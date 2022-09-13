斯里蘭卡落跑前總統與北京的親密象徵：中資「蓮花塔」中看不中用，將對外開放彌補虧損

（中央社）斯里蘭卡首都可倫坡向中國舉債興建的綠柱紫頂高聳電視塔，已經成為落跑前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）家族與北京親密關係的象徵。根據營運公司說法，這座地標本週終於要對外開放。

《法新社》報導，從可倫坡各地都可以看見耗資估達1億1300萬美元興建的350公尺高蓮花塔（Lotus Tower）。自從2012年拉賈帕克薩胞兄馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）擔任總統期間動工以來，這高塔就一直擺脫不了賄聲賄影糾纏。

經濟危機引發長達數月民怨沸騰，拉賈帕克薩7月於大批示威者闖入前逃出總統府，後來在海外宣布辭職。

蓮花塔是馬興達．拉賈帕克薩治下，運用中國貸款興建的數個「白象」計畫其中之一。

The Lotus Tower Colombo pic.twitter.com/K62bXvEQ0R — LotusTower (@LotusTowerCMB) July 31, 2020

國營可倫坡蓮花塔管理公司（Colombo Lotus Tower Management Company）昨（12）日表示，決定於15日開放觀景台，用門票收入來彌補虧損。

公司執行長薩瑪拉辛赫（Prasad Samarasinghe）告訴記者：「我們不能把它關著，維護成本可觀。我們想要賺取建築的維修保養費用，把它變成娛樂中心。」

可倫坡蓮花塔管理公司希望出租辦公室和商店空間，包括觀景台下方的旋轉餐廳，在那裡可以飽覽擁擠的可倫坡巿景和印度洋海景。

廣電業者表示，蓮花塔發出的電波無法涵蓋全島，也無法改善目前得從斯里蘭卡中部一座山傳送的訊號，是座毫無用武之地的電視塔。

馬興達．拉賈帕克薩想仿造北京405公尺高的中央廣播電視塔，這個滿足他虛榮心的計畫昨天被當地一家媒體斥為「虛榮和浪費的登峰造極案例」。

他於2005到2015年執政期間，向中國大舉借款投入一個又一個中看不中用的大型基礎建設。類似計畫也包括可倫坡2017年將一個深水良港租給北京99年。

當前經濟危機，部分歸咎於占可倫坡510億美元外債10％的中國債務。斯里蘭卡4月債務違約後，本月稍早就290億美元有條件紓困案與國際貨幣基金（IMF）達成協議，但是斯里蘭卡政府必須與中國在內債權國敲定重整債務協議。

截至目前北京僅願意對可倫坡提供額外貸款，沒有削減未償還債務。

中國透過其一帶一路倡議，已在亞洲、非洲和歐洲豪擲數千億美元資金，推動基礎建設計畫，卻也因此導致各國深陷債務陷阱而遭人詬病。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航