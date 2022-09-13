2022艾美獎得獎名單：《魷魚遊戲》李政宰稱帝創紀錄，HBO靠《繼承之戰》、《白蓮花大飯店》搶回霸主地位

2022年第74屆黃金時段艾美獎（74rd Annual Primetime Emmy Awards）主要獎項得獎名單今（13）日出爐。其中，HBO的招牌影集《繼承之戰》毫無懸念地獲得最佳劇情類影集，擊退《怪奇物語》、《黑錢勝地》、《高校十八禁》等作；而《泰德拉索：錯棚教練趣事多》也不負眾望獲得最佳喜劇類影集。

不過典禮最大贏家，當數HBO的《白蓮花大飯店》，奪得包括最佳有限影集，最佳有限影集／電視電影類導演、男配角、女配角等10項大獎。

演技獎項部分，最受台灣觀眾矚目的，當數《魷魚遊戲》李政宰（Lee Jung-jae）拿下最佳劇情類影集男主角；至於「蜘蛛女」辛蒂亞（Zendaya）則是憑藉《高校十八禁》二度封后，締造艾美獎最年輕連莊影后紀錄。

Photo Credit: AP / 達志影像 《繼承之戰》劇組上台領取典禮最後一項大獎——最佳劇情類影集

HBO技壓群雄，提名與入圍皆成大贏家

根據艾美獎主辦單位，美國國家電視藝術與科學院（Television Academy）執行長謝瑪（Frank Scherma）指出，「隨著劇集產量來到歷史新高，學院本季收到的報名數量也創下紀錄」，同時直言這是「電視的白金時代」，顯示在經歷了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間的低迷後，影劇產製正蓬勃發展。

回溯近幾年艾美獎的戰況，2020年艾美獎，以串流平台Netflix的160個入圍提名成為最大亮點，甚至打破艾美獎的入圍紀錄，至於艾美獎的常勝軍HBO在當時不過僅有107個入圍提名。

而2021年，HBO有線電視結合旗下串流平台HBO Max，前者94個入圍、後者36個入圍，共計130個提名，反超Netflix的129個入圍提名，成為2021年艾美獎入圍提名總數量的領跑者。

到了今（2022）年，HBO同樣技壓Netflix，靠著《繼承之戰》、 《 白蓮花大飯店》、 《高校十八禁》、《 殺手進城》等片的強勢壓境之下，光是HBO就獲得了108個提名，倘若HBO再算上旗下串流平台HBO Max的作品，提名數量來到140項。

而有了HBO和HBO Max的加持，其母公司華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）就以155項提名領跑，除了HBO和HBO Max之外，還包含TNT、TBS、CNN、Discovery等媒體的提名，穩居本屆艾美獎各大廠牌之冠。

入圍階段就已鋒芒畢露，到了頒獎當晚，HBO、HBO Max總共獲得38項艾美獎，是在2021年獲獎數的一倍。最當功臣則是獲得10項大獎的《白蓮花大飯店》，其次則是《高校十八禁》的6座獎盃。

對於本屆艾美獎的好成績，HBO和HBO Max的內容主管Bloys表示：「我們為所有艾美獎提名者感到無比自豪，這證明了鏡頭前後的驚人才華，以及我們極富天份的團隊。他們對卓越創意的承諾，繼續以一種有意義的方式影響觀眾。」

Photo Credit: AP / 達志影像 《白蓮花大飯店》劇組上台領取最佳有限影集

《 魷魚遊戲》的小螢幕遠征

Netflix的韓國影集《 魷魚遊戲》，在2021年9月中上架時，造成全球觀眾的瘋狂，僅花28天就創下16.8億小時的觀看紀錄，成為Netflix平台的觀看冠軍，除了《怪奇物語》第4季之外，其餘作品無一能望其項背。

而除了獲得觀眾的好評之外，來到今年艾美獎獲得了多項提名，包含最佳劇情類影集、導演、男主角、女配角、男配角等14項提名，成為Netflix今年提名最多的影集，同時也是影史第一個在西方國家以外，單獨製作並獲得主要類別提名的非英語節目和影集。

演員李政宰（Lee Jung-jae）、朴海秀（Park Hae-soo）、鄭好娟（Lee Jung-jae）、吳永秀（Oh Young-soo）等人皆首次獲得了演技類提名。而在艾美獎之前，李政宰也獲得了獨立精神獎、評論家選擇獎、美國演員工會獎等大獎，至於吳永秀也獲得了首座金球獎，成為首位獲得金球獎的韓國演員。

至於本屆的艾美獎，《 魷魚遊戲》奪得6項大獎殊榮， 也將劇情類影集男主角頒發給 李政宰，李政宰除了成為艾美獎史上首位獲得此獎的韓國人，也是第四位在任何艾美獎表演類別中獲獎的亞洲演員，同時更是首位以非英語角色獲得此獎的亞洲演員。

李政宰致詞時表示：「首先我要感謝艾美獎，也謝謝導演及編劇，將我們人生會遇到的各種難題能如此豐富的呈現在電視上，劇本和特效真的都超棒！謝謝劇組、謝謝親朋好友的支持。」

其實，除了李政宰之外，《魷魚遊戲》導演黃東赫也在最佳劇情類影集類別中獲得最佳導演獎，成為亞洲首位，也是第一位非英語影集獲獎的導演，締造紀錄。

除了艾美獎，韓國影人近年在北美獎項確實受到重視，電影方面，除了《寄生上流》以「非英語電影」史無前例地抱回奧斯卡最佳影片之後，《夢想之地》的女配角尹汝貞也在隔年一連拿下演員工會獎、英國影藝學院獎、獨立精神獎等等肯定，最後順利以73歲之姿，成為影史第一位獲得奧斯卡演員獎項的韓國演員。

從艾美獎到奧斯卡，韓國影人的大銀幕、小螢幕魅力，正向北美乃至全世界襲來。

最終統計，Netflix在《魷魚游戲》6項大獎以及《怪奇物語》（5）、《奧術》（4）等作的加持下，獲得26項艾美獎，獲獎數居於本屆第二。不過，Netflix今年的表現遠低於去年Netflix獲得的44項大獎，去年Netflix的王牌則有《王冠》和《 后翼棄兵 》。

Photo Credit: AP / 達志影像 李政宰

Photo Credit: AP / 達志影像 黃東赫

辛蒂亞的空前紀錄