正著唸和倒著唸不一樣，《非常律師禹英禑》的翻譯爭議真的能算是疏失嗎？

文:謝淑芬

最近在方格子閱讀一篇文章,內容探討Netflix翻譯爭議,造成許多人將「禹英禑」唸成「ㄩˇ英ㄩˇ」。

先講結論,以同業角度,個人非常欣賞「我叫禹英禑,正著唸倒著唸都一樣,黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽、禹英禑」的翻譯。照這麼說來,或許我也不是一位信達雅的譯者吧。

翻譯其實是個貌似有標準答案,但經常沒有的工作,同樣的句子在不同譯者眼裡有無限翻譯可能。以個人工作經驗來說,甚至有前一天喜歡到覺得獲得全世界的譯法,隔天就棄如敝屣毫不猶豫改掉。

也就是說,即使每個翻譯都在追求精準傳達,也在有限時間、資源和條件內盡了最大努力,但永遠有更完美的解法,而且這些解法經常很機車,會在交稿後的某瞬間靈光乍現,讓人覺得自己前幾天到底為何如此笨,很想穿越到過去修改。

比起談論Netflix翻譯的美中不足,我更想說說自己為什麼喜歡這個翻譯。

其中很大的原因,是這個翻譯非常吻合韓劇這類案件的「目的」。翻譯有許多種不同類型,譯者也會根據不同類型的案件調整譯筆。合約、商業簡報、影劇、漫畫、書籍等不同的題材,需要的文筆都不一樣。

而我認為影劇翻譯的目的,就是在字幕稍縱即逝的時間裡,讓觀眾了解這個台詞想要傳遞的氛圍和意思,沉浸在戲劇裡。而原台詞中最重要的訊息應該不是「기러기(大雁)、토마토(番茄)、스위스(瑞士) 인도인(印度人) 별똥별(流星)」正反唸起來都一樣,而是「禹英禑」這三個字的韓文唸起來正反是一樣的,就像「大雁、番茄、瑞士、印度人、流星」這些詞的唸法。

也就是說,後面那串是舉例。而「黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽」正好符合了台詞想要舉例的概念,不需要額外解釋,觀眾就能立刻明白劇情。

的確,譯者確實可以像其他平台一樣,如實照原文翻譯並附上註解,這樣是最萬無一失的做法,但相對觀眾投入程度也會打折。另外,身為一個也把「禑」唸成「ㄩˇ」的忠實觀眾,我摸著自己的良心說,就算後面那一串都照原文翻,我也還是會唸錯,並不會唸成正確的「ㄨˊ」。

那麼這個誤導,真的可以說是翻譯的疏失嗎?我想答案應該很有趣。也就是說,改不改譯和所謂的誤導發音並不存在因果關係(英禑口吻XD)。

那麼,譯者知不知道「禹英禑」頭尾唸起來不一樣呢?我想99%是知道的,起碼我的電腦打「ㄩˇ」時不會出現「禑」,譯者全劇不曉得要打這個字多少次,不太可能沒發現。那他為什麼不改?是否有更好的漢字選擇能替代,最好是同義而且還唸「ㄩˇ」的那種呢?

答案是很有困難,因為第一集劇情中下列的台詞已經限定女主角名字所使用的漢字: 「我的名字是玉英的『英』和有福氣的『禑』,意思是像花一樣美的福星。但伶俐的『伶』和愚蠢的『愚』會不會比較適合我呢?」(原文是:「내 이름은 ‘꽃부리 영英’에 ‘복 우禑’. 꽃처럼 예쁜 복덩이란 뜻입니다. 하지만 ‘영리할 영伶’에 ‘어리석을 우愚’가 더 어울리지 않았을까요?」)

韓文的漢字也有各自的意思,目前在NAVER字典可以看到發音為woo又擁有福氣含意的漢字有「祐」和「禑」(見下圖)。也就是說,原譯已經在兩者中選出了看起來比較像「ㄩˇ」的那一個,而韓語和中文漢字發音不同這件事,應該是滿難克服的先天條件。為了尊重原作,也少有譯者在明知正確漢字的情況下擅自替女主角改名只為了讓發音一致。

Photo Credit: NAVER字典

另外,有趣的是Netflix的英文翻譯也沒有採用原文,一樣是用英文中正反唸起來相同的單字呈現“My name is Woo Young-woo, whether it is read straight or flipped. Kayak, deed, rotator, noon, racecar, Woo Young-woo”。

韓國媒體《韓國聯合通訊社(연합뉴스)》在這篇報導中採訪了Netflix相關工作人員,報導中指出,因為宣傳預告時,相關工作人員尚未整握整體劇情的細節資訊,才按照預告原文使用tomato, Swiss等單字直譯,直到該劇公開後進行正片譯製時,考量劇情整體脈絡,才定案為上述正式翻譯。

唯一的例外只有「驛三站」,因為女主角在講台詞時有出現特寫,為了原汁原味呈現韓文,才保留原文直譯“Yeoksam Station”。這似乎說明了中文正式翻譯也沒有改譯驛三站的原因。

順便好奇了一下日文翻譯,日文採用的則是「キツツキ(啄木鳥)、トマト(番茄)、スイス(瑞士)、子猫(小貓)、南(南方)」,除了番茄和瑞士剛好因外來語發音一模一樣,其他也都使用日文中的回文發音單字。

因此,可以合理推測中文改譯也是發行商Netflix的翻譯團隊為了劇情脈絡刻意為之的選擇,既沒有不尊重編劇,而且應該不只臺、日、英譯製這麼進行。

照原文翻是多數譯者都能做到的保險做法,但「黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽、禹英禑」是只有該譯者才能想出的好譯筆(至少我目前都想不出來),不但很符合劇情、案件類型的需求,又很有趣,所以我喜歡。身為一個觀眾,我認為這樣的譯法,已經充分具備在短時間內理解劇情的所有資訊。