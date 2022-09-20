常扭到腳可能是「慢性腳關節不穩定」，利用超簡單訓練課表增進復原力
我們想讓你知道的是
透過核心與下肢的運動訓練，特別是臀部肌群，可以增加整個下肢的穩定度，讓單腳支撐時腳踝不會過度負擔，可以先從雙腳的動作開始，然後將重心移至受傷腳，再換成單腳的訓練。
文：Jaime治療師
相信大家都有腳踝扭傷的經驗，在度過急性腳踝腫脹、疼痛、行走不便的時期之後，好不容易可以回復原本的生活和運動，但卻很容易再度不小心扭到；或者在運動過程中覺得腳踝很不穩定，單腳站或者單腳跳都感到有種恐懼感，甚至已經扭傷超過三個月了還是覺得腳踝處疼痛，其實這代表你的腳踝扭傷沒有完全好，有「慢性腳踝不穩定」的問題。
如何檢測自己是否有慢性腳踝不穩定？
以下的量表是自我檢測是否有慢性腳踝不穩定的狀況，如果分數越低表示腳踝越不穩定，當分數低於25分時，就是有慢性腳踝不穩定的狀況。
如何改善慢性腳踝不穩定的問題？
扭傷後盡早承重：在一開始腳踝扭傷度過急性期之後，也就是剛扭傷的一到三天之後，就可以在不會引發疼痛的情況下承重，盡早踩地承重能夠給予扭傷的韌帶和肌肉刺激。會促進其中的膠原纖維修復，讓受傷部位復原得更好。
在不疼痛的情況下進行有氧運動：有氧運動時會提供足夠的血液循環，近一步提供修復所需的物質，並且增加代謝。
適當的運動訓練：透過核心與下肢的運動訓練，特別是臀部肌群，可以增加整個下肢的穩定度，讓單腳支撐時腳踝不會過度負擔，可以先從雙腳的動作開始，然後將重心移至受傷腳，再換成單腳的訓練。例如可以先從深蹲→弓步蹲或側弓步蹲→單腳硬舉→單腳跳。
訓練腳踝的肌肉力量
彈力繩訓練：特別針對小腿外側的腓骨肌，扭傷時很容易同時造成這條肌肉拉傷，導致力量下降或萎縮，而這條肌肉是預防腳踝扭傷很重要的肌肉！因此可以彈力繩進行肌力訓練。
坐姿，將彈力繩繞過腳板外側，往內拉給予阻力，之後可以做出腳板往外撇加上翹腳板的動作，會感到小腿外側用力。
踮腳訓練：踮腳對於腳踝扭傷來說是一個很大的挑戰，因此必須確定做的過程正確且不會引發疼痛，踮腳時要保持腳板跟小腿成一直線，避免腳踝歪掉。可以先從雙腳開始，再逐漸進階至單腳，最後慢慢的把單腳踮腳的範圍加大。
本體感覺、平衡訓練：腳踝附近有很多偵測平衡和身體感覺的接收器，扭傷也會造成這些接收器受傷而感覺不靈敏，因此可以站在不穩定的平面上訓練，例如平衡墊、瑜珈墊、BOSU等。試著在上面維持平衡，同時也可以加入另外一隻腳的動作去挑戰，重建本體感覺及平衡能力，降低腳踝再度扭傷的風險。
訓練的過程中注意不要引發腳踝的疼痛，才能夠避免受傷的安全訓練，並且在過程中保持樂觀積極的態度也助於復原喔！
參考資料
- Cumberland ankle instability tool
本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
我們想讓你知道的是
瑞士雲端儲存品牌pCloud推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，沒有額外設定費。趁著中秋促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格！
雲端空間已經是現代人必備的訂閱服務，不過每個月或是每年都要繳納訂閱費用，會不會讓你覺得「訂越久虧越多？」。其實雲端空間不只有訂閱制服務，來自瑞士的雲端儲存品牌pCloud就有推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，而且沒有額外設定費。趁著最近中秋節的促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格，10TB個人終身雲端空間只要 990 歐元，另外對於低用量的個人用戶，也有很划算的500GB、2TB終身方案只要122.5歐元與245歐元，趁著優惠一次購入，用越久越划算！
來自瑞士、重視安全的雲端服務：pCloud
市面上不少便宜的雲端服務，但雲端服務跟個人資料保護密切相關，但在訂閱前，建議使用者還是要了解一下提供服務的公司會比較安心。pCloud是來自瑞士的雲端服務品牌，它在2013年創立已經有9年的歷史，並且位於重視資訊安全的歐盟，全球已經有1600萬用戶使用其雲端服務，是老牌的雲端服務。
當你註冊時可以選擇資料存放於美國或是歐盟，會受到當地法律的保護之外，pCloud也會將資料分散成5個副本存放於多個伺服器增加安全性。另一方面檔案傳輸時都採用TLS/SSL加密增加安全，所有檔案也都享有256位元AES加密防護。對於資料特別重視的用戶，也可以額外選配pCloud Crypto加密服務。
pCloud跟多數雲端服務一樣有免費容量可以使用，只要申請就有10GB容量能試用看看，覺得好用再訂閱也不吃虧。訂閱方式則有月繳、年繳、終身這幾種方式，終身制是pCloud比較特別的制度，只要繳納一次費用就能終身使用，沒有額外的設定費或是其他支出。除此之外， pCloud也有5人共用的家庭版本，而且也有家庭的終身方案，價格只比個人方案貴一點點，對於用量大的用戶來說，我認為是個很超值的選擇。
3種超值個人終身方案 買這次用一輩子
這次pCloud中秋優惠方案中，最超值的是個人終身方案，共有500GB、2TB、10TB方案可供選擇，終身使用的價格分別是122.5歐元（2.4折）、245歐元（2.5折）、990歐元（2折）。前述價格都是最終價格，沒有額外的設定費等不透明費用，非常適合做為長期使用的雲端儲存空間。當然在購買前你也可以先使用它的10GB免費方案，試試看它在手機與電腦的同步功能，先體驗再買也不遲。
跨平台5大系統都能用 網頁版也沒問題
使用雲端服務最擔心支援性不足，pCloud針對這點提供了Windows、macOS、Linux、Android、iOS最常見的5大平台應用程式或App，讓你不論用什麼方式都能跨平台方便地使用pCloud做為溝通的媒介。當然，如果要使用瀏覽器來開啟網頁版 pCloud 也沒問題，端看你的使用環境而定。除了支援的作業系統，有人可能會問說，那pCloud是否有支援其他服務的備份呢？這點pCloud也有想到，它可支援Dropbox、Google Drive、Google Photos、One Drive，甚至是Facebook 也有支援，不論在支援度或是實用性方面都能滿足個人需求。
pCloud 優缺點分析整理
說了這麼多整理一下pCloud的優缺點給大家參考一下，首先pCloud的優點在於提供豐富且超值的月繳、年繳、終身方案，尤其是終身方案是多數雲端空間所沒有的選擇，同時也有家庭方案、商用方案十分全面。其次pCloud支援跨平台使用，不論手機或電腦都能使用，且檔案大小沒有限制。最後是pCloud重視安全性，不僅能讓你選擇資料位置另外也有分散儲存降低風險，傳輸過程也有加密保護料不外流。至於在缺點方面，如果要使用更高階的pCloud Crypto加密服務，得要加價選配才行。另外就是Windows版本介面為英文，沒有中文介面稍嫌可惜。
整體而言，pCloud具備安全性與可靠性，並且有多種方案可供選擇，還有能一勞永逸的終身方案。趁著特價優惠時段購買終身制是較為划算的選擇，如果還是覺得負擔有點大，那麼你也可以考慮跟家人一起選擇家庭方案，價格只比個人方案貴一點，但是可以5個人分攤減輕負擔。最後記住，pCloud中秋節優惠時間為2022年9月9日至2022年9月13日，要買趁現在，錯過還要等一年！