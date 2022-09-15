九把刀的《月老》，乍看是說愛情，實際說的是佛理
我們想讓你知道的是
《月老》遠超於一般商業化愛情電影，立意以及人物、場景的塑造均充滿驚喜，甚至可以說是超出了九把刀過往的任何一套電影作品，必定不能錯過這齣難得的傑作。
文：綰之
《月老》的故事分主、副二線進行，男女主角的愛情故事為主線，馬賊鬼頭成的復仇故事為副線。主線是十分標準的愛情公式：青春運動型男主角，愛上成績優異的女同學，一直追求女方；相愛後因某原因分開，最後放棄執念，成全女方。
主線相對平穩，但副線則藏了不少驚喜，甚至發現有許多地方契合了佛學理論。事後查閱網上影評，大多評論仍然採用典型分析愛情片的視覺來看《月老》。在此，筆者嘗試建構一套從佛學著眼的角度，重新審視《月老》。
佛學基本概念
入正文前，必須先認識一下基礎的佛學理論。在佛家眼中，世間一切有形與無形的存在，都是由「因」（主要因素）與許多的「緣」（輔助因素）結合而成的（佛家語：因緣和合）。舉例來說，種子是因；陽光、空氣、水份是緣；因、緣都齊備了，才會開花結果。
換言之，世間萬物都是因、緣「碰巧」結合才出現的，而因緣可隨時結合，亦會隨時離散，事物並沒有一個確實存在、永恆不變的本體，因此一切皆是空無、虛幻的（佛家語：緣起性空）。
人有許多執著，但當執著的對象必然是「空」的時候，便注定會落空，因而失落、傷心、惘然、痛苦，即所謂「有漏皆苦」。佛家當中的「我執」、「貪」、「癡」、「求不得」等術語，大抵都是描述這種由執著而生的痛苦。
因此，想要離苦得樂（涅槃），當中的必經階段便是「遣執」，消除自己的一切執著、執念，也就是網絡上常說的「斷、捨、離」。
關於「遣執」的覺悟，又會分為兩種：頓悟與漸悟。兩者的字面意思很顯淺，「漸悟」是逐級領略佛理，然後真正領悟；「頓悟」則是在一剎那間領悟。
要留意一點，頓悟指的，並非是無緣無故便忽然頓悟，而是透過不斷的修行、歷練，累積智慧（即使受歷練者可能自己沒有意識到累積），然後在某個觸發點融匯貫通，便領悟了一切。（頓悟的概念非常重要，下文會再提及。）
故事主調：緣起性空
故事開首男女主角初遇，男方（石孝綸，柯震東飾）便對女方（洪菁晴，宋芸樺飾）一見鍾情，自幼童時期便已不斷要求洪菁晴嫁給她。此段其實早已揭示了全套電影的主調，有一次洪菁晴提出，要待大家都長大了，才願意成婚。石孝綸問：「那我們怎樣才算是長大了呢？」，洪菁晴想了一會便答：「等你知道，什麼事都會變來變去的時候。」
有簡單讀過佛學的話，會發覺這句對白正是佛家真諦。「變來變去」的原因，便是世間的因緣不斷和合又不斷離散，根本沒有一個常住不變的本體，因此一切必將歸於空無。不論愛情、仇恨、甚至人的本身，亦復如是。這裡也預示了劇情的走向，所有愛恨情仇都被化解，重新洗牌。
劇中將對「變來變去」的體悟稱為「長大」，其實不過就是佛家所謂的「覺悟」。
遺忘、執著與救贖
個人認為副線是全劇的「戲玉」。馬賊鬼頭成在五百年前被官兵圍堵，危急關頭被一眾結義兄弟下毒出賣，一人一刀將鬼頭成殺死。他死後仍然執著於這段仇怨，即使在地府被奴役、囚禁了五百年，還是一心要回到人間復仇。
只是當他回到人間，向早已多次轉世的兄弟們尋仇後，才發現他們早已忘卻當年的事情。即使鬼頭成用盡各種手段折磨他們，似乎也無法喚醒其記憶。這裡便衍生出了一個問題：當仇恨的對象早已忘記舊日恩怨的時候，仇恨又該向誰去尋求化解？
這裡讓我想起了魯迅的短作《風箏》。
故事講述他年幼時，刻意毀掉了弟弟親手製作的風箏，認為那是「沒出息孩子所做的玩藝」；直到中年，才意識到自己間接毀掉了年幼弟弟的精神寄託，於是向弟弟重提舊事，希望得到對方的寬恕。然而，弟弟卻什麼也記不得了，根本無從說起，於是作者只能一直懷著那細小而沉重的虧欠。
事後魯迅的反思很精警：「全然忘卻，毫無怨恨，又有什麼寬恕之可言呢？無怨的恕，說謊罷了。」，這句話似乎也適用於《月老》。當然，《風箏》與《月老》兩篇性質未必相同，一個是自己虧欠了別人，一個是別人虧欠了自己；一個希望自己可以得到寬恕解脫，一個希望可以報仇雪恨——但其實鬼頭成的最終目的也是尋求自我的寬恕解脫，不過他自己尚未意識到這點而已。
既然仇恨已被忘卻，那麼恩怨又該向誰去尋求化解？在此導演給出了一個很「妙」的設定：蟬。
在鬼頭成前往殺洪菁晴的一段，他的執念強到了極致，執著於復仇，同時也執著於找到復仇的方法；但在現實中既報不了仇，又得不到解脫，剩下的唯一路徑，便是成魔。於是他渾身開始爆發強大怨氣，快將在人世入魔，即使牛頭馬面用盡全力，也無法遏止他。
此時石孝綸憤然拿起長矛，直刺向鬼頭成，一邊刺，一邊不斷地問「為什麼」。但在刺下去的那刻，石孝綸忽然看見了自己的前世：原來他曾經是一隻蟬，有次在石上翻倒，正在被一群螞蟻圍食；忽然有人伸出了手，輕輕將牠拈起，吹掉身上的蟻群，這時牠才得以生存，渡過了愉快的七天；而那救牠的人，正是前世的鬼頭成。
回憶起的一刻，石孝綸驀然拋下長矛，跪倒在地，不停的用力叩頭，重覆說：「謝謝、謝謝！那七天，我很快樂！」。聽著聽著，鬼頭成慢慢也就悟了，回憶起那天的這件小事，想起那天「救蟬一命」時的滿足；想起那天與一眾兄弟蹲在山上，義妹拋花生給他吃；想起那天風和日麗，一眾山賊如小孩一般無憂無慮，當原定要伏擊的商隊到來時，鬼頭成忽然放棄計劃，只說了一句：「今天，不殺囉！」，就此心滿意足地離去。
Tags：
《RO仙境傳說:愛如初見》史上最強的手遊模擬器，用電腦PC大螢幕玩手遊才過癮-夜神模擬器
我們想讓你知道的是
「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓手機模擬器，能玩到99%以上熱門手遊，且經過全面優化、確保遊戲運作流暢不延遲。並且相容AMD與Intel處理器、支援Mac/Windows雙作業系統，更支援無限多開的操控方式，即便你是iPhone手遊用戶也能透過綁定Facebook帳號在Windows上登入玩PC版，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
愈來愈多手遊標榜身歷其境的視聽效果，甚至有些畫質或音效，都已經不輸家用遊戲主機，若只用手機玩未免太可惜，只要在電腦上安裝「夜神模擬器NoxPlayer」，就能流暢執行各種熱門手遊大作，用電腦大螢幕玩才過癮！
智慧型手機影音規格愈來愈高，有些標榜搭載高解析大螢幕，有些則在輕薄機身中內建立體聲喇叭，除了追劇或看片，也很適合拿來玩遊戲。瞄準手機規格愈來愈強，許多遊戲廠商紛紛選在手機平台推出大作，有些甚至是移植至過去電腦上的經典作品。不過，對稍微講究的玩家來說，即使手機規格再給力，但無論操控或體驗還是有限，玩起來似乎有些不過癮，畢竟手機性能再高，都不如一台普通電腦，更惶論電腦有大螢幕這項絕對優勢。那麼，有辦法在電腦上玩手遊嗎？
挑一款好的遊戲模擬器 用電腦也能暢快玩手遊
不過市面上遊戲模擬器百百款，該選擇哪一套才好呢？性能強大、支援度高的「夜神模擬器NoxPlayer」最為推薦。「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓模擬器，能玩到多數的99%以上人氣火紅的手遊，且軟體經過全面優化、確保遊戲運作流暢不Lag，更厲害的是支援同時多開遊戲&帳號、並提供豐富的操控方式，加上相容AMD與Intel處理器，無論使用Macbook筆電或Windows桌機，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
在電腦上用模擬器玩手遊，安裝或設定過程很複雜嗎？一點也不，就算是毫無概念的新手也能輕鬆搞定，以下就簡單介紹「夜神模擬器NoxPlayer」安裝方式。首先用電腦連到「夜神模擬器」官網，下載「夜神模擬器NoxPlayer」最新版本，下載完依照指示完成安裝，會見到桌面多出「夜神模擬器Nox」與「夜神多開器」兩個捷徑圖示，後者是因應有重度多開（可同時玩多個不同遊戲、或以多個帳號玩相同遊戲）需求玩家而設計。
接著我們啟動「Nox」，會發現「夜神模擬器NoxPlayer」就是把Android平板移植到電腦的概念，由於以遊戲為主要導向，主頁已預載多款熱門手遊…沒看到喜歡的？那就直接從上方搜尋列輸入關鍵字、或是直接點選「遊戲中心」，系統會自動導向Google Play官方商店，就能下載五花八門的遊戲，像是《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等超級大作一應俱全。簡單來講，只要是透過「夜神模擬器NoxPlayer」Google Play搜尋到的遊戲，全都可以直接在電腦上玩，由於是Google官方支援所以都很安心。
但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；
不僅如此，從遊戲設定中，還能自定幀數、縮放幅度、ASTC紋理…等。當然，如果電腦配備夠力，建議全都開到最大值，如此就能享受到遊戲最頂級的視聽效果。
可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作
「夜神模擬器NoxPlayer」不僅功能強大，還能讓手遊體驗更加完整。手遊隨時都能玩固然方便，但如同第一段所提到，礙於手機體積，所能帶來的影音體驗還是有限；甚至有些手遊還必須輸入指令，在小螢幕上打字真的是很辛苦。而「夜神模擬器NoxPlayer」，則完美扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，例如
1.白天人在外面吃飯或通勤，趁空檔用iPhone玩一下手遊，下班回到家再用電腦PC繼續玩，或是趁著白天上班空檔，用筆電偷玩一下也很舒壓（支援老闆鍵一鍵快速隱藏功能）
2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）
3.所有的遊戲都經過優化，其中Mac擁有獨家內核技術加持，確保執行遊戲時，達到最佳化速度與穩定度，在電腦上享受順暢無比的手遊體驗。
「夜神模擬器NoxPlayer」還提供豐富的操控設定，在「鍵盤設定」中，提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂；另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4，絕對比使用手機觸控鍵有效率許多。如果你懶得自己設定，「夜神模擬器NoxPlayer」內建多款熱門遊戲的鍵盤對應設置，讓玩家可直接套用，在官網的「夜神模擬器幫助手冊」，對於MOBA競技、射擊…等常見遊戲類型，也有豐富的鍵盤設定教學。
值得一提的是，如果你是超級遊戲控，可以同時玩好幾款不同遊戲、或以多個不同帳號玩相同遊戲，一支手機早已無法滿足你，那麼不妨好好利用「無限多開」功能，可同時打開多個模擬器，且每個模擬器都能獨立執行遊戲，這也是「夜神模擬器NoxPlayer」最強大的殺手級應用。當今許多遊戲都支援自動掛機，一次玩兩個遊戲衝進度早見怪不怪，例如照片中同時開啟《Garena傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》兩款大作，兩者畫面都非常流暢；或甚至誇張一點，一次同時開啟4個遊戲，把整個電腦螢幕填滿，讓重度玩家輕鬆掛網，就算掛整晚也不閃退，只要你自認為能hold住每款遊戲就沒問題。
夜神模擬器重點功能
1. 多個安卓引擎提供, 效能強勁對應不同手遊需求
2. 支援Mac/Windows雙作業系統
3. 效能強悍、支援多開遊戲&帳號流暢穩定
4. 豐富多元的電腦操控方式(鍵盤/手把/滑鼠)
5. 台灣真人客服小編
玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
值得一提的是，除了目前支援Android 9.0的安卓模擬器，「夜神模擬器NoxPlayer」接下來也即將推出支援Android 12的版本，相信品牌持續在技術上的突破，請遊戲迷們拭目以待吧！