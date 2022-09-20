《剛剛好的完美主義》：幸福的完美主義者，會學著用正向思考重新解讀失敗
我們想讓你知道的是
「完美主義」這項特質，常被貼上負面標籤，在現今社會也是引起憂鬱、恐慌、不安的一大主因。但追求卓越與成就，一直是人類前進的強大原動力，完美主義的許多特質，都是推進人們積極成長的要素之一，要如何運用這些特質，成為正面成長的力量呢？
文：李東龜（이동귀）、孫何林（손하림）、金書瑛（김서영）
有些完美主義者在自己的專業領域大放異彩。據說奉俊昊導演平時是個個性溫吞、脾氣溫和的人，但只要進入片場，就會搖身變成完美主義者。由於他連枝微末節都不放過，甚至得到了「奉細節」的綽號。他追求完美的程度，甚至只要有一個畫面與自己的構想不符，就會不惜拍攝數十次，直到自己滿意為止。無論是演員或工作人員，大家都異口同聲地說與奉導演合作並不容易，但只要看到最後一次拍攝所呈現的完成度，就能理解奉導演的風格。
堅持不懈地追求完美，使奉俊昊導演在二○一九年以《寄生上流》奪下最高榮譽金棕櫚獎，而這也是韓國電影首次獲得此殊榮。接著，他又在第九十二屆奧斯卡金像獎橫掃最佳影片、最佳導演等四項大獎，在世界電影史留下輝煌的一頁。
奉俊昊導演不僅善用自己的完美傾向取得更高的成就，躋身世界電影巨匠之列，他無疑也成了幸福的完美主義者的最佳典範。相反的，完美主義也可能導致悲劇。英國的外科醫生亞歷山大．瑞汀（Alexander Reading）是人工髖關節置換的權威，然而，二○一一年六月的某天，瑞汀犯下了小小的醫療失誤，導致本來危在旦夕的患者病情更加惡化。最後，瑞汀在自家價值七十萬歐元的豪宅車庫中上吊輕生。
此事件在英國社會上引起軒然大波。身為人生勝利組的瑞汀何以走上絕路？相較於自己過去成功的九十九個手術，他卻無法忍受唯一失敗的手術所帶來的極度羞愧感，自責不已。對不容許任何瑕疵的瑞汀來說，失誤是難以饒恕的汙點，這樣的人，我們稱之為不幸的完美主義者。
那麼，幸福的完美主義者具有哪些特徵呢？為了進行明確的比較，讓我們先來檢視不幸的完美主義者的特徵吧。這些人經常發生陷入下面的惡性循環。當完美主義者不斷追求不符合現實的高標準時，自然會經常面臨無法如願的情況，可是，一旦持續把結果與我是個失敗者的自責連結，為了彌補自己無法達到完美的缺點，最後就會陷入更加執著於完美的惡性循環。
讓我們先這麼假設好了。
有些人會按小時來制定一天二十四小時的計劃表，並且唯有按表操課時，才認為自己度過了完美充實的一天。可是，假如這人搭乘的計程車發生擦撞意外，多花了預期外的時間，導致後續行程必須延遲半小時以上呢？
發生擦撞意外是屬於不可抗力的範圍，而且也不可能事先預料到，因此如果是一般人，大概會先為自己沒有受到重傷而大呼好險，可是不幸的完美主義者卻很可能陷入「假如我搭的不是計程車，而是捷運，就不會碰到這些問題了」、「是我偷懶才選擇搭計程車，到頭來還是得怪自己」的自責漩渦之中。這個人認定的完美標準，在於按部就班地恪守計劃，即便是外在原因導致計劃出了差錯，他仍會將指責的箭矢轉而射向自己。
完美主義運作的基礎，來自於相信非達到不可的完美狀態是存在的，因此，他說不定會發揮進階版的強化意志，從明天開始以十分鐘為單位規劃時間，以確保能夠度過無懈可擊的一天。可是，這種具有強迫傾向的計劃真能奏效嗎？想必沒那麼容易。
那麼，難道就不能斬斷這一連串的惡性循環，讓追求完美的人最終能走向幸福嗎？意即，成為幸福的完美主義者的方法是什麼呢？倘若各位能夠藉由這本書澈底掌握自身的完美主義傾向與類型，並循序漸進地改進問題處，就能以堪稱最理想的幸福的完美主義者之姿脫胎換骨。
事實上，任何人都能成為幸福的完美主義者。本書的核心目標即是扮演推波助瀾的角色，幫助所有追求完美的人以幸福的完美主義者之姿重生。那麼，哪些人是幸福的完美主義者呢？儘管這些人胸懷大志，但相對並不怎麼擔心失誤，就算結果偶爾不令人滿意，也不會過度苛責自己。基本上他們擁有下列三大特徵。
善用完美主義，努力達標
幸福的完美主義者高度自律，尤其對於達成目標竭盡心力。這些人會持續累積成功的經驗，提高對自己與人生的滿意度。一九九一年，里斯本大學的教授彼得．史萊德（Peter Slade）的研究團隊就曾在〈關於完美主義與不滿足的實驗分析〉這篇論文中，將幸福的完美主義者所呈現的樣貌稱為「滿足型的完美主義（satisfied perfectionism）」。
此外，一九八九年，巴尼．戴斯（Barney Dews）與瑪莎．威廉斯（Martha Williams）透過〈音樂系學生的性格類型、壓力與因應模式〉這篇論文，指出完美主義對主修音樂的高中生帶來了正向效果。
根據研究人員的說法，藝術領域尤其講求演奏者的細膩，加上彼此必須經常競爭，因此多數參加研究的學生都顯現了高度完美傾向。
有別於眾所皆知的完美主義帶來的壞處，當這些人將完美主義的性格視為達成目標的資源並妥善應用時，他們就不會對執行（演奏音樂）感到不安，或感到情緒疲勞等。
如同前述，幸福的完美主義者胸懷大志，但相對並不怎麼擔憂失誤。懂得巧妙運用完美傾向的參加者，若是在需要高度專注力的練習過程中，感覺自己達到極限或陷入低潮時，則會適時以自身抱負與目標來提醒並激勵自己。
舉例來說，當某個段落反覆出現失誤，以致演奏者認為自己沒辦法再演奏下去時，他會善用自身的完美傾向，將焦點聚焦於在比賽中完成完美演奏時的快感上頭，激發出克服極限的力量。完美主義總會朝著更高處、能力更精進的方向前進，因此這些人實際上會花費更多的時間不斷練習，最終也使得他們在音樂課上取得更傑出的成績、在大賽中奪下更多獎項。
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
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全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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