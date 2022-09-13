澳洲農民搶種酪梨造成價格大跌，業者鼓勵民眾製作酪梨軟糖、酪梨義大利麵
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澳洲國內對於酪梨的需求正在逐漸增加，據統計，每戶澳洲家庭於2022年平均購買的酪梨數量，較2021年增加31％，且由於價格下降，各家戶購買酪梨所支出的費用，亦較去年同期減少29％。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
酪梨在許多國家的售價並不便宜，根據美國商業雜誌《財星》（Fortune）於2022年8月所公布的調查結果顯示，由於俄烏戰爭、氣候變遷等因素影響，美國酪梨2022年7月的平均價格，較2021年同期價格上調30％，即每顆酪梨售價約1.41美元。
澳洲房地產大亨古納（Tim Gurner）過往則藉由「酪梨吐司熱潮」，批評澳洲千禧世代（Millennials）年輕人：「若想買得起房，就請停止花大錢吃高價的酪梨吐司。」
「若你每天花費40美元購買酪梨、咖啡，你當然不可能賺取足夠的錢買房！」古納如此說道。
然而，古納可能不會想到，當前澳洲酪梨的價格，根本談不上昂貴，澳洲酪梨的價位相較於數年前，價格更是下跌了約30％。平均而言，澳洲民眾只需花費1澳元或70美分（約21元台幣／5.34元港幣），便能買到一顆酪梨，價格甚至只有美國酪梨價格的一半。
奢侈品雜誌《羅博報告》（Robb Report）表示，在國內需求高漲的情形下，澳洲農民近年來紛紛搶種酪梨，結果造成該果實供應過剩，供過於求的處境一度讓酪梨售價跌至60美分的低點。
「我不記得酪梨曾出現過如此便宜的價位。」一位每星期固定會購買3到4顆酪梨的澳洲婦女，在接受《華爾街日報》（The Wall street Journal）訪談時如此說道。
澳洲該如何解決「太多酪梨」的問題？
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。