四個情境題看懂，雇主幫新進員工加保如何不出錯？
我們想讓你知道的是
身為勞工如果到沒有提供勞健保的公司上班而自行去保工會，對自身的權益十分沒有保障；而對雇主來說，未依規定幫員工申報參加勞健保，也會因此被裁罰、負賠償責任，可說是很不划算的做法。
常聽到公司會和新進人員約定剛到職、試用期間不加保，這樣的約定是否合法呢？依照法令規定，只要勞資雙方屬於僱傭關係，雇主就必須幫其僱用的員工申報參加「勞保、就保、職保、健保」，而員工的勞健保通常都是由雇主端統一申報辦理，因此雇主、人資必須更清楚相關規定、辦理程序，以免觸法受罰。
下面透過一張圖表及簡要說明這三項強制保險的內涵與加保規定，讓你可以一次對照了解。
勞工保險（勞保）
公司規模達5人以上，雇主就要成立投保單位，幫在職員工、新進員工於「到職日」投保勞保（勞工保險條例§6），即使之後公司因縮編、裁員，導致員工人數少於5個人，雇主還是要持續讓員工參加勞保。
而勞保其實包含了「普通事故保險」和「職業災害保險」，其中普通事故保險費是由雇主、勞工和政府按照比例分攤，職災保險費則由雇主全額負擔。
勞工可享有的勞保保險給付權益有生育給付、傷病給付、醫療給付、失能給付、老年給付、死亡給付等，如果雇主沒有依法幫其加保，員工無法請領相關保險給付的損失則要由雇主賠償。
就業保險（就保）
公司只要僱用1名員工，雇主就要幫新進人員在「到職當日」投保就保（就業保險法§5），因此即使公司不滿5人仍要幫勞工申報參加就保。
雇主幫員工申報參加勞保同時會自動加入就業保險資格，符合就保資格的勞工，可以申請的保險給付有失業給付、提早就業獎助津貼、職業訓練生活津貼、育嬰留職停薪津貼、失業勞工及眷屬健保費補助，和勞保相同，若雇主沒有依法幫員工投保就保，導致員工無法請領上述保險給付，勞工可向雇主求償。
職災保險（職保）
根據今年（2022年）5月1日上路的職災保險及保護法規定，公司只要僱用員工，無論人數，雇主都必須在新進員工「到職當日」投保職保（職災保險與保護法§6）。
原先職災保險是附屬於勞保，依附在《勞工保險條例》中的規定，後來考量許多中小型企業的經費人力較有限，無法提供員工較完善的職災預防和重建，於是另立專法，希望提供勞工朋友更完善的保障。
至於保費部分和原先規定一樣由雇主全額負擔，雇主雖需要負擔全額保費，但員工如果發生職災，雇主就可用勞工請領的保險給付金額抵充職災補償責任，減輕職場意外發生時，雇主動輒需花上數十萬甚至上百萬元的賠償壓力。
全民健康保險（健保）
公司只要僱用員工，雇主就應該幫其投保健保，一般受僱勞工多屬於第一類的被保險人（全民健康保險法§10），雇主應在員工「到職三日內」向健保署申報加保。健保費則由雇主、勞工和政府按照比例分攤。
實務中常發生雇主不清楚法令規定或為了規避保費而未按照程序加保，這些都是違法的。小編整理了雇主、人資在辦理員工保險時常犯的4種錯誤，先了解才不會誤觸法令而吃虧。
錯誤一：漏幫新進人員在到職當天申報加保
情境：
新人妹4月1日就去新公司報到上班，但B老闆因為太忙完全忘記幫其加保，沒想到新人妹在上班第三天途中發生嚴重車禍，B老闆才發現大事不妙……。
雇主沒有依規定幫員工在到職當天申報參加勞保， 除了須補繳保費，還會被處行政罰鍰，為應繳保費的4-10倍金額（勞保條例§72Ⅰ、就業保險法§38Ⅰ），而沒有加保期間勞工因此造成損害還可向雇主求償。
例如，當員工發生職災，不論雇主有無過失，都必須負職業災害補償責任（勞基法§59），而雇主如果沒有幫員工投勞保，就沒辦法抵充員工醫療、傷病、失能、死亡等各項勞工保險給付。
上面情境中，新人妹因為車禍嚴重須住院治療、暫時無法工作，如果B老闆有幫其投保勞保，其可在無法工作第4天起向勞保局請領職業傷病補償費，B老闆只要給足勞保傷病給付的差額即可；但B老闆若未幫新人妹投保，則除了要付給她原領工資（註）外，其他醫療等費用都需要全額補償。
錯誤二：為了節省保費或多領保險給付而低報或高報薪水
情境：
新人妹北漂工作，加上在外租房子，每月生活都十分吃緊，為了節省開銷，她在到職時和B老闆談好低報薪水來節省勞健保費……。
薪資少申報可以節省保險費用，然而員工一旦發生意外需要請領保險給付時，損失還是要雇主賠償；再來，不論是短報或多報保險費，將會依照不同規定處2-4倍罰鍰，並追繳多領的保險給付（勞保條例§72Ⅲ、就業保險法§38Ⅲ、全民健康保險法§89）。
上面情境中，新人妹主動向B老闆提低報薪水來減少個人保費負擔，即使雙方達成協議，這項約定也會因為違反法令強制規定而無效，因為幫員工投保是雇主的義務，如果被勞保局查到未依規定申報加保仍會受罰！
錯誤三：從員工薪水裡面扣雇主應負擔保費用
情境：
新人妹和和B老闆談好薪水每月為3萬元，但拿到頭一個月實領的薪水後發被扣了好幾千元，向老闆詢問後，才發現公司除了代扣勞健保的項目，還把老闆應負擔的保險費也從本薪裡一起扣除……。
幫員工申報加勞保、健保是雇主的義務，而勞健保申報費用也必須依照法律規定比例由雇主、勞工和政府各自分攤，雇主不能將其應負擔的部份金額轉嫁給員工。
上面例子中，若新人妹被扣的金額是公司幫其代扣的員工自付勞健保費用，就沒有問題，但其薪水被扣除高達幾千元，應是B老闆將雇主應負擔的勞健保費用也一併從薪水裡扣除了，如此一來老闆可能違反勞基法規定（勞基法§22Ⅱ），一旦被申訴也會被處保費金額的2倍罰鍰（勞保條例§72Ⅱ、就業保險法§38Ⅱ）。
錯誤四：員工已有其他工作，就不用再多幫他另外加勞保
情境：
新人妹原本已有一份正職工作，另外又錄取B老闆開的兼職職缺，老闆認為新人妹的勞保既然已投保在其他公司，應該不用再另外加勞保，這樣雙方都可以省下一筆保險費……。
不同於就保、健保不能重複投保（通常會選擇主要工作的雇主為投保單位），勞保是可以重複加保在多家公司的！因此，不論新人妹是否已參加勞保或身兼多職，老闆都還是要幫其申報參加勞保。
勞工如果到沒有提供勞健保的公司上班而自行去保工會，對自身的權益十分沒有保障，而對雇主來說，未依規定幫員工申報參加勞健保，也會因此被裁罰、負賠償責任，可說是很不划算的做法。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
我們想讓你知道的是
受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。