英王查爾斯三世威望不及伊莉莎白二世，女王辭世後蘇格蘭再掀獨立聲浪

（中央社）英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）本月8日逝於蘇格蘭，不可免地把這個英國構成國之一與王位移交聯繫在一起，也重新激起關於蘇格蘭是否應脫離英國而獨立的辯論。

伊莉莎白二世於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。靈車車隊11日從巴爾莫勒爾堡前往愛丁堡的荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse），數以千計民眾為了瞻仰靈柩，不惜在路邊站了數小時。

新王查爾斯三世（Charles III）10日在倫敦聖詹姆士宮（St James's Palace）的宣詔儀式中登基，吸引大批民眾觀禮。

但蘇格蘭瀰漫一股強烈的共和主義氛圍，從愛丁堡皇家大道（Royal Mile）聚集的人群中可以聽到一些質疑聲。

法新社報導，警方以破壞治安為由逮捕一名22歲女子，因為她在宣詔儀式舉行之前，手持寫有淫穢反君主制口號的標語牌；不過，現場也有一些噓聲。

部分群眾認為，伊莉莎白二世和查爾斯三世代表了由蘇格蘭、英格蘭、北愛爾蘭和威爾斯共同組成的英國集體力量。

67歲的尼可（Archie Nicol）曾前往巴爾莫勒爾堡附近向女王致敬，他說，女王是「將（英國）團結起來的要素之一。」

但也有許多人說，對已故女王的欽佩，與他們希望蘇格蘭獨立的願望是兩回事。

46歲的小學教師桑迪蘭斯（Nicola Sandilands）認為，伊莉莎白二世之死，「或許能讓蘇格蘭更有機會成為共和國。」

蘇格蘭記者馬西（Alex Massie）在《泰晤士報》（The Times）寫道：「有些蘇格蘭人會認為，一個時代的終結，自然是重新開始的時刻。」

蘇格蘭於2014年舉辦有關獨立地位的公民投票，超過半數選票否決。目前執政的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）希望再舉辦一次公投，但沒有說要成立共和國。

女王逝後，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）很快就表達「深切哀悼」，讚美女王「非凡的奉獻和服務」。

即使查爾斯三世曾在蘇格蘭寄宿學校受教育、在蘇格蘭擁有數處居所、常穿蘇格蘭短裙，英國王位移交給另一名身在英格蘭的君主，仍有可能引發不滿。

資深記者尼爾（Andrew Neil）在英國《每日郵報》（Daily Mail）提到：「伊莉莎白二世逝後，英國可能更岌岌可危。查爾斯會和她一樣鍾愛蘇格蘭，但他沒有女王的威望。」

智庫「英國未來」（British Future）今年6月執行的民調結果顯示，45％的蘇格蘭人支持君主制，希望成立共和政體的人則有36％。同時，51％的人想要留在聯合王國（United Kingdom）內。

憲法律師暨格拉斯哥大學（University of Glasgow）教授湯金斯（Adam Tomkins）在蘇格蘭《先鋒報》（The Herald）提到：「王冠的移交是很不穩定的時刻，甚至是脆弱的時刻。」

他還說，「迫切的問題」在於查爾斯三世能否和伊莉莎白二世一樣，維持可決定君主制成敗的審慎態度。

伊莉莎白二世從未就蘇格蘭獨立議題公開發表意見，但她曾在2014年獨立公投之前告訴某人，她希望蘇格蘭人「非常謹慎地思考未來」。

查爾斯三世12日前往蘇格蘭，率領靈柩隊伍到愛丁堡的聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral），並主持守夜儀式，也首度接見施特金。

查爾斯還將造訪北愛爾蘭和威爾斯，完成英國4個構成國的視察之旅。

51歲的愛丁堡居民布朗（Theresa Brown）說，她樂見查爾斯三世繼續擔任蘇格蘭的國王，「我主要是想獨立於英國政府的管轄，倒不介意王室。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航