印尼人到底多瘋羽球？歷年來拿下8面奧運金牌，球迷瘋狂追星連小戴小天在當地都有超高人氣

文：Joyce （《印尼不是你想的那樣》版主）

近幾年台灣在羽球賽是有著優異的表現，羽球也逐漸躍升為「新國球」。說到羽球，絕對不能不提到印尼。印尼一直以來都是世界上最優異的羽球勁旅之一，除了國家代表隊堅強的實力，印尼的球迷和場邊觀眾也是出名的給力，而他們對於羽球的熱情不僅限於自家球員，就連小戴小天等外國選手在印尼也有著高人氣。現在就跟我一起來了解印尼獨有的羽球文化吧！

世界一流的羽球勁旅，總統帶頭打羽球

羽球從1992年起成為奧運的正式項目，在當年的巴塞隆納奧運，印尼華裔女單、男單選手王蓮香和魏仁芳為國家拿到史上第1、2面金牌，兩人後來還結為夫妻，成為目前羽壇唯一一對奧運冠軍佳侶，他們的成名之路及相戀過程也被翻拍成電影。

至此之後，印尼在每屆奧運至少都有一面金牌進帳（唯一的例外為倫敦奧運），是繼中國以外，在奧運賽場上表現最優異的羽球勁旅，共取得8金6銀7銅，其中男子雙打一直都是印尼最有競爭力的單項，目前男雙世界排名第1、3、6皆為印尼選手。一般來說，在球類競技賽事中奪金的選手大多來自資本雄厚的富國，印尼身為一個開發中國家，能卻擁有如此佳績，真的非常不容易。

印尼在羽球上的優異表現為人民帶來自信和優越感，更對國家形象的塑造帶來正面影響。印尼政府這幾年也積極加強體育的發展，提升軟硬體設備和運動員獎金額度，表現優異的選手還能取得公務員資格，一輩子不愁吃穿。除此之外，總統佐科威更帶頭推廣國內運動風氣，親身關注並參與羽球等各項運動，還曾在汶萊蘇丹來訪時，邀請其一同切磋球技，進行羽球友誼賽，非常有興致的兩人還打到25平手呢！

羽球也能傳達建國精神，團結不同族群的印尼國球

印尼是個宗教民族非常多元的國家，過去曾發生排華，即使官方一直強調其國家格言「異中求同」的精神，但不同宗教、族群之間還是難免有摩擦產生。

早期印尼的羽球選手多為華人，隨著國家的發展，越來越多來自不同族群的球員在國際舞台上發光發熱，也有許多優秀的雙打組合來自不同的宗教與民族。例如印尼傳奇男雙山萬組合（或稱奶爸組合）的阿山（Mohammad Ahsan）和蘇提萬（Hendra Setiawan），就是由穆斯林+華人基督徒組成，已經34歲、37歲的他們仍常居世界前3，兩人曾在拿下世錦金牌時表示「差異使我們更強壯」，他們對於彼此的包容和尊重，讓兩人能攜手走過10年，創下無數佳績，成為當今羽壇的指標性人物。

除此之外，印尼在2016、2020奧運拿下金牌的混雙、女雙組合，都是由不同宗教、不同民族的選手所組成。這些選手在為國家創造歷史的同時，也體現了印尼多元宗教、民族共存共榮的精神，他們更用自身成績告訴人民，不同宗教族群間彼此尊重、互相合作的重要。

印尼選手一上場，全世界都能是主場

有在關注羽球的朋友應該都對印尼的球迷印象深刻。不管在世界的天涯海角，只要印尼選手一上場，一定能聽見「In- do- ne- sia」的洗腦口號在觀眾席響起。有時候印尼觀眾也會使用一些意想不到的器具在場邊加油，例如2021年丹麥的湯姆斯盃，就有印尼球迷帶著安克隆、鑼等傳統樂器進場應援。

除此之外，印尼球迷的一大特色就是在選手殺球時「加上音效」，發出E~A~的喊聲。尤其在印尼舉辦羽球公開賽時，整場的E~A~真的非常壯觀（在各社群媒體搜尋#SalamEaEaEa即可找到相關影片），再加上各種震耳欲聾的尖叫聲，使場館的「熱鬧程度」完全不輸演唱會。

不只自家選手受關注，外國選手有如韓星般的超高人氣

印尼羽球選手在國內有著很高的聲量，但印尼人對於羽球賽事的狂熱不僅於自家球員，世界排名前段的外國選手在當地也都有一定的粉絲基本盤和討論度，像戴資穎因為其獨樹一幟和極具觀賞性的球風，在印尼有著高人氣，當地粉絲喜歡稱呼她QUEEN。今年小戴在印尼公開賽獲得冠軍後，就有許多球迷在場外為她唱生日快樂歌慶生，宛如一場小型粉絲見面會；而麟洋也因為幽默逗趣的個性，再加上東奧四強賽後，向對手印尼傳奇山萬組合鞠躬致意的影片在社群傳開，讓許多印尼球迷被圈粉。

（台灣羽球好手李洋、王齊麟在東京奧運曾對上印尼傳奇「山萬組合」阿山和蘇提萬）

另外台灣第二男雙「楊肉盧」組合楊博涵、盧敬堯，也因為高顏值和親切活潑的個性，受到大批印尼球迷喜愛，兩人每次一發文或開直播，底下都會出現許多印尼文留言，讓我差點忘記他們也是台灣人。更讓我驚訝的是，楊肉盧的印尼粉絲甚至還集結起來舉行線上會議，討論兩人的專屬應援計畫，在短短幾天內就產出加油影片，這樣的高效率和行動力讓人印象非常深刻。

說到在印尼最受歡迎的外國選手，絕對不能不提到周天成。在今年的印尼羽球大師賽時，印尼球迷除了大叫他的名字，還在戰況膠著時，把In- do- ne- sia-的加油口號改成Chi- nese- Tai- pei-，最後助小天戰勝強敵，挺進決賽。周天成平常為人低調，少用社群媒體，在印尼能有如此的「類主場優勢」，讓許多台灣球迷非常驚訝。

小天在印尼能如此受歡迎，除了外表身材深受印尼球迷喜愛，與印尼也有很深的淵源。他曾多次在印尼取得佳績，讓當地球迷留下深刻印象；其羽球生涯的恩師也是印尼人，兩人之前還一起接受印尼媒體的專訪。而周天成偶爾會在IG貼文附上印尼文，也曾在印尼發生天災時公開為當地民眾祈福，及發文聲援在台印尼移工，讓印尼粉絲非常感動。