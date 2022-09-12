三星助攻紅色供應鏈，上千項LCD專利轉讓華星光電，台灣「面板雙虎」拉警報
我們想讓你知道的是
三星（Samsung）集團退出LCD製造之後，重押中國面板廠，未來高度仰賴紅色鏈供貨LCD面板態勢確立，預計未來三星將利用旗下全球最大電視品牌助中企發動專利戰形成強大屏障。
去（2021）年全球遠距電子需求劇增，面板（LCD）報價水漲船高，但後因烏俄戰爭、通貨膨脹等因素，市場開始反轉。今（2022）年才退出面板市場的三星（Samsung）將千項大尺寸LCD面板專利讓予全球第二大LCD面板廠中國業者華星光電（CSOT），外界預期台灣「面板雙虎」友達、群創將面臨紅色供應鏈強大壓力。
面板報價直直落
研調機構集邦科技（TrendForce）報告指出，各大品牌積極「去化庫存」，筆電、顯示器面板訂單出貨將大幅下修。他們估計第3季筆電面板出貨將低於2019年水準，僅達4510萬片、季減13.4%，顯示器也將下滑至313萬片，季減27.7%，第4季需求同樣保守。
事實上，近年來面板報價直直落，據市場情報公司Omdia統計，在2021年9月至2022年5月期間，43吋LCD面板均價下跌46%；55吋及65吋LCD面板均價也減少34%。
主要跌價原因來自於「中國面板三雄」京東方、華星光電和惠科的擴產計畫。本來是面板大廠的三星，大尺寸面板市占流失，加上三星大客戶也開始使用外國供應商的產品，最終導致三星顯示器逐漸流失領導地位，2014年市佔率22%，2022年市佔率已縮至2%左右，6月正式宣告黯然退出LCD業務。
三星捨LCD，助攻紅色供應鏈華星光電
三星割捨LCD面板業務，將專注發展較高階的奈米量子點OLED面板業務。未料，11日《經濟日報》報導指出，三星已申報將旗下數千項大尺寸LCD面板專利全數讓予全球第二大LCD面板廠中國業者華星光電，其中包含577項美國專利，其餘為南韓當地專利。
由於華星光、三星電分別是家電大廠TCL第一、二大股東，《經濟日報》指出，三星集團退出LCD後重押中國面板廠，未來高度仰賴紅色鏈供貨LCD面板態勢明確，此後三星將利用旗下全球最大電視品牌，再助攻中企發動專利戰，將和台灣面板雙虎友達、群創正面對壘，形勢恐不太有利。
多年來中國面板廠近年挾帶產能優勢，持續搶攻市占率。研調機構洛圖科技 （RUNTO）今年8月資料顯示，中國電視面板廠今年以來維持高稼動率，推升面板出貨量維持高檔，全球市占率也進一步提升至67%寫新高，季增3.4個百分點、年增6.2個百分點，策略相當成功。
未來面板業恐現整併潮
由於中企市佔上升，台灣面板雙虎友達、群出貨市占則下滑至18%，季減6.7個百分點、年減15.2個百分點，日韓廠商合計則為15%。如今，中國出貨量成長最多的業者就是華星光電、CHOT彩虹光電整體出貨都成長逾1成。此外，洛圖科技，強調面板業整體艱難，經營環境、大廠競爭下，未來2至3年內，LCD面板廠不排除出現第2波退出或併購潮。
接著是面板價格方面，洛圖科技指出，上半年32吋以上電視面板出貨量達1.25億片、年增1.9%，但終端整機市場卻年減5%，連帶造成面板供過於求狀況惡化、價格持續走跌至今，雖然今年6月底各廠陸續規劃減產，但隨著品牌廠下修採購需求，終端市場需求並未轉好。
展望下半年，洛圖科技預期，由於電視面板各主力尺寸均已經跌破現金成本，預期到9月前，各大面板廠稼動率都將低於75%，至於價格能否回穩的關鍵時間也落在9月。
專家：台灣面板業仍有機會
隨著面板報價日益下探，台灣業界也傳出「面板雙虎」整併的消息。對此，曾任面板產業研究員、專欄作家陳唯泰說：「面板雙虎不會合併，但也不致於像市場人士說的會活不下去。」
他強調，未來5年甚至10年是電視、手機和NB的重要零組件，無論如何都不會消失，只有是否能「平衡」的問題。陳唯泰分析，綜觀過去面板業發展，台灣面板業設備多採直線折舊攤提法，分成7年攤提結束，這也是近年面板業者大賺的原因。
再加上，台灣廠商的優勢在於靈活以及研發能力強，所以開發出來許多新的品項，例如高階電競面板，或是巨型的曲面顯示器，迴避一部份的殺價競爭。而在市占率中，台灣面板雙虎的群創友達於市占率是分列第4和第5名。他強調在競爭實力上，其實未必會輸中國對手。
延伸閱讀
- 繼面板業後，工具機、鋼鐵業也「鼓勵休假」：台灣7月外銷訂單意外翻黑，已有近2萬人放無薪假
- 微軟、特斯拉、Google、Meta和Twitter紛紛裁員、減招，但技術相關需求不受影響
- 消費市場低迷，友達、群創等面板廠減產「鼓勵員工多休假」，外界預期恐掀下波併購潮
- 韓國經濟衰退，三星宣布退出LCD面板業務，半導體業務尋求與英特爾合作、力抗台積電
- 三星6月停產LCD全力轉攻高階QLED，台面板廠補上產能缺口，供貨可望擴大3倍
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
「數位發展部數位產業署 廣告」