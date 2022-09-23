警械使用、外役監、平均地權條例⋯⋯立法院今開議，本會期各黨團提出哪些優先法案？

立法院今（23）日開議，本會期是預算會期，也會遇到九合一選舉，除了處理中央總預算，朝野各黨團都擬定優先法案，因台南殺警案引發關注的《警械使用條例》修正草案、《外役監條例》修正草案，都被朝野黨團列為優先法案，本會期通過可能性提升。除此之外，各界關注的「打炒房」管制預售屋換約的《平均地權條例》也被時代力量列為優先法案。

國民黨提修法促進論文公開

國民黨團新會期優先法案，內政委員會提8案、外交及國防委員會提2案、經濟委員會提4案、財政委員會2案、教育及文化委員會8案、交通委員會1案、司法及法制委員會8案、社會福利及衛生環境委員會9案，8大委員會共計提42案。

《警械使用條例》修正草案」放寬員警使用輔助工作作為警械、成立警械使用調查小組、刪除補償定額制，回歸國家賠償，並擴大補償對象；另一備受輿論關注的《外役監條例》，部分重大犯罪態樣如放火、傾覆交通工具、劫持交通工具、殺人、重傷害、強盜等罪，不得申請外役監遴選。

針對論文抄襲及公開，國民黨團提《學位授予法》第16條修正草案，明定碩博士論文不公開之審查機制由「學校學位考試委員會」認定，並對於學位論文不公開年限問題加強管理，以促進論文公開機制，端正學術風氣。

社會及衛環部分有《精神衛生法》，建置完善精神照護機構管理與加強跨機構社會精神病人照顧及合作等；《優生保健法》修正草案」，明定須「專科醫生」診斷或開立證明，始得作為人工流產之依據；《性侵害犯罪防治法》部分條文修正草案，防止私密影像非自願外流，致傷害人格尊嚴、造成身心創傷並侵害隱私權。

空污部分，有《減碳無煤家園推動法》草案，政府應調整能源結構及產業結構，降低對火力發電之依賴。租屋部分則有《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，將房屋租金支出從現行列舉扣除額，改列特別扣除額並提高至30萬元，以減輕租屋族負擔。

軍事方面，有《兵役法》第44條修正草案為吸引優秀國人投入軍旅，提振部隊士氣，新增對我中華民國服役未及退伍除役，然具備10年以上服役年資者，若因戰訓或因公殞命者，其遺族比照國軍退除役官兵遺眷，受政府照顧。還有《陸海空軍軍官士官服役條例》第37條條文修正草案」，明定婚姻關係累計存續10年以上且未再婚配偶，因未滿55歲不得請領遺屬年金者，得自年滿55歲之日起，支領遺屬年金。

原住民議題方面，有《原住民族土地及海域法》草案、《原住民族自治推動條例草案／原住民族自治法》草案、《反族群歧視法》草案、《原住民保留地管理利用條例／原住民保留地權利回復條例》草案等。

時代力量：平均地權條例

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭日前也召開記者會說明優先法案；邱顯智表示，會把《平均地權條例》列為優先法案並提出黨團版，內容包括完善預售屋和新建成屋的實價登錄和查詢機制，以及禁止建商、掮客同意或協助紅單、新建成屋契約轉賣等。

對於台南殺警案後，民間希望檢討相關法律是否完備，包括《警械使用條例》、《外役監條例》等。邱顯智說，這都被列為優先法案，也希望推動揭弊者保護法的立法，不該縱容貪污腐敗行為。

陳椒華指出，環境永續相關的立法工作刻不容緩，而台灣接連發生事業廢棄物假再利用之名，進行違法填埋的公害事件，呼籲行政部門應盡速將《廢棄物清理法》修正草案送至立法院審查，遏止重大環保犯罪。

王婉諭，立委職責不應受到地方選舉耽擱，尤其有不少重要法案已經完成委員會審查，進入協商階段，例如《犯罪被害人權益保障法》、遏止散布性私密影像等相關法案，距離通過只差臨門一腳。

民眾黨：國防與長照

邱臣遠表示，數位發展部明年度編列公務預算加前瞻特別預算共211億元，數發部業務監督預料將成為本會期朝野攻防焦點。

另外面對中共對台軍事威脅不斷升高，台灣必須持續強化戰力，才能有效嚇阻敵軍來犯。明年度台灣整體國防預算高達5,863億元，占GDP近2.4%，也較111年度增加13.9%，我國國防預算連年增加，卻不見戰力強化成效，民眾黨將嚴格監督國防預算，讓人民的納稅金能花在刀口上。

蔡壁如表示，本會期她在衛環委員會將持續以台灣醫療長照為主軸。台灣將於2025年邁入「超高齡化社會」，同時2020年台灣人不健康餘命長達8.04年，長照不僅是社福問題，更是國安問題。蔡壁如表示，未來將提出《全民健保法》及《醫療法》的修法草案，具體改善醫療機構的護病比。此外，外界關注全責護理與健保部分負擔，希望政府能明確說明未來政策方向。

蔡壁如表示，長照基金支出從2017年87.4億，到2024年預估將達600億，7年成長6.86倍。雖然衛福部打包票會以公務預算補足，但2022年衛福部預算只有2,000億左右，多位學者與立法院預算中心都曾提出質疑，以公務預算挹注長照基金不是長久之計，未來50年的長照藍圖政府現在就必須嚴陣以待，民眾黨也將力促政府提出具體方案。

民進黨：預算優先處理

民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，這個會期要處理112年度中央政府總預算案、前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案、去年的決算報告以及今年度國營事業預算案等4大預算案外，初估還有70至80項優先法案，包括《氣候變遷因應法》、二次年改等相關法案。