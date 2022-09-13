2022艾美獎得獎名單：《魷魚遊戲》李政宰稱帝創紀錄，HBO靠《繼承之戰》、《白蓮花大飯店》搶回霸主地位
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2022艾美獎得獎名單出爐，最佳劇情類影集頒給《繼承之戰》；喜劇類影集則是《泰德拉索：錯棚教練趣事多》，而《白蓮花大飯店》則是獲得10項大獎成為本屆大贏家，都屬不太意外的給獎結果，也讓本屆艾美獎順利落幕。
2022年第74屆黃金時段艾美獎（74rd Annual Primetime Emmy Awards）主要獎項得獎名單今（13）日出爐。其中，HBO的招牌影集《繼承之戰》毫無懸念地獲得最佳劇情類影集，擊退《怪奇物語》、《黑錢勝地》、《高校十八禁》等作；而《泰德拉索：錯棚教練趣事多》也不負眾望獲得最佳喜劇類影集。
不過典禮最大贏家，當數HBO的《白蓮花大飯店》，奪得包括最佳有限影集，最佳有限影集／電視電影類導演、男配角、女配角等10項大獎。
演技獎項部分，最受台灣觀眾矚目的，當數《魷魚遊戲》李政宰（Lee Jung-jae）拿下最佳劇情類影集男主角；至於「蜘蛛女」辛蒂亞（Zendaya）則是憑藉《高校十八禁》二度封后，締造艾美獎最年輕連莊影后紀錄。
HBO技壓群雄，提名與入圍皆成大贏家
根據艾美獎主辦單位，美國國家電視藝術與科學院（Television Academy）執行長謝瑪（Frank Scherma）指出，「隨著劇集產量來到歷史新高，學院本季收到的報名數量也創下紀錄」，同時直言這是「電視的白金時代」，顯示在經歷了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間的低迷後，影劇產製正蓬勃發展。
回溯近幾年艾美獎的戰況，2020年艾美獎，以串流平台Netflix的160個入圍提名成為最大亮點，甚至打破艾美獎的入圍紀錄，至於艾美獎的常勝軍HBO在當時不過僅有107個入圍提名。
而2021年，HBO有線電視結合旗下串流平台HBO Max，前者94個入圍、後者36個入圍，共計130個提名，反超Netflix的129個入圍提名，成為2021年艾美獎入圍提名總數量的領跑者。
到了今（2022）年，HBO同樣技壓Netflix，靠著《繼承之戰》、《白蓮花大飯店》、《高校十八禁》、《殺手進城》等片的強勢壓境之下，光是HBO就獲得了108個提名，倘若HBO再算上旗下串流平台HBO Max的作品，提名數量來到140項。
而有了HBO和HBO Max的加持，其母公司華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）就以155項提名領跑，除了HBO和HBO Max之外，還包含TNT、TBS、CNN、Discovery等媒體的提名，穩居本屆艾美獎各大廠牌之冠。
入圍階段就已鋒芒畢露，到了頒獎當晚，HBO、HBO Max總共獲得38項艾美獎，是在2021年獲獎數的一倍。最當功臣則是獲得10項大獎的《白蓮花大飯店》，其次則是《高校十八禁》的6座獎盃。
對於本屆艾美獎的好成績，HBO和HBO Max的內容主管Bloys表示：「我們為所有艾美獎提名者感到無比自豪，這證明了鏡頭前後的驚人才華，以及我們極富天份的團隊。他們對卓越創意的承諾，繼續以一種有意義的方式影響觀眾。」
《魷魚遊戲》的小螢幕遠征
Netflix的韓國影集《魷魚遊戲》，在2021年9月中上架時，造成全球觀眾的瘋狂，僅花28天就創下16.8億小時的觀看紀錄，成為Netflix平台的觀看冠軍，除了《怪奇物語》第4季之外，其餘作品無一能望其項背。
而除了獲得觀眾的好評之外，來到今年艾美獎獲得了多項提名，包含最佳劇情類影集、導演、男主角、女配角、男配角等14項提名，成為Netflix今年提名最多的影集，同時也是影史第一個在西方國家以外，單獨製作並獲得主要類別提名的非英語節目和影集。
演員李政宰（Lee Jung-jae）、朴海秀（Park Hae-soo）、鄭好娟（Lee Jung-jae）、吳永秀（Oh Young-soo）等人皆首次獲得了演技類提名。而在艾美獎之前，李政宰也獲得了獨立精神獎、評論家選擇獎、美國演員工會獎等大獎，至於吳永秀也獲得了首座金球獎，成為首位獲得金球獎的韓國演員。
至於本屆的艾美獎，《魷魚遊戲》奪得6項大獎殊榮，也將劇情類影集男主角頒發給李政宰，李政宰除了成為艾美獎史上首位獲得此獎的韓國人，也是第四位在任何艾美獎表演類別中獲獎的亞洲演員，同時更是首位以非英語角色獲得此獎的亞洲演員。
李政宰致詞時表示：「首先我要感謝艾美獎，也謝謝導演及編劇，將我們人生會遇到的各種難題能如此豐富的呈現在電視上，劇本和特效真的都超棒！謝謝劇組、謝謝親朋好友的支持。」
其實，除了李政宰之外，《魷魚遊戲》導演黃東赫也在最佳劇情類影集類別中獲得最佳導演獎，成為亞洲首位，也是第一位非英語影集獲獎的導演，締造紀錄。
除了艾美獎，韓國影人近年在北美獎項確實受到重視，電影方面，除了《寄生上流》以「非英語電影」史無前例地抱回奧斯卡最佳影片之後，《夢想之地》的女配角尹汝貞也在隔年一連拿下演員工會獎、英國影藝學院獎、獨立精神獎等等肯定，最後順利以73歲之姿，成為影史第一位獲得奧斯卡演員獎項的韓國演員。
從艾美獎到奧斯卡，韓國影人的大銀幕、小螢幕魅力，正向北美乃至全世界襲來。
最終統計，Netflix在《魷魚游戲》6項大獎以及《怪奇物語》（5）、《奧術》（4）等作的加持下，獲得26項艾美獎，獲獎數居於本屆第二。不過，Netflix今年的表現遠低於去年Netflix獲得的44項大獎，去年Netflix的王牌則有《王冠》和《后翼棄兵》。
辛蒂亞的空前紀錄
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
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班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
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女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
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藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
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文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
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透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。