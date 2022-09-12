英女皇離世，要通知蜜蜂？
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皇室養蜂人已把英女皇伊莉莎白二世逝世的消息，告知近三萬隻皇家蜜蜂。「告訴蜜蜂」這習俗最早出現在1621年，在英國曾相當盛行。
文：TaJ
79歲的皇室養蜂人John Chapple已把英女皇伊莉莎白二世逝世的消息，告知近三萬隻皇家蜜蜂。
剛過去的周五（9月9日），John Chapple帶著沉重的心情出發，先去倫敦西敏市林蔭路的王室居所克拉倫斯宮（Clarence House），再到白金漢宮。前者有兩個蜂巢，後者有五個。在盛夏，五個蜂巢的皇家蜜蜂數目達百萬隻，來到秋季則剩下逾兩萬隻。
John Chapple先輕叩每個蜂箱，再低聲細語將女皇逝世的消息告訴蜜蜂：「女主人走了，但你不要離開啊，新主人會待你好好的。」
伊莉莎白二世是愛蜂之人，皇室多個官邸都有養蜂場，產出的蜂蜜足以供應皇室御廚所用，剩餘的蜂密以「白金漢宮花園蜂蜜」（Buckingham Palace Gardens Honey）品牌出售，所得收益撥作慈善用途。
2003年4月，英女皇出席溫莎堡一個英軍儀式，在儀式快開始前，一群蜂蜜突然殺入，對會場中的一張椅子非常感興趣，在場人士狼狽走避，有人立即召喚養蜂人幫忙移送蜂群，場面混亂，逗得英女皇與當時穿上御林軍軍服的菲臘親王忍俊不禁。溫莎堡攝影師Chris Young捕捉了這可貴一幕，相片在英女皇逝世後再次被廣傳，卻被誤指為菲臘親王的惡作劇，裝扮成宮廷守衛逗英女皇開心。
在英國，蜜蜂常被稱為「上帝的小僕人」（little servant of God）或「上帝的小使者」（small messengers of God），也意味人必須尊重這小昆蟲。英國古老民間傳說認為，蜜蜂也是養蜂人的家人，家中大事必須通傳一聲，相傳的做法是養蜂人拿著大門鎖匙輕叩蜂箱，然後柔聲向蜜蜂解說狀況，如果不通知，就會惹怒蜜蜂，招來惡運，輕則蜂群移居他方，重則所有蜜蜂死亡，甚至有指家中將再傳死訊。除了壞消息外，喜慶大事如婚嫁、新生嬰兒等都要通知蜜蜂，有人甚至會切下一小塊結婚蛋糕「孝敬」蜜蜂，然後在蜂箱外繫上白絲帶，不通傳的話，亦會倒霉註。
根據企鵝出版社的《The Penguin Guide to the Superstitions of Britain and Ireland.》（英國和愛爾蘭的民間迷信），「告訴蜜蜂」這習俗最早出現在1621年，在英國曾相當盛行，但在愛爾蘭、威爾士、德國、荷蘭、法國、瑞士、波希米亞和美國都有類似民間傳說。
John Chapple養蜂經驗超過30年，受僱皇室達15年，當初他接獲白金漢宮首席園丁的電郵，邀請他去「談談有關蜜蜂的事」，他還以為是有蜂群出了問題，後來才驚覺原來皇室要養蜂，邀他去「見工」。如今，「事頭婆」英女皇走了，他希望「新事頭」英皇查理斯三世會繼續養蜂。79歲的John Chapple其實已經退休，但養蜂既是他的事業，也是興趣，他現在仍為不少名人大戶打理蜂群:「天字第一號客戶是女皇.....我是女皇的養蜂人，希望在新王之下，還能保住這份工。」
註“Red Sky at Night, The Book of Lost Countryside Wisdom”, Jane Struthers, 2009, Ebury Press, p.18
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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我們想讓你知道的是
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