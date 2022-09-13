英王查爾斯三世威望不及伊莉莎白二世，女王辭世後蘇格蘭再掀獨立聲浪
我們想讓你知道的是
新王查爾斯三世（Charles III）10日在倫敦聖詹姆士宮的宣詔儀式中登基，吸引大批民眾觀禮。但蘇格蘭瀰漫一股強烈的共和主義氛圍，從愛丁堡皇家大道聚集的人群中可以聽到一些質疑聲。
（中央社）英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）本月8日逝於蘇格蘭，不可免地把這個英國構成國之一與王位移交聯繫在一起，也重新激起關於蘇格蘭是否應脫離英國而獨立的辯論。
伊莉莎白二世於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。靈車車隊11日從巴爾莫勒爾堡前往愛丁堡的荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse），數以千計民眾為了瞻仰靈柩，不惜在路邊站了數小時。
新王查爾斯三世（Charles III）10日在倫敦聖詹姆士宮（St James's Palace）的宣詔儀式中登基，吸引大批民眾觀禮。
但蘇格蘭瀰漫一股強烈的共和主義氛圍，從愛丁堡皇家大道（Royal Mile）聚集的人群中可以聽到一些質疑聲。
法新社報導，警方以破壞治安為由逮捕一名22歲女子，因為她在宣詔儀式舉行之前，手持寫有淫穢反君主制口號的標語牌；不過，現場也有一些噓聲。
部分群眾認為，伊莉莎白二世和查爾斯三世代表了由蘇格蘭、英格蘭、北愛爾蘭和威爾斯共同組成的英國集體力量。
67歲的尼可（Archie Nicol）曾前往巴爾莫勒爾堡附近向女王致敬，他說，女王是「將（英國）團結起來的要素之一。」
但也有許多人說，對已故女王的欽佩，與他們希望蘇格蘭獨立的願望是兩回事。
46歲的小學教師桑迪蘭斯（Nicola Sandilands）認為，伊莉莎白二世之死，「或許能讓蘇格蘭更有機會成為共和國。」
蘇格蘭記者馬西（Alex Massie）在《泰晤士報》（The Times）寫道：「有些蘇格蘭人會認為，一個時代的終結，自然是重新開始的時刻。」
蘇格蘭於2014年舉辦有關獨立地位的公民投票，超過半數選票否決。目前執政的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）希望再舉辦一次公投，但沒有說要成立共和國。
女王逝後，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）很快就表達「深切哀悼」，讚美女王「非凡的奉獻和服務」。
即使查爾斯三世曾在蘇格蘭寄宿學校受教育、在蘇格蘭擁有數處居所、常穿蘇格蘭短裙，英國王位移交給另一名身在英格蘭的君主，仍有可能引發不滿。
資深記者尼爾（Andrew Neil）在英國《每日郵報》（Daily Mail）提到：「伊莉莎白二世逝後，英國可能更岌岌可危。查爾斯會和她一樣鍾愛蘇格蘭，但他沒有女王的威望。」
智庫「英國未來」（British Future）今年6月執行的民調結果顯示，45％的蘇格蘭人支持君主制，希望成立共和政體的人則有36％。同時，51％的人想要留在聯合王國（United Kingdom）內。
憲法律師暨格拉斯哥大學（University of Glasgow）教授湯金斯（Adam Tomkins）在蘇格蘭《先鋒報》（The Herald）提到：「王冠的移交是很不穩定的時刻，甚至是脆弱的時刻。」
他還說，「迫切的問題」在於查爾斯三世能否和伊莉莎白二世一樣，維持可決定君主制成敗的審慎態度。
伊莉莎白二世從未就蘇格蘭獨立議題公開發表意見，但她曾在2014年獨立公投之前告訴某人，她希望蘇格蘭人「非常謹慎地思考未來」。
查爾斯三世12日前往蘇格蘭，率領靈柩隊伍到愛丁堡的聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral），並主持守夜儀式，也首度接見施特金。
查爾斯還將造訪北愛爾蘭和威爾斯，完成英國4個構成國的視察之旅。
51歲的愛丁堡居民布朗（Theresa Brown）說，她樂見查爾斯三世繼續擔任蘇格蘭的國王，「我主要是想獨立於英國政府的管轄，倒不介意王室。」
新聞來源
延伸閱讀
- 對新英王查爾斯三世說「不」？大英國協加勒比海諸國要求正視殖民歷史
- 「悲傷，是我們為愛所付出的代價」：英國女王逝世，一個不朽時代的結束
- 【圖解】英國女王伊莉莎白二世辭世，公眾瞻仰靈柩與國葬將如何安排？
- 充滿挑戰的王位繼承者：用ㄧ輩子準備登基的查爾斯國王，與大眾名聲不佳的卡蜜拉王后
- 回顧英國女王伊莉莎白二世：強烈的責任感、對王位和臣民矢志不渝的獻身精神
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！
我們想讓你知道的是
9月20日下午14:00，關鍵評論網即將舉辦「創新未來｜跨域生態進行式」線上直播論壇，邀請企業講者許家慈與綠色行銷專家楊雅雲，探討跨域生態系的發展推動經驗與未來展望，帶您搶占數位轉型先機！
新冠疫情無意間加速了數位科技的發展進程，不只帶動企業內部的數位轉型需求，雲端平台、人工智慧服務所開展的數位經濟也漸成世界潮流。然而，除了企業組織面臨重大轉變，便利的網路媒介讓顧客能更輕易的獲取資訊，消費者的需求型態也因此變得更加多元。當種種外在因素與傳統企業慣習相互衝突，甚至試圖顛覆舊有的組織競合模式，臺灣的中小企業更應立即採取行動，積極開創嶄新模式，迎擊未來數位趨勢。
因此，如何運用技術與科技加值，以「商業生態系」概念整合發展，促進產業間橫向的跨域合作，創造新型態服務與營運模式，必定是未來企業取得先機的關鍵因素。那麼究竟如何在轉型過程找到創新服務與技術的介入空間、打造新興商業模式，開啟更多的可能性？
關鍵評論網即將於9月20日舉辦跨域生態系推廣活動，透過全線上直播形式舉辦線上論壇，邀請「綠學院」及「Green Impact Lab綠色創業加速器」共同創辦人楊雅雲，與「大成鋼隆美家居股份有限公司」的設計部執行總監許家慈，透過室內裝修產業生態系的發展經驗短講，與臺灣所有中小企業生態系的夥伴腦力激盪，共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，激發更多創新能量。
跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家
首場專題短講由曾以「服務設計與制訂方案」服務與精品家具業者合作，參與「智慧場景設計選品生態系」並推出模組化設計方案的企業講者許家慈主講，將從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、電動車、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。
2022 創新未來｜跨域生態進行式
- 活動時間：2022年9月20日 14:00-15:15
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：「綠學院」創辦人楊雅雲、「大成鋼隆美家居股份有限公司」設計部執行總監許家慈
- 活動主持人：劉姿麟