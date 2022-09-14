英國女王逝世：非洲如何看待殖民時代和女王留下的遺產？

英國女王伊莉莎白二世的逝世，引發世界多國領導人和民眾的悲痛，以及衷心讚美。

許多英國前殖民地民眾公開紀念女王，另一些人則在分享女王陛下訪問其各自國家或地區的照片。

但這種青睞並不一致。對一些人來說，她的去世重新喚起了他們對殖民統治時那些血腥歷史的記憶——對原住民的暴行、從西非國家偷竊雕像和文物、從南部非洲和印度偷竊黃金和鑽石、以及奴隸制和壓迫。

雖然南非總統西里爾・拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）將女王描述為一位非凡的公眾人物，世界各地的許多人都會深深地記住她，但反對黨經濟自由鬥士黨（EFF）表示，它不會成為哀悼者之一。

作為該國第三大黨的經濟自由鬥士黨在一份聲明中表示，「在她作為女王的70年統治期間，她從未承認英國和她的家族成員在世界各地犯下的罪行，事實上她是暴行的驕傲旗手。」

「對我們來說，她的去世提醒了我們這個國家和非洲歷史上一個非常悲慘的時期。」

在社交媒體上，批評者走得更遠。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 1961年伊莉莎白女王與加納總統跳舞，該照片震驚了還在實施種族隔離的南非

出生於奈及利亞的美國教授烏珠・安雅（Uju Anya）在女王去世前幾個小時發布的推文，引發了一場激烈的辯論。其中一條因違反規則而被推特刪除。在第二條推文中，她寫道，「如果有人期望我除了對該君主表示不屑之外，還能表達任何其他東西，那麼你可以繼續向星星許願。因為該君主監管下的政府支持種族滅絶，屠殺了我的一半家人並使其流離失所，今天活著的人仍在努力克服其後果。」

她的推特顯然是指20世紀60年代末的比夫拉（Biafran）戰爭，在這場戰爭中，英國政府支持並武裝了奈及利亞政府，後者對自稱比夫拉共和國的分離主義者進行封鎖，使其挨餓，並最終粉碎該組織。

推特用戶@ParrenEssential回答說，這不是奈及利亞人的行為方式，並補充說，「你在歪曲我們的文化和我們的國家」。

另一些人稱，在一個人死亡的時候痛罵對方，這種行為很不「非洲」。

要求歸還「非洲之星」鑽石的帖子也出現在女王去世當天，這顆鑽石於1905年在南非開採，現在是英國王室珠寶的一部分。許多人稱其為「被盜」。雖然它是由德蘭士瓦（Transvaal ）政府購買並送給英國皇室作為忠誠的象徵。

但社交媒體上的主流觀點是，「非洲之星」的真正主人是南非人民。推特用戶@Qban_Linx說，這顆價值4億美元的鑽石——其中最大的一塊被鑲嵌在君主加冕時攜帶的皇家權杖上——可以支付75000名南非學生的高等教育費用。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 伊莉莎白女王在她的加冕儀式上，右手拿著的權杖上鑲嵌著非洲之星。

印度也有類似的抗議，在伊莉莎白女王去世後，「Kohinoor」這個標籤迅速開始流行起來——該詞指的是英國皇家王冠上的一顆大鑽石，據說卡米拉將佩戴這頂王冠。

其他批評者說，女王應該利用她的權力和影響力，確保那些與英國殖民統治作鬥爭的人的遺體得到歸還。

肯亞人和南非人要求得到像薩莫埃（Koitalel Samoei）那樣的英雄們的頭顱。19世紀末，在今天的肯亞，薩莫埃領導了南迪人的抵抗，以及南非的科薩王國（Xhosa）的卡庫烏拉（Hinstsa kaKhawula）國王，他在1835年被殺害。他們的屍體被肢解後，頭顱被帶到英國作為戰利品。

茅茅起義（Mau Mau rebellion）期間對肯亞人的殘酷殺戮也被人們所銘記。81年前，17歲的吉圖・瓦・卡亨蓋里（Gitu Wa Kahengeri）參加了叛亂，他回憶說，自己被英國軍隊關押在一個營地裏，遭到毆打並被剝奪食物。

Photo Credit: Reuters / BBC News 茅茅起義老兵卡亨蓋裏譴責英國行為，但表示會為女王哀悼

「他們佔領了我的土地，我與生俱來的權利，」他告訴《路透社》記者。「但我們在哀悼女王，因為她是一個人，一個人類，」他說，「我們對人的死亡感到遺憾。」

肯亞總統烏胡魯・肯雅塔（Uhuru Kenyatta）將女王稱為「無私服務的崇高偶像」，他因宣布進行為期四天的全國哀悼而受到一些肯亞人的指責。

博茨瓦納前總統伊恩・卡馬（Ian Khama）是另一位為女王遺產辯護的人，他將女王描述為不可替代的。

「殖民主義不是我們想要記住的東西，那是一個黑暗的時期。」他說，「女王繼承了這一遺產，她不是設計師......但當她出來時，似乎是為了修復殖民主義造成的損害，她表明我們不在你們之上，我們想參與你們的發展，幫助你們作為國家成長。」

他認為，非洲大陸應該把她看作是「從黑暗的過去帶入新時代的人」。

許多人說，女王從未為以帝國的名義對犯下的罪行道歉。不過，她確實承認了「令人痛苦的」和「困難的經歷」，例如1919年在印度北部的阿姆利則發生的大屠殺。1997年，一位英國將軍命令軍隊在一個無法逃離的圍牆花園裡向示威者開火，在訪問該地之前，她發表了一篇演講，表達了遺憾。

「歷史是無法改寫的，無論我們有時多麼希望如此。它有悲傷的時刻，也有高興的時刻。我們必須從悲傷中學習，並在快樂之上發展。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九