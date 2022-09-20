《剛剛好的完美主義》：幸福的完美主義者，會學著用正向思考重新解讀失敗

文：李東龜（이동귀）、孫何林（손하림）、金書瑛（김서영）

有些完美主義者在自己的專業領域大放異彩。據說奉俊昊導演平時是個個性溫吞、脾氣溫和的人，但只要進入片場，就會搖身變成完美主義者。由於他連枝微末節都不放過，甚至得到了「奉細節」的綽號。他追求完美的程度，甚至只要有一個畫面與自己的構想不符，就會不惜拍攝數十次，直到自己滿意為止。無論是演員或工作人員，大家都異口同聲地說與奉導演合作並不容易，但只要看到最後一次拍攝所呈現的完成度，就能理解奉導演的風格。

堅持不懈地追求完美，使奉俊昊導演在二○一九年以《寄生上流》奪下最高榮譽金棕櫚獎，而這也是韓國電影首次獲得此殊榮。接著，他又在第九十二屆奧斯卡金像獎橫掃最佳影片、最佳導演等四項大獎，在世界電影史留下輝煌的一頁。

奉俊昊導演不僅善用自己的完美傾向取得更高的成就，躋身世界電影巨匠之列，他無疑也成了幸福的完美主義者的最佳典範。相反的，完美主義也可能導致悲劇。英國的外科醫生亞歷山大．瑞汀（Alexander Reading）是人工髖關節置換的權威，然而，二○一一年六月的某天，瑞汀犯下了小小的醫療失誤，導致本來危在旦夕的患者病情更加惡化。最後，瑞汀在自家價值七十萬歐元的豪宅車庫中上吊輕生。

此事件在英國社會上引起軒然大波。身為人生勝利組的瑞汀何以走上絕路？相較於自己過去成功的九十九個手術，他卻無法忍受唯一失敗的手術所帶來的極度羞愧感，自責不已。對不容許任何瑕疵的瑞汀來說，失誤是難以饒恕的汙點，這樣的人，我們稱之為不幸的完美主義者。

那麼，幸福的完美主義者具有哪些特徵呢？為了進行明確的比較，讓我們先來檢視不幸的完美主義者的特徵吧。這些人經常發生陷入下面的惡性循環。當完美主義者不斷追求不符合現實的高標準時，自然會經常面臨無法如願的情況，可是，一旦持續把結果與我是個失敗者的自責連結，為了彌補自己無法達到完美的缺點，最後就會陷入更加執著於完美的惡性循環。

讓我們先這麼假設好了。

有些人會按小時來制定一天二十四小時的計劃表，並且唯有按表操課時，才認為自己度過了完美充實的一天。可是，假如這人搭乘的計程車發生擦撞意外，多花了預期外的時間，導致後續行程必須延遲半小時以上呢？

發生擦撞意外是屬於不可抗力的範圍，而且也不可能事先預料到，因此如果是一般人，大概會先為自己沒有受到重傷而大呼好險，可是不幸的完美主義者卻很可能陷入「假如我搭的不是計程車，而是捷運，就不會碰到這些問題了」、「是我偷懶才選擇搭計程車，到頭來還是得怪自己」的自責漩渦之中。這個人認定的完美標準，在於按部就班地恪守計劃，即便是外在原因導致計劃出了差錯，他仍會將指責的箭矢轉而射向自己。

完美主義運作的基礎，來自於相信非達到不可的完美狀態是存在的，因此，他說不定會發揮進階版的強化意志，從明天開始以十分鐘為單位規劃時間，以確保能夠度過無懈可擊的一天。可是，這種具有強迫傾向的計劃真能奏效嗎？想必沒那麼容易。

那麼，難道就不能斬斷這一連串的惡性循環，讓追求完美的人最終能走向幸福嗎？意即，成為幸福的完美主義者的方法是什麼呢？倘若各位能夠藉由這本書澈底掌握自身的完美主義傾向與類型，並循序漸進地改進問題處，就能以堪稱最理想的幸福的完美主義者之姿脫胎換骨。

事實上，任何人都能成為幸福的完美主義者。本書的核心目標即是扮演推波助瀾的角色，幫助所有追求完美的人以幸福的完美主義者之姿重生。那麼，哪些人是幸福的完美主義者呢？儘管這些人胸懷大志，但相對並不怎麼擔心失誤，就算結果偶爾不令人滿意，也不會過度苛責自己。基本上他們擁有下列三大特徵。

善用完美主義，努力達標

幸福的完美主義者高度自律，尤其對於達成目標竭盡心力。這些人會持續累積成功的經驗，提高對自己與人生的滿意度。一九九一年，里斯本大學的教授彼得．史萊德（Peter Slade）的研究團隊就曾在〈關於完美主義與不滿足的實驗分析〉這篇論文中，將幸福的完美主義者所呈現的樣貌稱為「滿足型的完美主義（satisfied perfectionism）」。

此外，一九八九年，巴尼．戴斯（Barney Dews）與瑪莎．威廉斯（Martha Williams）透過〈音樂系學生的性格類型、壓力與因應模式〉這篇論文，指出完美主義對主修音樂的高中生帶來了正向效果。

根據研究人員的說法，藝術領域尤其講求演奏者的細膩，加上彼此必須經常競爭，因此多數參加研究的學生都顯現了高度完美傾向。

有別於眾所皆知的完美主義帶來的壞處，當這些人將完美主義的性格視為達成目標的資源並妥善應用時，他們就不會對執行（演奏音樂）感到不安，或感到情緒疲勞等。

如同前述，幸福的完美主義者胸懷大志，但相對並不怎麼擔憂失誤。懂得巧妙運用完美傾向的參加者，若是在需要高度專注力的練習過程中，感覺自己達到極限或陷入低潮時，則會適時以自身抱負與目標來提醒並激勵自己。

舉例來說，當某個段落反覆出現失誤，以致演奏者認為自己沒辦法再演奏下去時，他會善用自身的完美傾向，將焦點聚焦於在比賽中完成完美演奏時的快感上頭，激發出克服極限的力量。完美主義總會朝著更高處、能力更精進的方向前進，因此這些人實際上會花費更多的時間不斷練習，最終也使得他們在音樂課上取得更傑出的成績、在大賽中奪下更多獎項。