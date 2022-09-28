台海危機：中國軍演常態化下，這些決定走資避險移民的台灣人故事
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移民顧問朱樹櫻表示，這波台海危機不會如90年代般引發大規模移民潮，1996年「飛彈危機」時的那輩人還是有二戰、打仗的記憶，會很恐慌，但過了近30年亞洲經濟起飛，戰爭記憶已沒那麼近，「怕的人還是會怕，不怕的人安逸慣了」。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上月訪台後，中國解放軍隨即舉行環台軍演，中國軍機飛越台灣海峽中線多達300架次，破歷史紀錄。隨著兩岸局勢升溫，尋求移民的台灣人亦陸續增加，但與上一波移民潮有所不同。
家族經營運輸業生意的陳先生，在裴洛西訪台後一個月內決定移民並付諸行動，八月底「快閃」到馬來西亞視察環境，兩天內看了16個房子併購入其中兩套，將申請「第二家園計劃」（MM2H），換取一家三代、共八人的居留權。
他對《BBC中文網》表示，其家族慣常投資海外房地產，但以往只是為了投資，沒想過移民或入籍，這次申請大馬居留「跟台海局勢有絶對關係」。「現在一定不會真打，我們不是太緊張，但未來幾年都有風險存在，這次台海危機讓我們一家很認真討論有沒有後備計劃，如果不早一點計劃，到時候的選擇會很少，成本也會更高。」
根據馬來西亞「第二家園」規定，申請人要符合定期存款、流動資產及外地月入等要求，獲批後會有五年的長期居留證，可以續簽，期間每年要在該國定居至少90天。
這個計劃無法入籍，但陳先生一家認為「至少十年內有個地方可以躲」，又強調如果台灣不動蕩就不會搬走，只是想買個保險。他說：「很多有錢人20多年前早就部署好，在海外有房子、有第二本護照，我們算很晚了。」
移民查詢增加三到五倍
台灣最大規模的移民潮發生在90年代，1995年前總統李登輝訪問美國，翌年首度直選總統，中國解放軍朝台灣外海發射飛彈，引發富人拋售房產並移民海外。
今年八月初裴洛西訪台後，台海陷入20多年來最緊張的軍事對峙。在此敏感時刻，有富豪率先表態留守，前聯電董事長曹興誠開記者會指已放棄新加坡國籍，恢復中華民國國籍，「決定會死在台灣，不會死在國外」，並宣布捐出30億台幣協助台灣防務。
但並不是所有台灣人都決心「死在台灣」。根據台灣《遠見》雜誌在八月中旬進行的民調，63.6％受訪民眾、42％企業擔憂兩岸開戰；被問到若開戰是否願意自己或家人上戰場時，65.2％民眾表示不願意，只有約25.8％願意。
台北多家移民公司對《BBC中文網》表示，八月份接到的查詢電話比平日增加三倍到五倍。喜瑞都移民事業公司台北辦公室經理朱樹櫻透露，有客戶來電詢問「有什麼簽證、護照可以馬上取得」，甚至想確認「如果是美國公民，是不是能撤僑」。
她的公司專營美國移民業務，主攻高端客群，近期查詢的客戶中有一半有綠卡但已過期，現在急切想恢復身分，也有些人是美國公民的親屬，之前一直沒有入籍，近日開始申辦；另有部分人早年取得美國籍，其後因稅務問題棄籍，現希望以最快方法取得第三國護照，例如加勒比海國家、土耳其和歐盟簽證等。
朱樹櫻坦言，過去兩年疫情下台灣人難以出國，各地移民局也停擺，整個移民產業都很慘淡，其公司業務掉了三分之二，今年這一波台海危機「讓我們有反轉的機會，到2023年都不用擔心」。
「精英中的精英」走得低調
不過與1996年「飛彈危機」後的移民潮相比，有移民顧問形容這次「微不足道」。喬盟國際顧問負責人、中華民國移民商業同業公會常務理事王權宏入行超過30年，他對《BBC中文網》表示，1995、96年每天平均接獲過百宗電話查詢，兩岸和平時期降到每天三五宗，上月中共環台軍演後增至約20宗。「是明顯多了，但你說很誇張嗎？其實還不到當年的兩成。」
他指出，90年代各國移民門檻低，一個客人問完發現很簡單，就會帶動其他親友也來申辦，形成雪球效應，但現時門檻變得很高，「一個問完覺得太難辦了，大家就覺得算了，想移民的人變多，但有條件走的是少數，說不上是移民潮」。
另有不願具名、專營澳大利亞和紐西蘭線的移民顧問也說，上一波移民潮客戶很多是中產家庭，但這次因為門檻高，申請人全是「精英中的精英，在各行各業扮演重要的角色」，他們走得非常低調，生怕被政府查到會影響在台灣的工作和身分。
她說大部分人不打算舉家移民，只是為了送子女出國，當中不少人擔心台海危機持續，台灣政府會延長兵役，因此為了小孩不用當兵而申辦移民。
年輕精英移居新加坡
投資移民門檻高，年輕的專業人才就嘗試用就業途徑移民。今年33歲、從事金融業的黃小姐八月底搬到新加坡工作，計劃半年後申請當地永久居留權，希望三年後可獲批。
她對《BBC中文網》說當地發展機會較多，也考慮到將來生小孩，希望下一代在沒有政治風險的地方成長。「以前沒想過戰爭的可能性，但俄烏戰爭爆發後突然覺得距離很近，會有危機意識。」
她說台灣生活舒適，如果可以選擇不會走，可惜台灣夾在中美之間並長期在軍事威脅下，衍生一系列政治和經濟問題。「打起來可能還是很困難，但我覺得好煩，每天都有新聞說中共軍機來，常常試探我們的底線，然後民進黨跟國民黨天天在吵『親美』還是『親中』，所有討論都圍繞這個議題，沒有時間想別的，台灣的發展就被困在這裏。」
她認為台灣政府為了防衛，決策都很意識形態、很保守，影響台灣整體國力。「要防中資、防滲透，金融市場不透明又沒效率，這樣就越來越少外商來投資，本地企業也變得沒有競爭力，長遠整個經濟都不好，年輕人永遠低薪，看不到希望。」
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
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將來銀行將在今年秋天攜手大股東全聯推出超狂開戶好禮。在揭曉領取方式之前，先根據直覺選擇第一眼喜歡的蛋料理吧，這將神準反應出你的人格特質，並根據特質找到最適合你在將來銀行使用的服務。
所謂禮多人不怪，但是送禮能送到心坎裡，那才叫厲害。作為台灣開放金融與智慧生活的領導品牌，將來銀行總是可以用最有創意和歡樂的方式，滿足消費者在金融及生活方面的種種需求。今年秋天，將來銀行真心好秋！攜手大股東全聯，要送給開戶的朋友一份最實用、最有感、最令親朋好友厝邊鄰居都羨慕的超狂好禮——大武山雞蛋！
等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
將來銀行與大股東全聯攜手推出「雞蛋券」，只要透過專屬的邀請碼「PXEGGS」開戶，就可獲得100Ｎ點（1點＝1元），再加上兩盒（一盒10顆蛋）的大武山雞蛋兌換券！在經歷蛋荒的衝擊，意識到生活中有太多地方需要用到蛋的今天，這種豪禮也太奢華了吧！
開戶拿雞蛋券，方法很簡單。首先準備好雙證件以及他行臨櫃開立的帳號之後，下載將來銀行App開戶，記得一定要輸入雞蛋券的邀請碼「PXEGGS」開戶才可以喔；接著會收到一封開戶完成簡訊，按照說明完成裝置綁定，你就會在將來銀行App的票券匣中，看到兩張「大武山履歷蛋兌換券」囉。
接下來，請下載PXPay App加入會員，在PXGO票券夾裡，點選「大武山雞蛋」，可以直接確認附近全聯門市中的大武山雞蛋庫存量，方便你選定門市再出發，完全不擔心白跑一趟。帶著輕鬆愉快的心情到門市之後，直接到架上拿取指定的「大武山牧場雞蛋」，到櫃檯結帳時開啟將來銀行App的票券匣，選擇「大武山履歷蛋兌換券」，然後進入PXGO兌換蛋蛋，讓店員掃描QR Code，就大功告成啦！
雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
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