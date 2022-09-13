烏克蘭前線目擊無數死亡，俄羅斯姊妹揭軍人父親身心受創
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她們的故事也指向一個更廣泛、對克里姆林宮而言不太愉快的問題：俄烏戰爭不僅對家庭造成嚴重損失，也撕裂了一些家庭。伊莉莎維塔認為，將有更多軍人帶著心理創傷回家。
（中央社）照片中，葛里戈耶娃雙胞胎姐妹的父親身穿軍服，懷中抱著一隻小狗，帶著淺笑。但自從他6個月前到烏克蘭參與「特別軍事行動」，身心受創回家後，這副模樣已不復見。
18歲的伊莉莎維塔．葛里戈耶娃（Elizaveta Grigoryeva）告訴《法新社》，「他在那裡經歷了最激烈的戰鬥，遭遇砲擊這一切事情。」
「他說，和他一樣經歷6小時砲擊，會改變一個人，還有那麼多死亡。他需要醫療協助。」
雙胞胎的家庭本來就對這場戰爭是否正當意見分歧，父親從戰場帶回家的心理創傷，對此更是雪上加霜。
她們的故事也指向一個更廣泛、對克里姆林宮而言不太愉快的問題：俄烏戰爭不僅對家庭造成嚴重損失，也撕裂了一些家庭。伊莉莎維塔認為，將有更多軍人帶著心理創傷回家。
伊莉莎維塔和安娜塔西亞（Anastasaia Grigoryeva）姊妹堅決反對俄羅斯入侵烏克蘭。
她們一家人住在靠近俄羅斯與愛沙尼亞邊境的北斯哥夫（Pskov），這個人口約20萬的城市是俄羅斯第76近衛空中突擊師（76th Guards Air Assault Division）的基地，她們的父親隸屬這個傘兵部隊。
今（2022）年1月，父親告訴兩個女兒，他要到白羅斯參加軍事演習，會離開幾天。但直到6個月後，他才重返家中。
他隸屬的部隊參與了俄軍對烏克蘭首都基輔的災難性突擊，俄軍最終在3月從烏克蘭北部潰敗。
調查記者認為，第76近衛空中突擊師當時位於烏克蘭布查鎮（Bucha）附近。基輔和國際調查人員指控俄軍在布查鎮殺戮平民。
儘管俄國否認傷害平民，但安娜塔西亞和伊莉莎維塔懷疑父親是否某種程度上參與了這起事件。
伊莉莎維塔說：「他說他沒有殺害任何人。但戰爭本身就是犯罪……所以，支持或是參與戰爭，早就已經犯罪。」
當俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣布要對烏克蘭發動軍事行動，兩姊妹深感震驚。她們3月初上街抗議，舉著標語寫道「烏克蘭要和平，俄羅斯要自由」。
然而，在北斯哥夫的抗議活動參與人數極少，兩姊妹立即遭到拘留。警察威脅要將她們關進監獄，但在被控組織違法集會，繳交約相當於330歐元罰金後，兩人得以獲釋。
正當雙胞胎在家鄉身陷法律問題時，她們父親在戰場上的情況愈來愈惡化。今年5月，這名43歲的士兵要求家人開始跑行政程序，讓他得以自前線返家。
他在6月中旬基於「健康因素」離開戰場，現在正在辦理退伍手續，結束約20年的軍旅生涯。
俄羅斯新通過的法律禁止誹謗軍隊，代表她們的父親如果公開討論在烏克蘭的經歷，可能面臨牢獄之災。
不過，雙胞胎表示，在位於鄉間的小木屋以及家中，父親會公開敘述在戰場目擊的場景。她們也表示，儘管父親有時會變得具有攻擊性，3人也經常爭吵，但父親依舊沒有尋求心理協助。
由於情況愈來愈不受控，雙胞胎已於上月離開家中，接受一個女權組織的幫助搬到一處公寓。
不過，兩人不希望完全與家中斷絕聯繫。伊莉莎維塔說：「我們愛我們的父親，我們不會拒絕自己的家人。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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