傳北韓對俄羅斯軍售，俄烏戰爭中的平壤與莫斯科關係有多密切？
我們想讓你知道的是
2022年7月，北韓承認俄羅斯在烏克蘭東部扶植的兩個頓內次克和盧甘斯克人民共和國的獨立，並發誓要加深與莫斯科的「同志友誼」。
近期有來自美國的消息表示，俄羅斯被迫從北韓購買軍事裝備，因為西方制裁壓制了莫斯科向其軍隊提供武器裝備的能力。
一名美國官員透露，莫斯科正在從平壤購買數百萬枚火箭彈和炮彈，用於烏克蘭戰爭。
該情報首先由《紐約時報》報導。烏克蘭國防部在推特上對報告做出嘲弄回應，稱這表明「蘇聯武器」已經耗盡了其潛力」。
烏克蘭國防部表示，當烏克蘭轉向北約標凖時，俄羅斯正朝著北韓標凖的方向發展，無論是在「武器，政治還是生活水平」領域。
但北韓和俄國都沒有承認上述武器交易。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）說，有關俄國計劃購買北韓數百萬枚炮彈和火箭彈的報導是傳播假消息。
北韓在烏克蘭戰爭問題上持什麼態度？
政治外交全面支持
金正恩政權將烏克蘭戰爭歸咎於美國，並指責西方奉行「霸權政策」，為俄羅斯使用武力進行辯護。
北韓1992年與烏克蘭建立了外交關係。但2022年7月，北韓承認俄羅斯在烏克蘭東部扶植的兩個頓內次克和盧甘斯克人民共和國的獨立，並發誓要加深與莫斯科的「同志友誼」。
除北韓外，目前僅有俄羅斯和敘利亞兩個國家承認頓內次克和盧甘斯克獨立。
作為對平壤此舉的報復，烏克蘭切斷了與北韓的所有外交關係。
今（2022）年9月中，據平壤官方媒體報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表示，俄、朝兩國將擴大「全面和建設性的雙邊關係」。
朝中社在報導中說，金正恩回信普亭，稱俄羅斯和北韓的友誼「在反日戰爭中建立起來」，「在一個世紀又一個世紀中鞏固和發展」。
他還說，兩國之間的戰略和戰術合作、支持和團結，在共同戰線上挫敗敵對勢力的軍事威脅和挑釁，已上升至新高度。
北韓並未指明敵對勢力，但一直反覆使用該詞來指美國及其盟友。
能源、經濟和軍事
傳統上，北韓的能源供應依靠中國和俄國，但因為北韓開發核武器受到國際制裁，俄國並沒有對北韓的大規模能源出口。
根據芬蘭智庫能源和清潔空氣研究中心的數據，西方廣泛的經濟制裁對俄羅斯能源出口收入的損害很小。
據估計，在六個月的入侵期間，俄羅斯已經從飆升的化石燃料價格中賺了1580億歐元，其中歐盟進口佔其中的一半以上。
分析指，從上述數據可見，俄國並沒有與經濟財政能力非常有限的北韓進行能源合作的迫切需要。
但美國認為，出口管制和制裁正在影響俄羅斯軍方。
美國官員日前表示，隨著戰爭的延長，俄羅斯可能被迫購買更多的北韓武器。
這位官員還補充說，從北韓購買是俄軍「供應嚴重短缺」的跡象。
國際制裁中的平壤和莫斯科關係
雖然北韓、伊朗、敘利亞等國都像俄國一樣受到以美國為首的西方制裁，但這些國家對俄國和烏克蘭的戰爭公開立場只是政治外交上對俄國的支持，並沒有官方承認的軍事支持。
2022年9月初，拜登（Joe Biden）政府的官員告訴美國媒體，第一批伊朗製造的無人機也已運往俄羅斯。
美國情報官員認為，俄羅斯操作員已前往伊朗接受系列無人機武器的訓練。但他們最近告訴記者，自交付以來，許多無人機一直受到機械和技術問題的困擾。
伊朗官方則否認向俄烏衝突的任何一方提供武器，但7月，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，德黑蘭正計劃向莫斯科提供數百架無人機，用於其在烏克蘭的戰爭，其中一些具有作戰能力。
蘇聯曾經是北韓的主要共產主義盟友，為其提供經濟合作，文化交流和援助。
1991年蘇聯解體後，俄羅斯與北韓的關係有所下滑，但隨著俄羅斯與西方國家關係的惡化，特別是在俄羅斯入侵烏克蘭後面臨制裁和國際孤立，兩國關係逐漸回暖。
就美國稱北韓向俄羅斯提供武器，有分析人士認為，平壤向莫斯科提供支持，是為了在北韓半島緊張局勢加劇的情況下也能獲得對方支持。
但分析人士同時表示，莫斯科和平壤「抱團取暖」，也有可能影響國際社會因為核問題對北韓的制裁。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 美國情報：俄羅斯可能向北韓買軍火，IAEA警告札波利沙核電廠可能發生「福島類型事態」
- 普亭致函金正恩要「努力擴大雙邊關係」，金回覆：共同粉碎敵對軍事力量
- 北韓承認烏東獨立烏克蘭宣布斷交，頓內次克駐俄「大使館」正式揭牌
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
我們想讓你知道的是
疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！
他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
「BTB電商結構學」為線上課程，在14小時的課程中涵蓋14張實作演練的工作表，讓品牌不只線上聽課，更可從實作中學習，層層建構自身商業模式的成功機會。同時，課程中也包含多場客座訪談，邀請如Wabay挖貝、JK Studio、只要有人社群顧問等業界導師分享豐富的市場經驗。
無論是尋求轉型的電商品牌，或是剛進門的年輕品牌主與行銷人，「電商結構學」課程猶如一本顧問工具書，隨時都有一位線上顧問幫品牌解惑、替企業健檢，讓電商品牌建立品牌長久的基本功，打造讓營收翻倍的流量佈局架構，並且成功度過通膨與供應鏈的雙重危機。
現在就訂閱課程：https://shumai.tw/klbtb/tnl
募資期間登入領取關鍵評論網專屬優惠碼，還可折扣500元：https://shumai.tw/rIWh9