【關鍵眼中盯】跟尚書大人一樣機靈的英國「抗中首相」特拉斯，隨時再來個髮夾彎也不意外
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對歐美政治人物來說，口號反中是獲得正面公關的廉價又有效辦法，但綜觀英國國內經濟困境，以及新任首相特拉斯長久以來缺乏中心思想、不斷髮夾彎的表現，「抗中」恐怕只是為了市場需求而喊出的口號。
在強森（Boris Johnson）三年多施政終因內閣成員大量辭職而終結後，經過月餘黨內外選舉，原任外交大臣的特拉斯（Liz Truss）得到81326張保守黨黨員選票當選黨魁，成為最後一個與伊莉莎白二世握手的英國首相。
不討論英國選制讓少數黨員就能（暫時，直到下一次大選前）決定國家領導人的狀況，也先忽略保守黨議員投票時特拉斯只有得到約三分之一的支持，大部分台灣媒體給她的標籤與期待，就是「抗中首相」。
但即便這個論述，也沒那麼準確。
特拉斯擔任貿易大臣期間，英國對中進口增加44%
確實，隨著強森逐漸跛腳，特拉斯的聲勢在保守黨內水漲船高，也讓她在2022年初從原本的外交部Instagram拍照網紅，開始搭上歐美政治人物批中的風潮。
從2月中國支持阿根廷聲稱擁有福克蘭群島主權時駁斥、4月底俄烏衝突時警告中國「照規矩來」、8月裴洛西訪台後也要求中國「以和平方式消弭衝突」，甚至在競選政見裡承諾，將把中國定義為「威脅」，直至她當選英國首相。
然而，就像那些把反俄或反中當作主戰場，以稀釋國內內政問題的政治人物一樣，若把特拉斯政治生涯拉長檢視，她或許沒有那麼反中。
根據聯合國商品貿易統計資料庫（UN COMTRADE）統計，在特拉斯擔任英國國際貿易大臣的三年間（2019到2021年），由中國進口英國的貨物價值從2018年的630億美元直升超過44%，到達911億美元。
事實上，早在特拉斯擔任國貿大臣時工黨就曾提出警告，英國政府對於簽訂CPTPP的策略可能為中國開一個後門，而當時的外交大臣拉布（Dominic Raab）甚至遭到錄音報料，指其對幕僚表示「只和符合歐盟人權標準的國家做生意，會讓英國錯失未來的『市場發展』。」
話說回來，這些都是英國脫歐後的業障，當往東（歐盟）不可行，只好往西（美國）再往西（亞洲），但看到2020年特拉斯簽的那個表面上說超凡卓越，實際上83%好處都給到日本貿易商的雙邊貿易合約後，就知道為什麼英國對中貿易仍要直線上升。
當時拉布和強森遇到的問題，特拉斯首相任內都仍存在——今日甚至加上了更嚴重的通膨和能源危機——就算她想要改變貿易策略，恐怕也沒那麼大的空間。
從罵柴契爾到「Cosplay」柴契爾，特拉斯的無盡髮夾彎
就算除去英國現下的政經背景，特拉斯一路上的發言和立場，也很難找到足堪信任的一致性。
特拉斯學生時代積極參與立場為撤銷英國王室的自由民主黨（LibDem），喊著「柴契爾下台」，但畢業後不但加入保守黨，還是在強森這種黨內極端派的人之下飛黃騰達，天天學著柴契爾穿著走進走出發文；脫歐公投前她支持留歐，選後卻突然轉為脫歐派，表示「從中看到機會」。
特拉斯的黨內同僚羅根（Mark Logan）在她當選首相後，也在媒體投書裡說到十年前與當時還是食品環境大臣的特拉斯在上海共事時，就曾對中大力銷售英國啤酒與農產品，2014年特拉斯甚至帶領一個研究「為什麼英國學生數學那麼好」的參訪團。
或許這就是為什麼在那一年的保守黨代表大會，她會對於要去北京剪綵豬肉市場，那麼的興奮。
對歐美政治人物來說，在今天的地緣政治衝突大趨勢下，口號反中是獲得正面公關的廉價又有效辦法，但嘴上說之外，實際行為是真抗中還是分食中共好處的小狗，仍得先考量那個國家的實質利益之處，佐以個人從政脈絡與價值信仰，才能推敲出他在簽字的那一剎那，是真抗中還是假抗中。
在此之下，綜觀英國國內經濟困境，以及特拉斯長久以來缺乏中心思想、不斷髮夾彎的表現，「抗中」極有可能只是為了市場需求而喊出的口號，若因此期待「抗中首相」上任後可以真正對中國施壓、甚至為台灣帶來實質好處，恐怕暫時仍不能抱太大的期望。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。