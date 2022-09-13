澳洲農民搶種酪梨造成價格大跌，業者鼓勵民眾製作酪梨軟糖、酪梨義大利麵

文：張瑞邦（Tucker Chang）

酪梨在許多國家的售價並不便宜，根據美國商業雜誌《財星》（Fortune）於2022年8月所公布的調查結果顯示，由於俄烏戰爭、氣候變遷等因素影響，美國酪梨2022年7月的平均價格，較2021年同期價格上調30％，即每顆酪梨售價約1.41美元。

澳洲房地產大亨古納（Tim Gurner）過往則藉由「酪梨吐司熱潮」，批評澳洲千禧世代（Millennials）年輕人：「若想買得起房，就請停止花大錢吃高價的酪梨吐司。」

「若你每天花費40美元購買酪梨、咖啡，你當然不可能賺取足夠的錢買房！」古納如此說道。

然而，古納可能不會想到，當前澳洲酪梨的價格，根本談不上昂貴，澳洲酪梨的價位相較於數年前，價格更是下跌了約30％。平均而言，澳洲民眾只需花費1澳元或70美分（約21元台幣／5.34元港幣），便能買到一顆酪梨，價格甚至只有美國酪梨價格的一半。

奢侈品雜誌《羅博報告》（Robb Report）表示，在國內需求高漲的情形下，澳洲農民近年來紛紛搶種酪梨，結果造成該果實供應過剩，供過於求的處境一度讓酪梨售價跌至60美分的低點。

「我不記得酪梨曾出現過如此便宜的價位。」一位每星期固定會購買3到4顆酪梨的澳洲婦女，在接受《華爾街日報》（The Wall street Journal）訪談時如此說道。

澳洲該如何解決「太多酪梨」的問題？