颱風梅花緩慢北上估計傍晚解除海警，豪雨影響台鐵平溪線列車撞上比人高巨石

颱風梅花緩慢擺盪北上，海警估傍晚至晚間解除

（中央社）氣象局今天表示，中颱梅花緩慢北上，但路徑有些擺盪，預估今天傍晚至晚間有機會解除海警；提醒今天白天苗栗以北、東北部、台中山區會有大雨，其中苗栗、宜蘭山區可能會有局部豪雨。

根據中央氣象局最新資訊，中颱梅花今天上午8時的中心位置在北緯25.7度、東經124.2度，即在台北東北東方約280公里海面上。

氣象局指出，梅花中心氣壓約960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局資深預報員伍婉華今天表示，梅花北上移動時有些擺盪，且行進速度緩慢，預估今天傍晚至晚間有機會解除海上颱風警報；明天梅花會逐漸加快往中國方向移動，離開台灣。

伍婉華指出，今天北部、東北部降雨時間長，整天有雨，其他地區則是間歇降雨，預估今天晚上隨著梅花逐漸北移，雨勢也會緩和；今天白天苗栗以北、東北部、台中山區持續會有大雨，其中苗栗山區、宜蘭山區可能會有局部豪雨發生。

根據氣象局資料，自11日零時起至今天上午8時，新北市烏來累積雨量達562.5毫米，桃園市復興區也達534.5毫米，其他累積雨量較多處包含新竹縣鳥嘴山391.0毫米、宜蘭縣鴛鴦湖352.5毫米、苗栗縣觀霧335.5毫米。

Photo Credit: 中央社（里長簡凱傑提供） 颱風梅花逐漸接近台灣，因外圍環流影響，新北市烏來區11日降下龐大雨勢，造成瀑布夾帶大量泥水傾洩而下。

伍婉華提到，梅花暴風圈持續影響台灣北部、東北部海面，新北龍洞也出現4.8公尺的浪高，白天風浪仍然較強；基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖在15日之前都須防長浪。

伍婉華說，今天白天開始，西部強陣風會稍微減緩，基隆北海岸、南部地區及恆春半島還是會有8至9級強陣風；中部以北、東北部沿海空曠地區及馬祖、澎湖、台北盆地也有較強陣風。

伍婉華說，在台灣東方約1800公里海面上的熱帶性低氣壓，未來12至24小時有機會增強為輕度颱風南瑪都，成為颱風後會緩慢向北、之後往偏西方向移動，氣象局會持續觀察。

圖片來源：中央氣象局 在台灣東方約1800公里海面上的熱帶性低氣壓，未來12至24小時有機會增強為輕度颱風南瑪都。

豪雨影響台鐵撞上比人高巨石，平溪線十分至菁桐段封閉

（中央社）颱風梅花豪雨影響，今（13）日清晨台鐵平溪線列車煞車不及，撞上比人高的巨石，列車排障器受損，車上無旅客，十分－菁桐間封閉，因目前事故地點降豪雨，不確定何時搶通。

台鐵運務處長劉雙火接受《中央社》記者訪問表示，清晨4時57分接獲通報，一列從七堵開出往菁桐的平線溪列車，在嶺腳路段因煞車不及，撞上路線上的巨石，現場回報巨石比人還高。

劉雙火說，列車上並無旅客，司機也無受傷，但列車車頭用來排除路面障礙的排障器受損，目前列車已回到七堵，但事故現場仍降豪雨，不確定路線何時能搶通，台鐵已啟動平溪線公路接駁。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航