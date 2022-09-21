《美食也吹牛》：在這麼多偏見的阻撓下，馬鈴薯是如何一路走進所有歐洲的廚房裡？
我們想讓你知道的是
馬鈴薯的優勢不只在於它們頂得住軍隊過境，在那些只種植黑麥的國家，比如德國北部、波蘭和俄羅斯，馬鈴薯也可以長得很好。
文：尼可拉．凱瑟－布利（Nicolas Kayser-Bril）
與玉米或是第九章提到的辣椒不同，馬鈴薯沒有出現在加勒比海地區，而是生長在南美洲面對太平洋這一邊的安地斯山脈。馬鈴薯不在十六世紀初葡萄牙人繞著地球各處混雜輸出的蔬菜作物、動物之列，它抵達歐洲的時間較晚，約在一五七○年代的西班牙，但是歐洲人對它不屑一顧。
當時，歐洲大陸的糧食情勢相當不樂觀。所有在一三四八年大瘟疫過後的收成都付諸流水，窮苦的農民只勉強留有一丁點食物充飢。直到十八世紀，人類身高十年復十年的遞減，這便是飲食條件惡化的鐵證。在這樣的背景下，大概要失心瘋才會冒險去種植新作物。冒險這種嗜好，只有在知道一次失敗不會把我們推向饑荒的情況下才無傷大雅。
於是在超過一世紀的時間裡，這些塊莖僅止於人們的好奇心。植物學家之間會拿來交流，或有時它們也會以壯陽佳餚之姿，出現在國王和貴族的餐桌上（儘管很難得知史料講的是馬鈴薯還是甘藷），不過，通常我們都將它冠上醜陋邪惡之名。那個年代正風行「形象學說」（théorie des signatures），一種認為食物的特性乃根據其外觀形狀而來的論點。
核桃長得像大腦，所以益於智力發展；活得久的植物可延年益壽，而轉瞬凋零者會讓人短命；茂密的蕨類則有助於對抗禿頭……至於馬鈴薯？顏色暗沉要白不白又發育不良，好比痲瘋病人的皮膚，想必會引來痲瘋病！在這些謬誤假設的影響之下，某些政權，比如十七世紀的勃根地公國，乾脆禁止種植馬鈴薯。形象學說還不是反馬鈴薯之論點中最荒謬可笑的，十八世紀時，某些神父甚至禁止他們的教徒種植馬鈴薯，因為聖經裡面找不到這種作物。
在這麼多偏見的阻撓下，馬鈴薯是如何一路走進所有歐洲的廚房裡？想獲得解答，必須了解一點軍事史。除了少數的例外，軍隊打仗時都是從平民住家中找東西來果腹。士兵最喜歡的是穀物，因為穀物要不就在田裡等待收割，要不就在穀倉、閣樓或地窖，貯放在乾燥處。對一個飢餓的士兵來說，容易找到也方便攜帶。遇到不受當地居民歡迎或戰爭節節敗退時，軍隊也可能把田裡的莊稼燒掉，因為敵軍缺的正是補給。
現在，試想如何燒掉一片馬鈴薯田，或是帶走它們：馬鈴薯葉含水量高，燒不起來；加上馬鈴薯長在地底下，故能免於受到軍隊的搜括。士兵可以挖幾顆帶走，但帶不走全部的收成。而冬天裡，我們可以任由馬鈴薯在地底結凍而毫無損傷，等軍隊撤離了再說。以上種種，農民很快就發現了。
馬鈴薯從西班牙傳入義大利，很可能是在十六世紀末西班牙人佔領半島上的米蘭、帕瑪的時候。當時，義大利甫結束一個世紀以來種種戰亂的摧殘，而法國的宗教戰爭剛開打。義大利農民對於軍隊會帶來什麼風險清楚得很，他們很快投入馬鈴薯的種植。於是一六一八，三十年戰爭爆發之際，這種塊莖作物便從北義大利，一路跟著西班牙軍隊前進荷蘭，跨越阿爾卑斯山。從那時起，馬鈴薯種植面積便伴隨著歐洲每一次軍隊的出征而增加。
然而，馬鈴薯大規模的推廣，卻是一個世紀之後的事。一七四四年，普魯士國王腓特烈大帝，一位三十出頭的開明專制君主（despote éclairé），命令他的子民種植馬鈴薯。這決策下得好，因為十五年後，他在七年戰爭期間幾乎輸得一敗塗地。普魯士遭到俄羅斯、奧地利、法國與瑞典軍隊的侵略與佔領，然而普魯士的農民並沒有像上一回三十年戰爭那樣紛紛餓死。諸多外國領袖得知了普魯士抗爭到底的祕密，等這場殺戮遊戲一結束，便把馬鈴薯引進自己的國家。
在法國軍隊裡，有一位二十三歲的年輕藥劑師，安托萬．帕蒙提耶（Antoine Parmentier），他因為七年戰爭期間曾五次被普魯士軍隊逮捕而揚名。每一次，敵軍給他端來的簡易伙食品質都讓他驚訝不已。那食物不但讓他身強體健，味道還一點也不差。他當時嚐到的，正是德國馬鈴薯沙拉（kartoffelsalat）的前身。戰爭結束後，帕蒙提耶回到法國，竭力說服當時的國王路易十六及其子民種植馬鈴薯，而後就如大家所知道的，他成功了。
馬鈴薯的優勢不只在於它們頂得住軍隊過境，在那些只種植黑麥的國家，比如德國北部、波蘭和俄羅斯，馬鈴薯也可以長得很好。這樣剛好，因為黑麥經常會遭到一種名為黑麥角菌的真菌感染而引起病害，不慎食用有時還會致死：麥角中毒，從前又稱之為聖火。當我們知道從黑麥角菌所產生化合物裡含有麥角二乙胺（LSD）時，大抵能猜到「聖火」之名的由來，而且明白何以他們偏愛馬鈴薯。
尤其，馬鈴薯的產量比小麥和其他穀物高出三到四倍。只要撥個半英畝的地來種馬鈴薯（兩千平方公尺，相當於一個極為巨大的花園），五口之家也能溫飽無虞。這還沒完。馬鈴薯含有一個人需要的所有維他命，除了維他命A、D，而後兩者可以從牛奶攝取，所以只要一小塊馬鈴薯田和一頭乳牛，就能終結饑荒和壞血病。歸功於馬鈴薯，這應該是第一次，歐洲農民開始過上好日子。
十九世紀初的拿破崙戰爭終於說服了最後那批冥頑不靈、不願意種馬鈴薯的歐洲人。一旦馬鈴薯開始處處可見，孩子便不再小小年紀就夭折，男人和女人也不再經常因為饑荒而死……人口就這麼爆炸式成長。近期有些歷史學者指出，那個時代人口增長很大的一部分原因，即來自馬鈴薯與牛奶。有了如此龐大且健康的人口，歐洲人總算能結束對北美洲原住民的屠殺，並加速對亞洲與非洲的殖民……。
Tags：
遠傳子公司-數聯資安助企業厚植資安能量，降低數位營運風險，邁向永續發展
我們想讓你知道的是
過往除了政府、金融及電信等特定產業，企業對於資安的投資相對保守。隨著上市櫃公司指引的修正將規範逐步擴大到各級產業，加上各種勒索攻擊等事件頻傳，大型企業尤其電子製造業，對資安風險的重視與需求也明顯上升。
法規驅動資安投資升溫，供應鏈數位化的資安缺口引關注
成立於2004年的數聯資安，擁有全台首座企業級資安監控中心（SOC），2009年成為遠傳100%子公司後，整合集團豐富資通訊網路資源，提供專業資安監控、檢測、治理等解決方案及顧問服務，成為企業數位轉型路上最可信賴的資安夥伴。
數聯資安總經理李明憲觀察，近來企業關注的供應鏈資安議題主要有兩個面向，一個是從技術面去應對供應鏈上下游數位化串聯所形成的間接攻擊威脅，以及軟體開發來源是否被內植惡意軟體而形成的資安缺口；加上疫情以來大量遠距工作引發的資安風險，「零信任（Zero Trust）架構概念」也受到更多產業的重視。
資安長首重理解企業商業價值，從管理面完善風險排序與資源配置
另一個面向則是管理面，去年底金管會公告要求111家第一級上市公司設置資安長與專責人員，並且對資訊資產盤點、資安管理制度的建立稽核等都有完整規範，帶動了企業的剛性需求，加上資訊與通信科技（ICT）、半導體等供應鏈受到國際大廠客戶的要求，因此今年以來導入ISMS資訊安全管理制度／ISO27001認證受到高度詢問。
李明憲建議，企業應洞悉資安指引背後的意義：資安就是風險管控，當資源有限，要找出最優先防護的重要資產，並每年重新盤點風險來源。例如企業因應疫情從實體通路轉進電子商務，當營運模式改變，資安的重點就應有所調整。
由此來看，企業如何找到合適的資安長？李明憲也建議，「技術純熟非首要考量，資安長應對企業的商業營運模式有充分理解，能據此定義風險來源並排序重要性，進而作資源配置和建立制度。」以製造業來說，重要資產可能在運營科技（OT）端，不在資訊科技（IT）的管轄範圍，因此資安長要跳脫傳統IT的框架，從更高點來思考風險和資源配置。
破除迷思：資安非零合遊戲，未來靠AI大數據應對進化的風險
李明憲也提醒，過去的思維可能以為投入資安防護就不會發生事件，但進入到數位化與物聯網的時代，資安風險範圍太廣，佈防成本相對提高，因此最重要的還是損失要可控管。
隨著風險不斷進化，李明憲也期許數聯資安結合母公司遠傳的「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」策略，針對數量龐大的資安事件及警告，運用大數據的整合關聯分析，並透過AI機器學習來偵測異常行為，及早找到潛藏的風險和威脅來源，以差異化的解決方案，成為資安託管服務供應商的領導者。
- 免費諮詢資安服務：https://fetnet.tw/VNEGPx0KN7
- 了解更多遠傳資安服務：https://fetnet.tw/Nkowx50KN2
本文章內容由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。