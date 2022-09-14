在高棉看見台灣的影子（三）：歷經了「大驅離」，柬埔寨現代化的鉅變是怎麼發生的？
我們想讓你知道的是
以農立國的台灣，歷經了工業化與農村人口外流，推動台灣經濟轉型。同樣以農為本的柬埔寨，又是如何現代化？這場鉅變，為何造成鄉村人口流離失所、漂流他鄉？首先，讓我們看看土地如何成為商品，讓貧民在自己的國家無以為家。
編按：本文為系列文章，第一、二篇請見：在高棉看見台灣的影子（一）：柬埔寨金邊也有台灣味？巷弄中的台灣鄉愁、在高棉看見台灣的影子（二） ：當曾經的成衣王國從台灣卸下擔綱後，如何在柬埔寨找到春天？
近二十年來柬埔寨經歷一場債務策動的大驅離，其背景是土地所有權制度的混亂、微型貸款興盛、農業現代化，以及房地產開發榮景。後果是農村人口大量流向都市，從擁有土地的農民變成孑然一身的勞工，在城市縫隙中艱難為家。這一場鉅變，是怎麼發生的？
《大驅離》一書，描述21世紀全球經濟導致的大規模離散。不平等持續增長到某個階段，稱其為「驅離」（expulsion）更為準確。對社會底層而言，意味放逐於生存空間之外；對頂層的人來說，表示脫離身為社會成員的責任，在世界各地隨意落腳、在門禁社區自成一格。驅離—將人逐出人生計畫與生計、逐出群體身份、逐出自由民主核心的社會契約。柬埔寨的大驅離，是怎樣的過程？
以農立國的台灣，歷經了工業化與農村人口外流，推動台灣經濟轉型。同樣以農為本的柬埔寨，又是如何現代化？這場鉅變，為何造成鄉村人口流離失所、漂流他鄉？首先，讓我們看看土地如何成為商品，讓貧民在自己的國家無以為家。
當代柬埔寨土地國家市場的浮現
柬埔寨土地國家市場的浮現，建立在戰爭流離失所的遺緒，以及薄弱政府治理的脈絡。1980年代末期，柬埔寨戰後土地所有權，從集體持有變成私人資產，導致大量土地糾紛，至今仍無法消解。1992匆匆通過的〈土地法〉（Land Law），允許個人以使用事實宣稱所有權，更加劇這場混亂，建構土地掠奪與權力濫用的舞台。
1999年樂施會（Oxfam）研究發現，負債與徵收導致大量土地轉讓，規模之大引起國際注意，推動2001年柬埔寨土地法更新，導入「系統化土地登記」（Systematic Land Registration，SLR）制度。SLR旨在建立地籍永續性，以解決土地產權不清的糾紛。透過建構統一、即時的所有權登記資料庫，將非正式的土地持有制度化，以保障土地權利。然而這套制度卻未減緩土地所有權向上層階級集中的趨勢。根據柬埔寨國土計畫部統計，1999到2003年五年間，所得前20%的人，土地持有比例從59%增加到70%，而最窮的40%人口，土地持有比例從8.4%下降到5.4%。原因除了土地徵收、因貧售地，1980年代嬰兒潮人口激增，也創造了一個無產階級勞動世代。
殖民時期的現代土地法：持有權v.s.所有權
私人財產的現代概念，在柬埔寨歷史上並不存在。理論上，國王擁有全國土地，他可以授與人們使用土地的權利，然而皇室授地並不常見，也非一般人取得土地的方式。根據10世紀文獻研究，土地交易可以確保土地所有權，交易由國王保證，有時以皇家授與的形式進行。此外，也有國王不涉入的私人交易，記載交易雙方姓名、土地界線、交易物品，這種交易通常發生在有權有勢的人之間。
一般人民，透過清理與居住在某塊土地的事實，得以宣稱土地所有權，亦即「墾耕佔地」（acquisition of the plough）常識的實踐。在不侵擾他人的權益下，人們可以墾荒屯田、自給自足。此種做法以持續的農耕活動保障土地權利，這樣的社會慣習仍持存於當代柬埔寨鄉村，因此與現代土地所有權制度發生衝突。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
我們想讓你知道的是
受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。