600萬次）與付費訂閱者數最多（近15000人）的媒體平台之一。加上關鍵評論網媒體集團近期推出的付費內容與訂閱業務，包含TNL+和INSIDE付費專刊，集團將擁有台灣最多的訂閱者數之一，並準備開始全面整合付費會員與訂閱服務。
此外，愛料理擁有規模最大的飲食、生活電商平台之一，用戶忠誠度相當高。在近年疫情影響下，商品交易總額每年成長40%。關鍵評論網媒體集團預計運用愛料理經驗，在維持獨立媒體精神，並明確區分廣告與編輯內容的創辦理念前提下，將其電商服務整合至集團內其他合適品牌中。
關鍵評論網媒體集團希望將應用程式、會員資格與電商交易資料與集團其他數位產品與服務結合。此舉能大幅增強其分析能力、整合所有相關資料，並與行銷科技公司艾迪英特（Ad2iction）、大數據市場研究公司關鍵議題中心（TNL Research）、AI顧客資料平台達思智能（DaEX）等子品牌共享資源，為讀者與客戶提供更精準及更有價值的數位服務。
關鍵評論網媒體集團執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）認為，愛料理的加入，象徵集團欠缺的關鍵拼圖之一正式到位：「這幾年來，我們一直積極為女性讀者找尋合適合作夥伴，為她們提供有力且高品質的內容。除了80%讀者是女性外，愛料理更扮演形塑居家生活方式的重要角色，我們非常興奮能向讀者提供這樣的嶄新內容。愛料理的加入，也補足集團在新增更多訂閱者的商業型態時，在第一方數據分析與數位服務上仍欠缺的電商服務與交易資訊。」
關鍵評論網媒體集團內容長暨共同創辦人楊士範（Mario Yang）也表示：「愛料理創辦人Fox和Richard與其團隊創建了一個非常強大的品牌。讀者忠誠度高，提供的內容與服務也相當成功，和關鍵評論網媒體集團是完美搭配。集團期待能攜手愛料理提升更多營收、社群媒體擴張、推出新影音內容並提高國際曝光度。我們已經認識Fox和Richard多年，並非常期待愛料理成為關鍵評論網媒體集團的第9個媒體品牌。」
愛料理執行長暨共同創辦人蕭上農（Fox Hsiao）說：「我們創業的第一間公司『INSIDE』也是在大概4年前被關鍵收購，所以我們跟Joey和Mario都很熟。 4年來，我們都見證了雙方合作的加乘，讓INSIDE成為更強大、更賺錢的品牌。隨著產業從Web 2.0向Web3邁進，相信這會是台灣新創公司的下一個趨勢。加入TNL集團不只是為了愛料理，也是為集團各個面向創造更多機會。愛料理已經成立11年，我們很興奮，也很期待在下一個10年探索全新的未知領域。」
隨著愛料理的加入，全新內容和服務將成為未來的主要收入來源之一，支持獨立媒體與編輯團隊繼續不受干擾地擴大正面影響力，同時協助優化與數據相關的新產品和服務。從內容到行銷科技，以及代理服務、內部AI驅動的顧客資料平台引擎，再透過連接交易數據和電商服務，完成客戶所有需求歷程。關鍵評論網媒體集團現在得以整合多數技術和資料服務、創造自動化和有價值的產品，為不同讀者、品牌或行銷人員提供服務。
關鍵評論網媒體集團現在擁有近300位員工，並計劃繼續擴大讀者規模、國際影響力、戰略數據合作夥伴關係和新技術能力。旗下現有媒體品牌還包括關鍵評論網、 INSIDE 、運動視界、 Cool3c 、 every little d 、電影神搜、歐搜哇、商益。
如需更多資訊，請洽詢
Joanna Lan
Email：joanna.lan@thenewslens.com
關於愛料理
愛料理有超過250000份食譜、300萬註冊會員與700萬不重複月訪客數，是台灣和香港最大的食譜分享社交平台。台灣每三名女性就有一名使用愛料理。除了食譜外，平台還以影片、文章與各種形式提供飲食、烹飪、生活小撇步、綜合性健康、生活常識等豐富內容。愛料理由台灣軟體公司Polydice, Inc.營運，具強大技術專長，協助客戶找尋最佳廣告受眾、提升品牌價值。
關於關鍵評論網媒體集團
關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。 所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。 藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。 集團旗下共有9個媒體品牌及11間子公司，在台北、香港、日本共有290多名員工；投資者包含North Base Media基金、Youtube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates。
欲了解更多資訊，請至集團官網
核稿編輯：楊士範
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辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
我們想讓你知道的是
Photoshop 是設計師必備的工具，我們來到關鍵評論網媒體集團辦公室突擊四位設計師，看看他們平時都是怎麼應用 PS 製作出精彩的時事插畫、社群宣傳與節目吧！
不論是畫面生動又讓人秒懂的圖解插畫，還是清晰俐落的報導配圖，關鍵評論網的讀者們想必於這些視覺素材不陌生，你是否好奇它們是怎麼做出來的呢？這次我們請到關鍵評論網媒體集團的編輯與設計師們，來跟大家分享他們各自拿手的 PS 技巧！讓設計麻瓜也能上手！
Cool3C 編輯討喜小姐：身為插畫家，我推薦 Photoshop！
第一位登場的是 Cool3C 內容部編輯討喜小姐！她平時畫插畫也負責影像合成的工作，從漫長的新聞事件到艱深的新科技產品，全都透過討喜小姐的畫筆「一圖看懂」。Photoshop 是愛畫畫的討喜從小就開始使用的繪圖軟體，因為爸爸工作的緣故，討喜小姐五年級就開始使用Photoshop，這也是她最早接觸的 Adobe 軟體，使用PS的時間甚至比Word更早！
PS 筆刷討喜最常用的功能，要創造出風格插畫，筆觸與材質是不可忽略的重要細節。在工具列裡面有非常多預設的筆刷樣式，「可以選擇你看得最順眼的，再進行筆刷設計的調整，調整過後插畫線條就會變得非常不一樣！」討喜邊說邊向我們示範了幾個他愛用的筆刷。
想要讓插畫更有風格的話，討喜小姐建議可以為你的畫作套用一些 PS 濾鏡效果，或者將照片調整成黑白之後，作為質感的肌理，直接在 Photoshop 裡與你的插畫疊圖，透過更改圖層的混合模式，就可讓插畫更有層次。
接下來討喜也教大家用 Photoshop 做出機器感十足的「像素字」。首先在 Photoshop 用文字工具輸入你要的文字內容，字體選用新細明體之後，將字體的「平滑度」改成無，再調整字的大小就可以輕鬆做出像素字，不論在海報設計或 banner 設計的時候都超實用！
視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
表情總是酷酷的 San 是關鍵評論網的視覺設計師，負責網頁設計與許多報導配圖的製作。在 PM 提供專案需求後，San 會先蒐集一些與主題相關的視覺素材，像是情境照片加上牛皮紙張等來做質感搭配。
San 用一張報導的主視覺示範他平時的 PS 相片拼貼流程，「我先將照片中要使用的人物去背、抽色，在背後加上一個輪廓，讓他有種從紙張上剪下來的感覺」，再用另一種紙張做質感圖層，更改圖層屬性讓紙張的材質跟人物融合，最加入報導相關的物件、Logo、標題，為畫面打上陰影就完成了！
社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
在關鍵評論網擔任社群行銷的 Stellina，另一個身份是一位插畫家，他常根據時事的來畫幽默的漫畫，發佈在 Instagram 和 Twitter 等社群平台，也經常跟編輯合作繪製資訊圖表。「我大概是 2016 年開始接觸 Photoshop，」Stellina 習慣用 Photoshop iPad 版為插畫上色，「它有一個像是電腦 option 鍵的功能，壓著就會變成橡皮擦，兩指手點一下就會還原。」他分享了幾個在平板上操作 PS 超好用的手勢。在不同載體之間，都能輕鬆使用Photoshop。
內容部節目組 Sid：想把討厭的人變不見？推薦你使用 Photoshop！
最後登場的是內容部節目組的 Sid，他的工作主要是負責內容視覺設定以及平面影像合成，像是國際大風吹、國際值日生等熱門節目，都是由他負責。冷面笑匠 Sid 說他常用自己的身體當成合成要素，「跟大家介紹一個非常方便的物件選取工具，稍微滑一下游標就會發現，我的身體已經被含括在這個選取的範圍了。」只需要幾秒 Photoshop 就能判斷圖片中的物件，讓我們用 PS 去背更輕鬆。
擷取好手部的素材之後，Sid 將素材與既有的底圖結合，「利用遮色片搭配筆刷工具，既不會破壞原本影像，還可以做更多變化。」除此之外，Sid 還介紹了 Adobe 近期應用機器學習開發的功能 Nerual Filters，在濾鏡欄點擊 Nerual Filters 後開啟「彩色化」的選項，既可以在幾秒鐘內將黑白照片變成彩色照片囉。
看完設計師們的分享，是不是也想自己動手試試看呢？不管你是資深使用者，還是從未接觸過修圖軟體的設計麻瓜，習慣用電腦合成或用平板繪圖，Photoshop 都能滿足你所有的需求，現在就下載 Photoshop 感受魔法般的功能吧！