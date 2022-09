烏克蘭大反攻屢傳捷報，澤倫斯基：9月以來收復6000平方公里領土

烏克蘭大反攻,澤倫斯基:收復6000平方公里失土

(中央社)烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)今天(當地時間12日)表示,烏克蘭軍隊在9月初發起反攻後,迄今已從俄羅斯部隊手中奪回6000平方公里的領土。

澤倫斯基在他的每日談話中指出:「從9月初以來,我方官兵已經解放烏克蘭東部和南部6000平方公里的領土,我們正進一步推進。」

法新社報導,烏克蘭已經在東北部哈爾科夫州(Kharkiv)的反攻中取得重大勝利,其中包括收復了伊久姆(Izyum)、庫皮揚斯克(Kupiansk)和巴拉克列亞(Balakliya)等市鎮。

烏克蘭也在南部赫松州(Kherson)取得重大進展,烏克蘭軍方今天稍早表示,他們已奪回南部500平方公里的失土。

總部設於美國的「華盛頓戰爭研究所」(Institute for the Study of War)指出,「烏克蘭已經扭轉戰局,但目前的反攻不會結束戰事」。

烏軍反攻哈爾科夫,莫斯科任命州長:兵力8倍於俄軍

俄羅斯在烏克蘭哈爾科夫州(Kharkiv)指派的州長甘切夫(Vitaly Ganchev)今天表示,上週對該州展開閃電反攻的烏軍士兵總數達俄軍加親俄部隊總數8倍。面對戰事受挫,莫斯科以對當地烏軍進行空襲回應。

路透社報導,俄羅斯指派的哈爾科夫州州長甘切夫告訴俄國國營電視頻道俄羅斯24(Rossiya 24),烏軍已經收復哈爾科夫州北部俄軍之前拿下的一些聚落,一直到俄羅斯邊境都遭到攻破,「約5000位」平民已經跨境撤離哈爾科夫州進入俄羅斯。

甘切夫表示,「形勢每個小時都變得更艱難」,並稱與俄羅斯貝爾哥羅德州(Belgorod)接壤的邊境現已關閉。

路透社無法立即確認戰況消息。

與此同時,國營俄羅斯新聞社(RIA)報導,俄羅斯國防部今天表示,俄軍正對烏克蘭哈爾科夫州的烏軍進行空襲。

俄羅斯國防部昨天公布地圖顯示,烏軍上週展開閃電反攻,迫使俄軍接連放棄在哈爾科夫州的重要據點後,俄軍幾乎已經棄守整個州。

烏軍周末勢如破竹,接連收復俄軍在哈爾科夫州的關鍵補給樞紐伊久姆(Izium)和更北部的庫皮揚斯克(Kupiansk)。俄羅斯對該州指派的政府就設在庫皮揚斯克。

烏克蘭反攻南部傳捷報,稱收復500平方公里失土

烏克蘭南部軍事指揮部發言人今天表示,烏軍過去2週在烏克蘭南部收復500平方公里失土;克里姆林宮今天則依舊堅稱,俄羅斯將會達成在烏克蘭的軍事目標。

烏軍發言人胡梅紐克(Natalia Humeniuk)透過視訊進行新聞簡報表示:「我們在多個區域取得少至4平方公里,多則數十、上百平方公里的進展,已經解放共約500平方公里失土。」

路透社無法獨立驗證他說法的真實性。

與此同時,克里姆林宮今天堅稱,俄羅斯將會達成在烏克蘭的軍事目標。這是烏克蘭戲劇性展開絕地大反攻,收復數千平方公里失土後,俄方首次公開回應。

一名記者提問,俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)對於自己的軍事領導力是否有信心,克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)拒絕直接回應,而是表示「特別行動」將會持續,直到達成目標為止。

他表示:「軍事行動持續,而且會繼續進行,直到達成最初設定的目標。」

培斯科夫表示:「當然,軍隊執行特別行動的任何行動都會回報給總司令。」他是指普亭。

他表示:「總統和國防部,以及所有軍事指揮官隨時保持聯繫。在執行特殊軍事行動時也不例外。」

烏克蘭上週展開閃電式反攻,聲稱幾天內在烏東奪回超過6000平方公里領土。這是克里姆林宮首次就此回應。

被問到普亭是否會全面動員對抗烏克蘭,培斯科夫則說必須問國防部。

他還表示,俄羅斯看不到與烏克蘭進行和平談判的前景,也沒有談判的理由。

培斯科夫表示,對於烏克蘭札波利沙核電廠(Zaporizhzhia)的去軍事化,目前沒有展開討論。

烏克蘭迅速收復哈爾科夫州失土,是俄國軍隊繼4月退出基輔市郊以來面臨的最重大挫敗。烏軍連連進逼,也使得俄軍失去用以支持烏東軍隊的關鍵後勤補給據點。

莫斯科面臨兵敗幾乎靜默不語,也沒有對烏克蘭東北部情勢做出解釋,使得部分主戰的政治評論家以及網路上的俄國國家主義分子極為憤怒。

烏克蘭收復失土,發現4平民遺體有酷刑跡象

烏克蘭當局今天表示,他們在從俄羅斯手中收復的烏東關鍵地區的一個村莊中,發現4具帶有「酷刑跡象」的平民遺體。

法新社報導,烏克蘭近來在哈爾科夫地區發動閃電反攻並取得巨大成果,收復數十個聚落和2000多平方公里失土。

哈爾科夫檢察官辦公室表示,在收復扎利茲尼奇涅(Zaliznychne)村莊後,居民通報說俄軍曾殺害當地民眾。

檢察官在社群媒體臉書(Facebook)貼文說:「9月11日,執法人員發現4具遺體,他們身上都帶有酷刑跡象。其中3人被埋在私人住宅附近,另1人則是在瀝青廠附近發現的。」

聲明指出,初步調查顯示,俄軍占領村莊後殺害平民。

檢方表示,這些遺體已交由法醫檢查,並已對「違反戰爭法規和慣例,以及蓄意謀殺的事實」展開調查。

人權監督機構國際特赦組織(Amnesty International)在聲明中敦促烏克蘭當局,將俄軍涉嫌犯下戰爭罪的證據採集工作列為優先要務。