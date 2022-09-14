傳北韓對俄羅斯軍售，俄烏戰爭中的平壤與莫斯科關係有多密切？

近期有來自美國的消息表示，俄羅斯被迫從北韓購買軍事裝備，因為西方制裁壓制了莫斯科向其軍隊提供武器裝備的能力。

一名美國官員透露，莫斯科正在從平壤購買數百萬枚火箭彈和炮彈，用於烏克蘭戰爭。

該情報首先由《紐約時報》報導。烏克蘭國防部在推特上對報告做出嘲弄回應，稱這表明「蘇聯武器」已經耗盡了其潛力」。

烏克蘭國防部表示，當烏克蘭轉向北約標凖時，俄羅斯正朝著北韓標凖的方向發展，無論是在「武器，政治還是生活水平」領域。

但北韓和俄國都沒有承認上述武器交易。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）說，有關俄國計劃購買北韓數百萬枚炮彈和火箭彈的報導是傳播假消息。

北韓在烏克蘭戰爭問題上持什麼態度？

政治外交全面支持

金正恩政權將烏克蘭戰爭歸咎於美國，並指責西方奉行「霸權政策」，為俄羅斯使用武力進行辯護。

北韓1992年與烏克蘭建立了外交關係。但2022年7月，北韓承認俄羅斯在烏克蘭東部扶植的兩個頓內次克和盧甘斯克人民共和國的獨立，並發誓要加深與莫斯科的「同志友誼」。

除北韓外，目前僅有俄羅斯和敘利亞兩個國家承認頓內次克和盧甘斯克獨立。

作為對平壤此舉的報復，烏克蘭切斷了與北韓的所有外交關係。

今（2022）年9月中，據平壤官方媒體報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表示，俄、朝兩國將擴大「全面和建設性的雙邊關係」。

朝中社在報導中說，金正恩回信普亭，稱俄羅斯和北韓的友誼「在反日戰爭中建立起來」，「在一個世紀又一個世紀中鞏固和發展」。

他還說，兩國之間的戰略和戰術合作、支持和團結，在共同戰線上挫敗敵對勢力的軍事威脅和挑釁，已上升至新高度。

北韓並未指明敵對勢力，但一直反覆使用該詞來指美國及其盟友。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 金正恩與普亭2019年在符拉迪沃斯托克會面。

能源、經濟和軍事

傳統上，北韓的能源供應依靠中國和俄國，但因為北韓開發核武器受到國際制裁，俄國並沒有對北韓的大規模能源出口。

根據芬蘭智庫能源和清潔空氣研究中心的數據，西方廣泛的經濟制裁對俄羅斯能源出口收入的損害很小。

據估計，在六個月的入侵期間，俄羅斯已經從飆升的化石燃料價格中賺了1580億歐元，其中歐盟進口佔其中的一半以上。

分析指，從上述數據可見，俄國並沒有與經濟財政能力非常有限的北韓進行能源合作的迫切需要。

但美國認為，出口管制和制裁正在影響俄羅斯軍方。

美國官員日前表示，隨著戰爭的延長，俄羅斯可能被迫購買更多的北韓武器。

這位官員還補充說，從北韓購買是俄軍「供應嚴重短缺」的跡象。

國際制裁中的平壤和莫斯科關係

雖然北韓、伊朗、敘利亞等國都像俄國一樣受到以美國為首的西方制裁，但這些國家對俄國和烏克蘭的戰爭公開立場只是政治外交上對俄國的支持，並沒有官方承認的軍事支持。

2022年9月初，拜登（Joe Biden）政府的官員告訴美國媒體，第一批伊朗製造的無人機也已運往俄羅斯。

美國情報官員認為，俄羅斯操作員已前往伊朗接受系列無人機武器的訓練。但他們最近告訴記者，自交付以來，許多無人機一直受到機械和技術問題的困擾。

伊朗官方則否認向俄烏衝突的任何一方提供武器，但7月，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，德黑蘭正計劃向莫斯科提供數百架無人機，用於其在烏克蘭的戰爭，其中一些具有作戰能力。

Photo Credit: AFP / BBC News 北韓擁有一些俄羅斯製造的武器。

蘇聯曾經是北韓的主要共產主義盟友，為其提供經濟合作，文化交流和援助。

1991年蘇聯解體後，俄羅斯與北韓的關係有所下滑，但隨著俄羅斯與西方國家關係的惡化，特別是在俄羅斯入侵烏克蘭後面臨制裁和國際孤立，兩國關係逐漸回暖。

就美國稱北韓向俄羅斯提供武器，有分析人士認為，平壤向莫斯科提供支持，是為了在北韓半島緊張局勢加劇的情況下也能獲得對方支持。

但分析人士同時表示，莫斯科和平壤「抱團取暖」，也有可能影響國際社會因為核問題對北韓的制裁。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航