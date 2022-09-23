警械使用、外役監、平均地權條例⋯⋯立法院今開議，本會期各黨團提出哪些優先法案？
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柯建銘表示，開議後要優先處理總預算，其次才是法案；包括性暴力犯罪防制「四法」、《氣候變遷因應法》、《菸害防制法》、《精神衛生法》等。
立法院今（23）日開議，本會期是預算會期，也會遇到九合一選舉，除了處理中央總預算，朝野各黨團都擬定優先法案，因台南殺警案引發關注的《警械使用條例》修正草案、《外役監條例》修正草案，都被朝野黨團列為優先法案，本會期通過可能性提升。除此之外，各界關注的「打炒房」管制預售屋換約的《平均地權條例》也被時代力量列為優先法案。
國民黨提修法促進論文公開
國民黨團新會期優先法案，內政委員會提8案、外交及國防委員會提2案、經濟委員會提4案、財政委員會2案、教育及文化委員會8案、交通委員會1案、司法及法制委員會8案、社會福利及衛生環境委員會9案，8大委員會共計提42案。
《警械使用條例》修正草案」放寬員警使用輔助工作作為警械、成立警械使用調查小組、刪除補償定額制，回歸國家賠償，並擴大補償對象；另一備受輿論關注的《外役監條例》，部分重大犯罪態樣如放火、傾覆交通工具、劫持交通工具、殺人、重傷害、強盜等罪，不得申請外役監遴選。
針對論文抄襲及公開，國民黨團提《學位授予法》第16條修正草案，明定碩博士論文不公開之審查機制由「學校學位考試委員會」認定，並對於學位論文不公開年限問題加強管理，以促進論文公開機制，端正學術風氣。
社會及衛環部分有《精神衛生法》，建置完善精神照護機構管理與加強跨機構社會精神病人照顧及合作等；《優生保健法》修正草案」，明定須「專科醫生」診斷或開立證明，始得作為人工流產之依據；《性侵害犯罪防治法》部分條文修正草案，防止私密影像非自願外流，致傷害人格尊嚴、造成身心創傷並侵害隱私權。
空污部分，有《減碳無煤家園推動法》草案，政府應調整能源結構及產業結構，降低對火力發電之依賴。租屋部分則有《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，將房屋租金支出從現行列舉扣除額，改列特別扣除額並提高至30萬元，以減輕租屋族負擔。
軍事方面，有《兵役法》第44條修正草案為吸引優秀國人投入軍旅，提振部隊士氣，新增對我中華民國服役未及退伍除役，然具備10年以上服役年資者，若因戰訓或因公殞命者，其遺族比照國軍退除役官兵遺眷，受政府照顧。還有《陸海空軍軍官士官服役條例》第37條條文修正草案」，明定婚姻關係累計存續10年以上且未再婚配偶，因未滿55歲不得請領遺屬年金者，得自年滿55歲之日起，支領遺屬年金。
原住民議題方面，有《原住民族土地及海域法》草案、《原住民族自治推動條例草案／原住民族自治法》草案、《反族群歧視法》草案、《原住民保留地管理利用條例／原住民保留地權利回復條例》草案等。
時代力量：平均地權條例
時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭日前也召開記者會說明優先法案；邱顯智表示，會把《平均地權條例》列為優先法案並提出黨團版，內容包括完善預售屋和新建成屋的實價登錄和查詢機制，以及禁止建商、掮客同意或協助紅單、新建成屋契約轉賣等。
對於台南殺警案後，民間希望檢討相關法律是否完備，包括《警械使用條例》、《外役監條例》等。邱顯智說，這都被列為優先法案，也希望推動揭弊者保護法的立法，不該縱容貪污腐敗行為。
陳椒華指出，環境永續相關的立法工作刻不容緩，而台灣接連發生事業廢棄物假再利用之名，進行違法填埋的公害事件，呼籲行政部門應盡速將《廢棄物清理法》修正草案送至立法院審查，遏止重大環保犯罪。
王婉諭，立委職責不應受到地方選舉耽擱，尤其有不少重要法案已經完成委員會審查，進入協商階段，例如《犯罪被害人權益保障法》、遏止散布性私密影像等相關法案，距離通過只差臨門一腳。
民眾黨：國防與長照
邱臣遠表示，數位發展部明年度編列公務預算加前瞻特別預算共211億元，數發部業務監督預料將成為本會期朝野攻防焦點。
另外面對中共對台軍事威脅不斷升高，台灣必須持續強化戰力，才能有效嚇阻敵軍來犯。明年度台灣整體國防預算高達5,863億元，占GDP近2.4%，也較111年度增加13.9%，我國國防預算連年增加，卻不見戰力強化成效，民眾黨將嚴格監督國防預算，讓人民的納稅金能花在刀口上。
蔡壁如表示，本會期她在衛環委員會將持續以台灣醫療長照為主軸。台灣將於2025年邁入「超高齡化社會」，同時2020年台灣人不健康餘命長達8.04年，長照不僅是社福問題，更是國安問題。蔡壁如表示，未來將提出《全民健保法》及《醫療法》的修法草案，具體改善醫療機構的護病比。此外，外界關注全責護理與健保部分負擔，希望政府能明確說明未來政策方向。
蔡壁如表示，長照基金支出從2017年87.4億，到2024年預估將達600億，7年成長6.86倍。雖然衛福部打包票會以公務預算補足，但2022年衛福部預算只有2,000億左右，多位學者與立法院預算中心都曾提出質疑，以公務預算挹注長照基金不是長久之計，未來50年的長照藍圖政府現在就必須嚴陣以待，民眾黨也將力促政府提出具體方案。
民進黨：預算優先處理
民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，這個會期要處理112年度中央政府總預算案、前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案、去年的決算報告以及今年度國營事業預算案等4大預算案外，初估還有70至80項優先法案，包括《氣候變遷因應法》、二次年改等相關法案。
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元宇宙新生代－COVID世代來了！品牌如何接招？
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生活及成長於Covid-19疫情中的世代橫空出世，面對習慣虛擬化、線上化的C世代，品牌更要及早準備接招。PChome 24h購物也看準商機搶先出手，推出iPhone 14訂閱方案、開設線上立陶宛館等服務，滿足C世代習慣遠距、享受體驗服務的特性！
當市場還在摸索Z世代的消費輪廓和行銷趨勢時，一波C世代大軍已然橫空出世，C世代意指Generation COVID，這波C世代大軍生活及成長於Covid-19疫情中，因為實體接觸的機會被隔離，他們可能沒有畢業典禮、沒有實體接觸國外的機會，或是從進入社會工作都是遠距。eMarketer即指出，疫情期間，消費者前往實體通路次數減少了42%，透過網路消費則反增了54%，大疫情時代使非接觸經濟的發展更躍進，C世代也因此更擁抱科技，甚至可能將成為生活在元宇宙的第一個世代，也將逐漸影響行銷趨勢。
元宇宙當道 C世代透過雲端群聚
C世代與同儕們的互動以線上為主，手機、電腦的線上裝置成為探索世界的工具之一，在學習和工作上也習慣遠距離，許多線上軟體也開發出新功能幫助C世代在元宇宙中群聚。其中Gather Town就是一個例子，雖然是一種視訊軟體，但是更像是一款遊戲，使用者可以自行設定角色，透過角色扮演和他人互動，也可以建立屬於自己的虛擬空間，在裡面開會、上課、進行遊戲等。品牌觀察到新世代的轉變，也紛紛開始與Gather town合作，如HP在Gather Town中開設元宇宙線上分享會，透過四大區域場館跟使用者互動，除了有遊戲區外，同時還展示旗下商品及優惠，並能直接找到折扣跟賣場，此外還能在裡面跟名人交流；台北市稅捐稽徵處也在Gather Town上開設線上展覽館，透過互動解謎，幫助民眾學習各項租稅知識，讓硬知識也能透過符合C世代的方式傳播。
被封鎖的國界 C世代追求不出門能買天下物
因疫情影響，各國封鎖國界超過一年，截至目前為止，台灣人民也還無法自由地出國，C世代是喪失許多地球村公民權益的一代，失去很多跨國界交流的實體機會。許多品牌也趁機推出服務，協助消費者消弭疫情和國界的阻隔。
C世代少有出國的經驗，與此同時航空業和旅遊業也大受打擊，為了滿足消費者對於出國旅遊的渴望和對於品牌的熱度，新加坡航空之前在旅展中打造飛行旅程體驗區，讓體驗者戴上VR眼罩，探索新航A380的客艙，透過預先體驗培養品牌認同感。在疫情初始時，立陶宛主動贈與台灣疫苗，也讓國人對於這個遠在波羅的海的國家開始有了感恩之情和好奇心，但苦於疫情還是無法實際到當地體驗，PChome 24h購物與立陶宛企業局為了深化台立兩國的交流和滿足C世代消費者，共同開設「立陶宛館」，日前也在站上正式試營運，進駐立陶宛10大品牌，幫助C世代消費者不出國，透過熟悉的科技操作，就能品嘗異國美食，打開對於世界的感官。
體驗至上 訂閱制便利創新服務收買C世代的心
相較於產品本身，C世代更加注重享受及購買體驗。因此，若想吸引更多顧客，零售商就必須推出不同以往的服務。訂閱制雖然行之有年，但大部分在民生必需品上，如咖啡、保健食品、生鮮食品或是視聽娛樂方案上，但在智慧型手機這種相較之下使用週期較久的產品上卻尚未有過。對新興世代的消費者而言，智慧型手機不單純只是通訊作用，還包含了品牌信仰，甚至還有奢侈品的體驗，其中Apple年年出新機，即使產品耐用，也還是讓許多年輕人只要出新機就想換，而非等手上舊機無法使用，影響智慧型手機的消費習慣，讓其使用週期縮短。
過去一直傳聞Apple即將推出訂閱制， iPhone 14的發布會上卻沒有發表這項消息，然而全台電商中唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物搶先推出了iPhone 14的訂閱方案，訂閱週期為12個月，訂閱期滿後繳回舊機就能換新機，並主打低月付額、免預繳、免押金、專屬保險等服務。PChome 24h購物觀察到iPhone使用者的痛點，在保險服務上也有相對完整的保障，如果在訂閱期間手機不見、或是重大事故需維修，只需付出2,500元的自負額，便能享有一次原機維修或是置換服務。這樣的服務不僅讓C世代更能降低擁抱科技的門檻，進一步完整周邊服務，也因此在網路上掀起一波討論聲量。
雖然世界已逐漸與疫情共存，但在這段時間內生長的C世代消費習慣，或許已奠定未來幾年內的市場趨勢，面對這群習慣虛擬化、線上化的世代，品牌更要及早準備接招。
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