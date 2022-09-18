【散文】唐諾《求劍》：那些歷史留名的偉大作品，他們是幾歲時寫的？
我們想讓你知道的是
23篇關於「年紀、閱讀、書寫」的重磅思辯，逐年增長的年紀，迫使書寫者時刻面對日益年輕的世界，最大好處是，書籍也跟著年輕起來——穩定前行的年紀，使閱讀和書寫產生了一種從容跟得上的轉動，得以一步步揭露，深入作者希冀抵達之處。
文：唐諾
他們是幾歲時寫的？
大江健三郎講他年輕時經常把日本天皇想成一隻鳥，白鶴，或者某隻更奇異的神鳥，直到一九四五年聽到了昭和天皇全國廣播宣告敗戰投降的玉音，這才發現他原來只是「一個嗓音真實的普通人而已」。
類似這樣，這些忽然都變成年輕人的了不起書寫者，但我的感覺比大江愉快多了也豐富多了。
僅就此時此刻記憶所及舉其著者——但丁《神曲》是他三十五歲時寫的，莎士比亞的《羅密歐與茱麗葉》是三十歲，《哈姆雷特》三十六歲，托爾斯泰的《戰爭與和平》四十一歲，更好的《安娜．卡列尼娜》（人類歷史上「完成度」最高的一部小說）也不過四十九歲，普魯斯特的《追尋逝去的時光》三十一歲，賈西亞．馬奎茲的《百年孤寂》三十九歲，葛林的《事情的真相》四十四歲等等。至於康德的《純粹理性批判》，之前整整十年的靜默冥思，完成時他五十七歲，正正好是我剛過去的年紀。
他們這些肖像是照誰的樣子畫出來的？
他們這些談話是從哪裡聽來的？（萊蒙托夫）
可怕。
這一紙清單大可一路列下去，直到它接近於人類偉大作品總目錄的厚度為止。我十幾年前編了套給高中學生看的「人類最偉大的聲音」的小冊子模樣叢書，其中一本是《共產黨宣言》，當時我在書前的介紹文字已打預防針似的指出來，請務必注意寫此宣言時馬克思才三十一歲、恩格斯二十九歲，恰恰好就是我兒子現在的年紀。
所以說，在讚歎不已之餘，我們要不要就此相信這是一份先知的文件，是一則穿透了總結了人類全部所知所能、再不留一絲歷史奧祕陰影、揭示人類全體無可遁逃命運、而且一字一句都不容改動不許懷疑也就不用多想的最後神諭？還是說，這毋甯更像寫一首詩呢？帶著年輕人的滿滿激情、以及年輕時日很難避免的虛張聲勢和巴洛克風？
心裡比對著我兒子每天生活裡的種種，如今我更好奇的是，他們二位下筆時刻的心思狀態和其實際書寫過程。比方，他們是認為世人會全相信、或正因為知道世人不肯就此相信（這兩件事日後詭異的都發生），才把話撐大到、誇張到這種地步？所以，他們自己也都相信嗎？確信和衝動的比例各多少？哪些話是不顧一切先寫再說的？還有，書寫必定經歷著一個過程，在這段總有冷下來的時間裡，他們究竟怎麼斟酌、選擇、判斷、猜想並決定呢？他們感覺心虛嗎？
凡此——這些，超出了宣言內容本身，卻又更深入了內容；或者說，在意識到他們年齡同時，我們有所憑依的讓馬克思和恩格斯恢復成為完整的、很具體的、可感受可理解的兩個人（當然，虔信者仍可以頑強的說比方天使沒年紀考量的必要，天使可以各種年齡的形貌現身，做不到這點他算什麼天使？），我們於是很簡單就得到了一個外於宣言內容的珍貴閱讀，外於還包括先於和後於，也就是說，不僅多出空間的多重視角，還多出來時間的經歷、變化和驗證。
這是一個平等而且自由的閱讀位置，讓我們得以四面八方從更多深具意義的路徑進入、並隨時自由的離開內容（也就不必身陷稍後的大革命神聖陷阱之中），而且，我們自己的經驗、所學所知、思維和生命構成也「恢復」了存在和意義，可同質的和書寫者、宣言內容往復的銜接起來，不只是單向的領受，這因此會是一種更準確、精緻也更持久的閱讀，來自於我們成功的掌握了它的邊界，我們知道了書寫者是兩個嗓音真實的普通人。
尼采也做過極相似的提醒，語氣稍重。他說的年輕人是耶穌，尼采顯然注意到他死時的年紀，三十三歲（估計）——尼采堅信，耶穌如果活下來（比方像杜斯妥也夫斯基那樣，誰能說這樣的事不會在行刑前一刻發生？），日後必定會回收他的教義（杜斯妥也夫斯基的《卡拉馬助夫兄弟們》裡大審判官一段也有類似的暗指，他是否有他再確實不過的感受呢？）。這其實是非常可能的，如同波赫士滿布宜諾斯艾利斯回收他的第一本書，如同我們自己的真實生命經歷，你還一五一十完全相信自己二十歲、二十五歲時的全部想法嗎？
再懶再浪費時間的人都很難這樣，人的思維一定會進展會變異調整（當然也可能荒廢瓦解遺忘，也許這更常見），這是所有書寫者回看自己一生著作的一種必然但無奈煩惱。尼采這一斷言只是常識，用意圖驚嚇人的語氣講出常識，這是他一生的習慣，所以他也一直是個心志上、心態上很年輕的人，甚至有點不知道怎麼老去還畏怯老去之感；年輕人也很難不喜歡尼采，懂不懂都先奉他為名再說，他的姿態和語調先內容一大步吸引年輕人，他於是也是個被歷史評價、被後代閱讀稍微高估的人，包括質和量。
或者，我們也可以乾脆這樣一次解決——卡夫卡只活四十一歲，契訶夫四十四歲，愛倫．坡四十歲，本雅明四十八歲，尼采自己四十六歲就瘋狂死去等等。還有，莎士比亞也總共只活了五十二歲而已（我已不方便稱他莎翁了），這紙清單短一些但同樣可繼續列下去，諸如雪萊和拜倫都沒活超過三十歲，波特萊爾四十六歲，普希金死於決鬥不滿三十七歲，果戈里曾把這種早逝稱之為「天才人物的痼疾」，這話讓我們這些活著稍久的人有某種現形乃至於作賊的味道，至少證明不是天才，而果戈里自己也是四十三歲就燈枯油盡而死，留下來殘缺不全的《死魂靈》，他毫無疑義也是個小說天才。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。