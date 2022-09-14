疫情爆發近三年習近平首次出訪會見普亭，中俄夥伴關係是否仍然「無上限」？

Photo Credit: Reuters / BBC News 習近平與普亭的會面地點可能是烏茲別克的撒馬爾罕，此次上合組織峰會的舉辦地。

中國領導人習近平將在本周對中亞兩國進行國事訪問，並參加上海合作組織元首理事會會議。這是在2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發近三年來，習近平首次出訪。

中國官媒《央視新聞》周一（9月12日）確認，9月14日至16日，習近平將出席在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議，並應哈薩克總統托卡耶夫、烏茲別克共和國總統米爾濟約耶夫邀請對兩國進行國事訪問。

中國官方沒有證實習近平將與俄羅斯總統進行會面的消息。此前《美聯社》報導稱，俄羅斯駐華大使上周向記者透露，習近平和普亭將於9月15日至16日在烏茲別克的撒馬爾罕市會晤。隨後，普亭親自證實了這一點，他在俄羅斯對栗戰書表示，「我希望，我們不久將在烏茲別克的撒馬爾罕與習近平主席見面。」

這可能成為烏克蘭戰爭爆發以來習近平和普亭的首次會面，兩人上次會晤是在今（2022）年2月的北京冬奧會期間，此後不到一個月，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，戰爭持續至今。

中共三號人物、中國全國人大常委會委員長栗戰書，上周到訪俄羅斯遠東地區並與俄羅斯總統普亭會面。栗戰書在會見普亭時表示，「中方願繼續同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。」

上海合作組織是由中國、俄羅斯、哈薩克等九個國家組成的國際組織，國家元首會議是其最高機構。該會議確定組織活動的優先領域和基本方向，決定其內部結構和運作、與其他國家及國際組織相互協作的原則問題，同時研究最迫切的國際問題。

哈薩克外交部上周表示，中國國家主席習近平將於9月14日訪問哈薩克。該國外交部發言人斯馬迪亞洛夫（Aibek Smadiyarov）稱，習近平將與哈薩克總統托卡耶夫會晤，並簽署一系列雙邊文件。

中共二十大將在10月16日召開，外界預計習近平將打破常規繼續連任。

哈薩克與中國關係密切，為中國供應礦產、金屬和能源，並在中國和歐洲之間轉運貨物。

上個月，《華爾街日報》報導，習近平正在考慮前往中亞，與俄羅斯總統普亭和其他領導人會面，參加定於9月15日和16日在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會。

上月，印尼總統的一位長期顧問表示，習近平和普亭都將出席11月在度假勝地峇里島舉行的20國集團峰會。

中俄關係與習近平罕見出訪

Photo Credit: Getty Images / BBC News

習近平和普亭的關係越來越密切，就在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭前不久，北京和莫斯科宣布建立「無上限」夥伴關係。

今年6月30日習近平訪問了香港，這是他疫情後首次離開中國大陸，以紀念香港主權移交25週年。

目前，中國並未證實習近平是否會與普亭會面。但中共三號人物、中國全國人大常委會委員長栗戰書上周到訪俄羅斯遠東地區參加東方經濟論壇，隨後與俄羅斯總統普亭會面並前往莫斯科進行訪問。栗戰書是2020年初COVID-19疫情爆發以來，第一位出國訪問的中共政治局常委。

中國《新華社》稱，栗戰書在會見普亭時表示，「中方願繼續同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。」中國南京大學國家關係學院院長朱峰對《聯合早報》分析稱，栗戰書訪俄展現中國對鞏固與俄羅斯關係的重視，但不代表中國會在烏克蘭局勢上加碼支持俄羅斯。

《新華社》稱，栗戰書還在莫斯科與國家杜馬主席沃洛金、聯邦委員會主席馬特維延科分別舉行會談。沃洛金和馬特維延科都再次譴責佩洛西竄訪中國台灣地區，表示俄堅定奉行一個中國政策。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航