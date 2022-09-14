疫情爆發近三年習近平首次出訪會見普亭，中俄夥伴關係是否仍然「無上限」？
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習近平和普亭的關係越來越密切，目前中國並未證實習近平是否會與普亭會面。此前《美聯社》報導稱，俄羅斯駐華大使上周向記者透露，習近平和普亭將於9月15日至16日在烏茲別克的撒馬爾罕市會晤。
中國領導人習近平將在本周對中亞兩國進行國事訪問，並參加上海合作組織元首理事會會議。這是在2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發近三年來，習近平首次出訪。
中國官媒《央視新聞》周一（9月12日）確認，9月14日至16日，習近平將出席在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議，並應哈薩克總統托卡耶夫、烏茲別克共和國總統米爾濟約耶夫邀請對兩國進行國事訪問。
中國官方沒有證實習近平將與俄羅斯總統進行會面的消息。此前《美聯社》報導稱，俄羅斯駐華大使上周向記者透露，習近平和普亭將於9月15日至16日在烏茲別克的撒馬爾罕市會晤。隨後，普亭親自證實了這一點，他在俄羅斯對栗戰書表示，「我希望，我們不久將在烏茲別克的撒馬爾罕與習近平主席見面。」
這可能成為烏克蘭戰爭爆發以來習近平和普亭的首次會面，兩人上次會晤是在今（2022）年2月的北京冬奧會期間，此後不到一個月，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，戰爭持續至今。
中共三號人物、中國全國人大常委會委員長栗戰書，上周到訪俄羅斯遠東地區並與俄羅斯總統普亭會面。栗戰書在會見普亭時表示，「中方願繼續同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。」
上海合作組織是由中國、俄羅斯、哈薩克等九個國家組成的國際組織，國家元首會議是其最高機構。該會議確定組織活動的優先領域和基本方向，決定其內部結構和運作、與其他國家及國際組織相互協作的原則問題，同時研究最迫切的國際問題。
哈薩克外交部上周表示，中國國家主席習近平將於9月14日訪問哈薩克。該國外交部發言人斯馬迪亞洛夫（Aibek Smadiyarov）稱，習近平將與哈薩克總統托卡耶夫會晤，並簽署一系列雙邊文件。
中共二十大將在10月16日召開，外界預計習近平將打破常規繼續連任。
哈薩克與中國關係密切，為中國供應礦產、金屬和能源，並在中國和歐洲之間轉運貨物。
上個月，《華爾街日報》報導，習近平正在考慮前往中亞，與俄羅斯總統普亭和其他領導人會面，參加定於9月15日和16日在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會。
上月，印尼總統的一位長期顧問表示，習近平和普亭都將出席11月在度假勝地峇里島舉行的20國集團峰會。
中俄關係與習近平罕見出訪
習近平和普亭的關係越來越密切，就在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭前不久，北京和莫斯科宣布建立「無上限」夥伴關係。
今年6月30日習近平訪問了香港，這是他疫情後首次離開中國大陸，以紀念香港主權移交25週年。
目前，中國並未證實習近平是否會與普亭會面。但中共三號人物、中國全國人大常委會委員長栗戰書上周到訪俄羅斯遠東地區參加東方經濟論壇，隨後與俄羅斯總統普亭會面並前往莫斯科進行訪問。栗戰書是2020年初COVID-19疫情爆發以來，第一位出國訪問的中共政治局常委。
中國《新華社》稱，栗戰書在會見普亭時表示，「中方願繼續同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。」中國南京大學國家關係學院院長朱峰對《聯合早報》分析稱，栗戰書訪俄展現中國對鞏固與俄羅斯關係的重視，但不代表中國會在烏克蘭局勢上加碼支持俄羅斯。
《新華社》稱，栗戰書還在莫斯科與國家杜馬主席沃洛金、聯邦委員會主席馬特維延科分別舉行會談。沃洛金和馬特維延科都再次譴責佩洛西竄訪中國台灣地區，表示俄堅定奉行一個中國政策。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
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