四個情境題看懂，雇主幫新進員工加保如何不出錯？

常聽到公司會和新進人員約定剛到職、試用期間不加保，這樣的約定是否合法呢？依照法令規定，只要勞資雙方屬於僱傭關係，雇主就必須幫其僱用的員工申報參加「勞保、就保、職保、健保」，而員工的勞健保通常都是由雇主端統一申報辦理，因此雇主、人資必須更清楚相關規定、辦理程序，以免觸法受罰。

下面透過一張圖表及簡要說明這三項強制保險的內涵與加保規定，讓你可以一次對照了解。

Photo Credit: 職場熊報

勞工保險（勞保）

就業保險（就保）

職災保險（職保）

全民健康保險（健保）

實務中常發生雇主不清楚法令規定或為了規避保費而未按照程序加保，這些都是違法的。小編整理了雇主、人資在辦理員工保險時常犯的4種錯誤，先了解才不會誤觸法令而吃虧。

錯誤一：漏幫新進人員在到職當天申報加保

錯誤二：為了節省保費或多領保險給付而低報或高報薪水

錯誤三：從員工薪水裡面扣雇主應負擔保費用

錯誤四：員工已有其他工作，就不用再多幫他另外加勞保

情境： 新人妹原本已有一份正職工作，另外又錄取B老闆開的兼職職缺，老闆認為新人妹的勞保既然已投保在其他公司，應該不用再另外加勞保，這樣雙方都可以省下一筆保險費……。 不同於就保、健保不能重複投保（通常會選擇主要工作的雇主為投保單位），勞保是可以重複加保在多家公司的！因此，不論新人妹是否已參加勞保或身兼多職，老闆都還是要幫其申報參加勞保。 勞工如果到沒有提供勞健保的公司上班而自行去保工會，對自身的權益十分沒有保障，而對雇主來說，未依規定幫員工申報參加勞健保，也會因此被裁罰、負賠償責任，可說是很不划算的做法。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航