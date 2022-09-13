西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲、波蘭籍小將斯威雅蒂美網封王稱后，正式宣告「三巨頭」與小威的時代步入尾聲
我們想讓你知道的是
小威本屆美網女單第3輪出局，納達爾男單16強遭到淘汰，這是2003年以來，大滿貫賽事男、女單8強第一次看不到小威、納達爾、喬科維奇、費德勒當中任何一人的身影，世代接班正在上演。
（中央社）西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和波蘭籍小將斯威雅蒂（Iga Swiatek）這兩天在美國網球公開賽封王稱后，正式宣告納達爾（Rafael Nadal）、費德勒（Roger Federer）、喬科維奇（Novak Djokovic）「三巨頭」與小威廉絲（Serena Williams）的時代步入尾聲，世代接班正在上演。
《法新社》報導，本屆美網塞爾維亞名將喬科維奇因未接種疫苗被拒於門外，只能指望明（2023）年挑戰第22座大滿貫賽冠軍；41歲的「瑞士特快車」費德勒持續缺席；坐擁22座大滿貫賽冠軍的「蠻牛」納達爾第4輪早早出局，在在證明這「三巨頭」主宰網壇的時代即將告終。
女子網壇同樣看到1位指標性選手的離開，40歲的小威廉絲今年在紐約感性告別，正式高掛球拍。
小威本屆美網女單第3輪出局，納達爾男單16強遭到淘汰，這是2003年以來，大滿貫賽事男、女單8強第一次看不到小威、納達爾、喬科維奇、費德勒當中任何一人的身影。
瑞典傳奇球星韋蘭德（Mats Wilander）告訴歐洲體育專業頻道《Eurosport》：「這絕對顯示世代正在交替，顯然部分原因和年紀有關，對費德勒而言。」
「有些部分和納達爾備戰打得比賽不夠有關；當然，這和喬科維奇因為沒接種疫苗被拒參賽有很大關係。」
「但男網比賽的深度也讓人難以置信。」
更增添韋蘭德說法說服力的是，本屆美網男單4強出現4張新面孔，包括首次打進4強的美國新生代提亞佛（Frances Tiafoe）和俄羅斯好手卡察諾夫（Karen Khachanov），以及分獲冠、亞軍的艾卡拉茲和路德（Casper Ruud）。
19歲的艾卡拉茲一時間當然還沒辦法讓納達爾、費德勒、喬科維奇完全銷聲匿跡，但他認同世代交替正在發生。
這位西班牙小將在本屆美網男單8強鏖戰5小時15分擊敗義大利新星辛納（Jannik Sinner）後表示：「只要納達爾、喬科維奇和費德勒還在，最厲害的就是他們，他們之間的競爭會最受矚目。」
「但辛納和我代表的是，我們屬於現在，前途無量。」
艾卡拉茲的教練費瑞羅（Juan Carlos Ferrero）警告，別期待艾卡拉茲會創下與「三巨頭」一樣的大滿貫賽成就。
「我想，要達到他們在網壇的成就，會非常、非常困難。我們是在講22座大滿貫賽冠軍，而他只有1座。」
「但誰知道呢？我想，他有球技，也有潛力成為佼佼者。」
提亞佛則認為，現在男網實力普遍堅強，在後「三巨頭」時代中，很難看到過去1、2位球員壟斷的狀況。
「看到新時代來臨真的很酷，我不覺得以後會有三巨頭，大概會有十二巨頭之類的，有好多人打得很棒。」
女子網壇方面，斯威雅蒂挾著熱騰騰贏得的美網女單冠軍，極有希望補上小威位置，以及澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）25歲就告別網壇後留下的空缺。
21歲的斯威雅蒂昨天直落兩盤拍落突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），勇奪生涯第3座大滿貫賽女單冠軍。這也是斯威雅蒂繼2020和2022年在紅土賽事法國公開賽封后後，首次在硬地賽事拿到大滿貫賽女單冠軍。
斯威雅蒂本季在7項賽事封后，其間還締造了驚人的連勝37場比賽紀錄。
最擅長紅土比賽的斯威雅蒂表示，在紐約硬地拿到冠軍，可以看成生涯心理上的分水嶺。她甚至霸氣宣示：「天空才是我的極限。」
她說：「本季剛開始，我就知道我可能會在世界女子職業網球協會（WTA）賽事有些好表現，我在澳洲公開賽（Australian Open）也打進4強。」
「但那時我還不確定，我的程度是不是真能贏得大滿貫賽冠軍，特別是在美網，速度這麼快的硬地。」
「當時我不認為那一定會發生，現在這就像讓我確定了，天空才是我的極限。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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