九把刀的《月老》，乍看是說愛情，實際說的是佛理

文：綰之

《月老》的故事分主、副二線進行，男女主角的愛情故事為主線，馬賊鬼頭成的復仇故事為副線。主線是十分標準的愛情公式：青春運動型男主角，愛上成績優異的女同學，一直追求女方；相愛後因某原因分開，最後放棄執念，成全女方。

主線相對平穩，但副線則藏了不少驚喜，甚至發現有許多地方契合了佛學理論。事後查閱網上影評，大多評論仍然採用典型分析愛情片的視覺來看《月老》。在此，筆者嘗試建構一套從佛學著眼的角度，重新審視《月老》。

佛學基本概念

入正文前，必須先認識一下基礎的佛學理論。在佛家眼中，世間一切有形與無形的存在，都是由「因」（主要因素）與許多的「緣」（輔助因素）結合而成的（佛家語：因緣和合）。舉例來說，種子是因；陽光、空氣、水份是緣；因、緣都齊備了，才會開花結果。

換言之，世間萬物都是因、緣「碰巧」結合才出現的，而因緣可隨時結合，亦會隨時離散，事物並沒有一個確實存在、永恆不變的本體，因此一切皆是空無、虛幻的（佛家語：緣起性空）。

人有許多執著，但當執著的對象必然是「空」的時候，便注定會落空，因而失落、傷心、惘然、痛苦，即所謂「有漏皆苦」。佛家當中的「我執」、「貪」、「癡」、「求不得」等術語，大抵都是描述這種由執著而生的痛苦。

因此，想要離苦得樂（涅槃），當中的必經階段便是「遣執」，消除自己的一切執著、執念，也就是網絡上常說的「斷、捨、離」。

關於「遣執」的覺悟，又會分為兩種：頓悟與漸悟。兩者的字面意思很顯淺，「漸悟」是逐級領略佛理，然後真正領悟；「頓悟」則是在一剎那間領悟。

要留意一點，頓悟指的，並非是無緣無故便忽然頓悟，而是透過不斷的修行、歷練，累積智慧（即使受歷練者可能自己沒有意識到累積），然後在某個觸發點融匯貫通，便領悟了一切。（頓悟的概念非常重要，下文會再提及。）

Photo Credit: 麻吉砥加電影提供

故事主調：緣起性空

故事開首男女主角初遇，男方（石孝綸，柯震東飾）便對女方（洪菁晴，宋芸樺飾）一見鍾情，自幼童時期便已不斷要求洪菁晴嫁給她。此段其實早已揭示了全套電影的主調，有一次洪菁晴提出，要待大家都長大了，才願意成婚。石孝綸問：「那我們怎樣才算是長大了呢？」，洪菁晴想了一會便答：「等你知道，什麼事都會變來變去的時候。」

有簡單讀過佛學的話，會發覺這句對白正是佛家真諦。「變來變去」的原因，便是世間的因緣不斷和合又不斷離散，根本沒有一個常住不變的本體，因此一切必將歸於空無。不論愛情、仇恨、甚至人的本身，亦復如是。這裡也預示了劇情的走向，所有愛恨情仇都被化解，重新洗牌。

劇中將對「變來變去」的體悟稱為「長大」，其實不過就是佛家所謂的「覺悟」。

Photo Credit: ifilm傳影互動提供

遺忘、執著與救贖

個人認為副線是全劇的「戲玉」。馬賊鬼頭成在五百年前被官兵圍堵，危急關頭被一眾結義兄弟下毒出賣，一人一刀將鬼頭成殺死。他死後仍然執著於這段仇怨，即使在地府被奴役、囚禁了五百年，還是一心要回到人間復仇。

只是當他回到人間，向早已多次轉世的兄弟們尋仇後，才發現他們早已忘卻當年的事情。即使鬼頭成用盡各種手段折磨他們，似乎也無法喚醒其記憶。這裡便衍生出了一個問題：當仇恨的對象早已忘記舊日恩怨的時候，仇恨又該向誰去尋求化解？

這裡讓我想起了魯迅的短作《風箏》。

故事講述他年幼時，刻意毀掉了弟弟親手製作的風箏，認為那是「沒出息孩子所做的玩藝」；直到中年，才意識到自己間接毀掉了年幼弟弟的精神寄託，於是向弟弟重提舊事，希望得到對方的寬恕。然而，弟弟卻什麼也記不得了，根本無從說起，於是作者只能一直懷著那細小而沉重的虧欠。

事後魯迅的反思很精警：「全然忘卻，毫無怨恨，又有什麼寬恕之可言呢？無怨的恕，說謊罷了。」，這句話似乎也適用於《月老》。當然，《風箏》與《月老》兩篇性質未必相同，一個是自己虧欠了別人，一個是別人虧欠了自己；一個希望自己可以得到寬恕解脫，一個希望可以報仇雪恨——但其實鬼頭成的最終目的也是尋求自我的寬恕解脫，不過他自己尚未意識到這點而已。

既然仇恨已被忘卻，那麼恩怨又該向誰去尋求化解？在此導演給出了一個很「妙」的設定：蟬。

在鬼頭成前往殺洪菁晴的一段，他的執念強到了極致，執著於復仇，同時也執著於找到復仇的方法；但在現實中既報不了仇，又得不到解脫，剩下的唯一路徑，便是成魔。於是他渾身開始爆發強大怨氣，快將在人世入魔，即使牛頭馬面用盡全力，也無法遏止他。

此時石孝綸憤然拿起長矛，直刺向鬼頭成，一邊刺，一邊不斷地問「為什麼」。但在刺下去的那刻，石孝綸忽然看見了自己的前世：原來他曾經是一隻蟬，有次在石上翻倒，正在被一群螞蟻圍食；忽然有人伸出了手，輕輕將牠拈起，吹掉身上的蟻群，這時牠才得以生存，渡過了愉快的七天；而那救牠的人，正是前世的鬼頭成。

回憶起的一刻，石孝綸驀然拋下長矛，跪倒在地，不停的用力叩頭，重覆說：「謝謝、謝謝！那七天，我很快樂！」。聽著聽著，鬼頭成慢慢也就悟了，回憶起那天的這件小事，想起那天「救蟬一命」時的滿足；想起那天與一眾兄弟蹲在山上，義妹拋花生給他吃；想起那天風和日麗，一眾山賊如小孩一般無憂無慮，當原定要伏擊的商隊到來時，鬼頭成忽然放棄計劃，只說了一句：「今天，不殺囉！」，就此心滿意足地離去。