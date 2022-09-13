印尼人到底多瘋羽球？歷年來拿下8面奧運金牌，球迷瘋狂追星連小戴小天在當地都有超高人氣
我們想讓你知道的是
說到在印尼最受歡迎的外國選手，絕對不能不提到周天成。在今年的印尼羽球大師賽時，印尼球迷除了大叫他的名字，還在戰況膠著時，把In- do- ne- sia-的加油口號改成Chi- nese- Tai- pei-，最後助小天戰勝強敵，挺進決賽。周天成平常為人低調，少用社群媒體，在印尼能有如此的「類主場優勢」，讓許多台灣球迷非常驚訝。
文：Joyce （《印尼不是你想的那樣》版主）
近幾年台灣在羽球賽是有著優異的表現，羽球也逐漸躍升為「新國球」。說到羽球，絕對不能不提到印尼。印尼一直以來都是世界上最優異的羽球勁旅之一，除了國家代表隊堅強的實力，印尼的球迷和場邊觀眾也是出名的給力，而他們對於羽球的熱情不僅限於自家球員，就連小戴小天等外國選手在印尼也有著高人氣。現在就跟我一起來了解印尼獨有的羽球文化吧！
世界一流的羽球勁旅，總統帶頭打羽球
羽球從1992年起成為奧運的正式項目，在當年的巴塞隆納奧運，印尼華裔女單、男單選手王蓮香和魏仁芳為國家拿到史上第1、2面金牌，兩人後來還結為夫妻，成為目前羽壇唯一一對奧運冠軍佳侶，他們的成名之路及相戀過程也被翻拍成電影。
至此之後，印尼在每屆奧運至少都有一面金牌進帳（唯一的例外為倫敦奧運），是繼中國以外，在奧運賽場上表現最優異的羽球勁旅，共取得8金6銀7銅，其中男子雙打一直都是印尼最有競爭力的單項，目前男雙世界排名第1、3、6皆為印尼選手。一般來說，在球類競技賽事中奪金的選手大多來自資本雄厚的富國，印尼身為一個開發中國家，能卻擁有如此佳績，真的非常不容易。
印尼在羽球上的優異表現為人民帶來自信和優越感，更對國家形象的塑造帶來正面影響。印尼政府這幾年也積極加強體育的發展，提升軟硬體設備和運動員獎金額度，表現優異的選手還能取得公務員資格，一輩子不愁吃穿。除此之外，總統佐科威更帶頭推廣國內運動風氣，親身關注並參與羽球等各項運動，還曾在汶萊蘇丹來訪時，邀請其一同切磋球技，進行羽球友誼賽，非常有興致的兩人還打到25平手呢！
羽球也能傳達建國精神，團結不同族群的印尼國球
印尼是個宗教民族非常多元的國家，過去曾發生排華，即使官方一直強調其國家格言「異中求同」的精神，但不同宗教、族群之間還是難免有摩擦產生。
早期印尼的羽球選手多為華人，隨著國家的發展，越來越多來自不同族群的球員在國際舞台上發光發熱，也有許多優秀的雙打組合來自不同的宗教與民族。例如印尼傳奇男雙山萬組合（或稱奶爸組合）的阿山（Mohammad Ahsan）和蘇提萬（Hendra Setiawan），就是由穆斯林+華人基督徒組成，已經34歲、37歲的他們仍常居世界前3，兩人曾在拿下世錦金牌時表示「差異使我們更強壯」，他們對於彼此的包容和尊重，讓兩人能攜手走過10年，創下無數佳績，成為當今羽壇的指標性人物。
除此之外，印尼在2016、2020奧運拿下金牌的混雙、女雙組合，都是由不同宗教、不同民族的選手所組成。這些選手在為國家創造歷史的同時，也體現了印尼多元宗教、民族共存共榮的精神，他們更用自身成績告訴人民，不同宗教族群間彼此尊重、互相合作的重要。
印尼選手一上場，全世界都能是主場
有在關注羽球的朋友應該都對印尼的球迷印象深刻。不管在世界的天涯海角，只要印尼選手一上場，一定能聽見「In- do- ne- sia」的洗腦口號在觀眾席響起。有時候印尼觀眾也會使用一些意想不到的器具在場邊加油，例如2021年丹麥的湯姆斯盃，就有印尼球迷帶著安克隆、鑼等傳統樂器進場應援。
除此之外，印尼球迷的一大特色就是在選手殺球時「加上音效」，發出E~A~的喊聲。尤其在印尼舉辦羽球公開賽時，整場的E~A~真的非常壯觀（在各社群媒體搜尋#SalamEaEaEa即可找到相關影片），再加上各種震耳欲聾的尖叫聲，使場館的「熱鬧程度」完全不輸演唱會。
不只自家選手受關注，外國選手有如韓星般的超高人氣
印尼羽球選手在國內有著很高的聲量，但印尼人對於羽球賽事的狂熱不僅於自家球員，世界排名前段的外國選手在當地也都有一定的粉絲基本盤和討論度，像戴資穎因為其獨樹一幟和極具觀賞性的球風，在印尼有著高人氣，當地粉絲喜歡稱呼她QUEEN。今年小戴在印尼公開賽獲得冠軍後，就有許多球迷在場外為她唱生日快樂歌慶生，宛如一場小型粉絲見面會；而麟洋也因為幽默逗趣的個性，再加上東奧四強賽後，向對手印尼傳奇山萬組合鞠躬致意的影片在社群傳開，讓許多印尼球迷被圈粉。
（台灣羽球好手李洋、王齊麟在東京奧運曾對上印尼傳奇「山萬組合」阿山和蘇提萬）
另外台灣第二男雙「楊肉盧」組合楊博涵、盧敬堯，也因為高顏值和親切活潑的個性，受到大批印尼球迷喜愛，兩人每次一發文或開直播，底下都會出現許多印尼文留言，讓我差點忘記他們也是台灣人。更讓我驚訝的是，楊肉盧的印尼粉絲甚至還集結起來舉行線上會議，討論兩人的專屬應援計畫，在短短幾天內就產出加油影片，這樣的高效率和行動力讓人印象非常深刻。
說到在印尼最受歡迎的外國選手，絕對不能不提到周天成。在今年的印尼羽球大師賽時，印尼球迷除了大叫他的名字，還在戰況膠著時，把In- do- ne- sia-的加油口號改成Chi- nese- Tai- pei-，最後助小天戰勝強敵，挺進決賽。周天成平常為人低調，少用社群媒體，在印尼能有如此的「類主場優勢」，讓許多台灣球迷非常驚訝。
小天在印尼能如此受歡迎，除了外表身材深受印尼球迷喜愛，與印尼也有很深的淵源。他曾多次在印尼取得佳績，讓當地球迷留下深刻印象；其羽球生涯的恩師也是印尼人，兩人之前還一起接受印尼媒體的專訪。而周天成偶爾會在IG貼文附上印尼文，也曾在印尼發生天災時公開為當地民眾祈福，及發文聲援在台印尼移工，讓印尼粉絲非常感動。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。