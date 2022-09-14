在高棉看見台灣的影子（三）：歷經了「大驅離」，柬埔寨現代化的鉅變是怎麼發生的？

近二十年來柬埔寨經歷一場債務策動的大驅離，其背景是土地所有權制度的混亂、微型貸款興盛、農業現代化，以及房地產開發榮景。後果是農村人口大量流向都市，從擁有土地的農民變成孑然一身的勞工，在城市縫隙中艱難為家。這一場鉅變，是怎麼發生的？

《大驅離》一書，描述21世紀全球經濟導致的大規模離散。不平等持續增長到某個階段，稱其為「驅離」（expulsion）更為準確。對社會底層而言，意味放逐於生存空間之外；對頂層的人來說，表示脫離身為社會成員的責任，在世界各地隨意落腳、在門禁社區自成一格。驅離—將人逐出人生計畫與生計、逐出群體身份、逐出自由民主核心的社會契約。柬埔寨的大驅離，是怎樣的過程？

以農立國的台灣，歷經了工業化與農村人口外流，推動台灣經濟轉型。同樣以農為本的柬埔寨，又是如何現代化？這場鉅變，為何造成鄉村人口流離失所、漂流他鄉？首先，讓我們看看土地如何成為商品，讓貧民在自己的國家無以為家。

Photo Credit：Andy Ball 金邊的別墅門禁社區，歐式莊園風華再現。

當代柬埔寨土地國家市場的浮現

柬埔寨土地國家市場的浮現，建立在戰爭流離失所的遺緒，以及薄弱政府治理的脈絡。1980年代末期，柬埔寨戰後土地所有權，從集體持有變成私人資產，導致大量土地糾紛，至今仍無法消解。1992匆匆通過的〈土地法〉（Land Law），允許個人以使用事實宣稱所有權，更加劇這場混亂，建構土地掠奪與權力濫用的舞台。

1999年樂施會（Oxfam）研究發現，負債與徵收導致大量土地轉讓，規模之大引起國際注意，推動2001年柬埔寨土地法更新，導入「系統化土地登記」（Systematic Land Registration，SLR）制度。SLR旨在建立地籍永續性，以解決土地產權不清的糾紛。透過建構統一、即時的所有權登記資料庫，將非正式的土地持有制度化，以保障土地權利。然而這套制度卻未減緩土地所有權向上層階級集中的趨勢。根據柬埔寨國土計畫部統計，1999到2003年五年間，所得前20%的人，土地持有比例從59%增加到70%，而最窮的40%人口，土地持有比例從8.4%下降到5.4%。原因除了土地徵收、因貧售地，1980年代嬰兒潮人口激增，也創造了一個無產階級勞動世代。

Photo Credit：Andy Ball 豪宅背後的無名英雄，親手砌出一磚一瓦卻無以為家。

殖民時期的現代土地法：持有權v.s.所有權

私人財產的現代概念，在柬埔寨歷史上並不存在。理論上，國王擁有全國土地，他可以授與人們使用土地的權利，然而皇室授地並不常見，也非一般人取得土地的方式。根據10世紀文獻研究，土地交易可以確保土地所有權，交易由國王保證，有時以皇家授與的形式進行。此外，也有國王不涉入的私人交易，記載交易雙方姓名、土地界線、交易物品，這種交易通常發生在有權有勢的人之間。

一般人民，透過清理與居住在某塊土地的事實，得以宣稱土地所有權，亦即「墾耕佔地」（acquisition of the plough）常識的實踐。在不侵擾他人的權益下，人們可以墾荒屯田、自給自足。此種做法以持續的農耕活動保障土地權利，這樣的社會慣習仍持存於當代柬埔寨鄉村，因此與現代土地所有權制度發生衝突。