三星助攻紅色供應鏈，上千項LCD專利轉讓華星光電，台灣「面板雙虎」拉警報

去（2021）年全球遠距電子需求劇增，面板（LCD）報價水漲船高，但後因烏俄戰爭、通貨膨脹等因素，市場開始反轉。今（2022）年才退出面板市場的三星（Samsung）將千項大尺寸LCD面板專利讓予全球第二大LCD面板廠中國業者華星光電（CSOT），外界預期台灣「面板雙虎」友達、群創將面臨紅色供應鏈強大壓力。

面板報價直直落

研調機構集邦科技（TrendForce）報告指出，各大品牌積極「去化庫存」，筆電、顯示器面板訂單出貨將大幅下修。他們估計第3季筆電面板出貨將低於2019年水準，僅達4510萬片、季減13.4%，顯示器也將下滑至313萬片，季減27.7%，第4季需求同樣保守。

事實上，近年來面板報價直直落，據市場情報公司Omdia統計，在2021年9月至2022年5月期間，43吋LCD面板均價下跌46%；55吋及65吋LCD面板均價也減少34%。

主要跌價原因來自於「中國面板三雄」京東方、華星光電和惠科的擴產計畫。本來是面板大廠的三星，大尺寸面板市占流失，加上三星大客戶也開始使用外國供應商的產品，最終導致三星顯示器逐漸流失領導地位，2014年市佔率22%，2022年市佔率已縮至2%左右，6月正式宣告黯然退出LCD業務。

三星捨LCD，助攻紅色供應鏈華星光電

三星割捨LCD面板業務，將專注發展較高階的奈米量子點OLED面板業務。未料，11日《經濟日報》報導指出，三星已申報將旗下數千項大尺寸LCD面板專利全數讓予全球第二大LCD面板廠中國業者華星光電，其中包含577項美國專利，其餘為南韓當地專利。

由於華星光、三星電分別是家電大廠TCL第一、二大股東，《經濟日報》指出，三星集團退出LCD後重押中國面板廠，未來高度仰賴紅色鏈供貨LCD面板態勢明確，此後三星將利用旗下全球最大電視品牌，再助攻中企發動專利戰，將和台灣面板雙虎友達、群創正面對壘，形勢恐不太有利。

多年來中國面板廠近年挾帶產能優勢，持續搶攻市占率。研調機構洛圖科技 （RUNTO）今年8月資料顯示，中國電視面板廠今年以來維持高稼動率，推升面板出貨量維持高檔，全球市占率也進一步提升至67%寫新高，季增3.4個百分點、年增6.2個百分點，策略相當成功。

未來面板業恐現整併潮

由於中企市佔上升，台灣面板雙虎友達、群出貨市占則下滑至18%，季減6.7個百分點、年減15.2個百分點，日韓廠商合計則為15%。如今，中國出貨量成長最多的業者就是華星光電、CHOT彩虹光電整體出貨都成長逾1成。此外，洛圖科技，強調面板業整體艱難，經營環境、大廠競爭下，未來2至3年內，LCD面板廠不排除出現第2波退出或併購潮。

接著是面板價格方面，洛圖科技指出，上半年32吋以上電視面板出貨量達1.25億片、年增1.9%，但終端整機市場卻年減5%，連帶造成面板供過於求狀況惡化、價格持續走跌至今，雖然今年6月底各廠陸續規劃減產，但隨著品牌廠下修採購需求，終端市場需求並未轉好。

展望下半年，洛圖科技預期，由於電視面板各主力尺寸均已經跌破現金成本，預期到9月前，各大面板廠稼動率都將低於75%，至於價格能否回穩的關鍵時間也落在9月。

專家：台灣面板業仍有機會

隨著面板報價日益下探，台灣業界也傳出「面板雙虎」整併的消息。對此，曾任面板產業研究員、專欄作家陳唯泰說：「面板雙虎不會合併，但也不致於像市場人士說的會活不下去。」

他強調，未來5年甚至10年是電視、手機和NB的重要零組件，無論如何都不會消失，只有是否能「平衡」的問題。陳唯泰分析，綜觀過去面板業發展，台灣面板業設備多採直線折舊攤提法，分成7年攤提結束，這也是近年面板業者大賺的原因。

再加上，台灣廠商的優勢在於靈活以及研發能力強，所以開發出來許多新的品項，例如高階電競面板，或是巨型的曲面顯示器，迴避一部份的殺價競爭。而在市占率中，台灣面板雙虎的群創友達於市占率是分列第4和第5名。他強調在競爭實力上，其實未必會輸中國對手。

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核稿編輯：翁世航