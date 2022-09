英女皇離世，要通知蜜蜂？

文:TaJ

79歲的皇室養蜂人John Chapple已把英女皇伊莉莎白二世逝世的消息,告知近三萬隻皇家蜜蜂。

剛過去的周五(9月9日),John Chapple帶著沉重的心情出發,先去倫敦西敏市林蔭路的王室居所克拉倫斯宮(Clarence House),再到白金漢宮。前者有兩個蜂巢,後者有五個。在盛夏,五個蜂巢的皇家蜜蜂數目達百萬隻,來到秋季則剩下逾兩萬隻。

John Chapple先輕叩每個蜂箱,再低聲細語將女皇逝世的消息告訴蜜蜂:「女主人走了,但你不要離開啊,新主人會待你好好的。」

伊莉莎白二世是愛蜂之人,皇室多個官邸都有養蜂場,產出的蜂蜜足以供應皇室御廚所用,剩餘的蜂密以「白金漢宮花園蜂蜜」(Buckingham Palace Gardens Honey)品牌出售,所得收益撥作慈善用途。

2003年4月,英女皇出席溫莎堡一個英軍儀式,在儀式快開始前,一群蜂蜜突然殺入,對會場中的一張椅子非常感興趣,在場人士狼狽走避,有人立即召喚養蜂人幫忙移送蜂群,場面混亂,逗得英女皇與當時穿上御林軍軍服的菲臘親王忍俊不禁。溫莎堡攝影師Chris Young捕捉了這可貴一幕,相片在英女皇逝世後再次被廣傳,卻被誤指為菲臘親王的惡作劇,裝扮成宮廷守衛逗英女皇開心。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 2003年,女王在溫莎堡(Windsor Castle)校閲軍隊,突然一群蜜蜂闖入。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 溫莎堡攝影師Chris Young拍下了女皇當時的反應。

在英國,蜜蜂常被稱為「上帝的小僕人」(little servant of God)或「上帝的小使者」(small messengers of God),也意味人必須尊重這小昆蟲。英國古老民間傳說認為,蜜蜂也是養蜂人的家人,家中大事必須通傳一聲,相傳的做法是養蜂人拿著大門鎖匙輕叩蜂箱,然後柔聲向蜜蜂解說狀況,如果不通知,就會惹怒蜜蜂,招來惡運,輕則蜂群移居他方,重則所有蜜蜂死亡,甚至有指家中將再傳死訊。除了壞消息外,喜慶大事如婚嫁、新生嬰兒等都要通知蜜蜂,有人甚至會切下一小塊結婚蛋糕「孝敬」蜜蜂,然後在蜂箱外繫上白絲帶,不通傳的話,亦會倒霉註。

根據企鵝出版社的《The Penguin Guide to the Superstitions of Britain and Ireland.》(英國和愛爾蘭的民間迷信),「告訴蜜蜂」這習俗最早出現在1621年,在英國曾相當盛行,但在愛爾蘭、威爾士、德國、荷蘭、法國、瑞士、波希米亞和美國都有類似民間傳說。

John Chapple養蜂經驗超過30年,受僱皇室達15年,當初他接獲白金漢宮首席園丁的電郵,邀請他去「談談有關蜜蜂的事」,他還以為是有蜂群出了問題,後來才驚覺原來皇室要養蜂,邀他去「見工」。如今,「事頭婆」英女皇走了,他希望「新事頭」英皇查理斯三世會繼續養蜂。79歲的John Chapple其實已經退休,但養蜂既是他的事業,也是興趣,他現在仍為不少名人大戶打理蜂群:「天字第一號客戶是女皇.....我是女皇的養蜂人,希望在新王之下,還能保住這份工。」

註“Red Sky at Night, The Book of Lost Countryside Wisdom”, Jane Struthers, 2009, Ebury Press, p.18

推薦閱讀:

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:Alvin

核稿編輯:Alex