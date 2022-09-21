《美食也吹牛》：在這麼多偏見的阻撓下，馬鈴薯是如何一路走進所有歐洲的廚房裡？

文：尼可拉．凱瑟－布利（Nicolas Kayser-Bril）

與玉米或是第九章提到的辣椒不同，馬鈴薯沒有出現在加勒比海地區，而是生長在南美洲面對太平洋這一邊的安地斯山脈。馬鈴薯不在十六世紀初葡萄牙人繞著地球各處混雜輸出的蔬菜作物、動物之列，它抵達歐洲的時間較晚，約在一五七○年代的西班牙，但是歐洲人對它不屑一顧。

當時，歐洲大陸的糧食情勢相當不樂觀。所有在一三四八年大瘟疫過後的收成都付諸流水，窮苦的農民只勉強留有一丁點食物充飢。直到十八世紀，人類身高十年復十年的遞減，這便是飲食條件惡化的鐵證。在這樣的背景下，大概要失心瘋才會冒險去種植新作物。冒險這種嗜好，只有在知道一次失敗不會把我們推向饑荒的情況下才無傷大雅。

於是在超過一世紀的時間裡，這些塊莖僅止於人們的好奇心。植物學家之間會拿來交流，或有時它們也會以壯陽佳餚之姿，出現在國王和貴族的餐桌上（儘管很難得知史料講的是馬鈴薯還是甘藷），不過，通常我們都將它冠上醜陋邪惡之名。那個年代正風行「形象學說」（théorie des signatures），一種認為食物的特性乃根據其外觀形狀而來的論點。

核桃長得像大腦，所以益於智力發展；活得久的植物可延年益壽，而轉瞬凋零者會讓人短命；茂密的蕨類則有助於對抗禿頭……至於馬鈴薯？顏色暗沉要白不白又發育不良，好比痲瘋病人的皮膚，想必會引來痲瘋病！在這些謬誤假設的影響之下，某些政權，比如十七世紀的勃根地公國，乾脆禁止種植馬鈴薯。形象學說還不是反馬鈴薯之論點中最荒謬可笑的，十八世紀時，某些神父甚至禁止他們的教徒種植馬鈴薯，因為聖經裡面找不到這種作物。

在這麼多偏見的阻撓下，馬鈴薯是如何一路走進所有歐洲的廚房裡？想獲得解答，必須了解一點軍事史。除了少數的例外，軍隊打仗時都是從平民住家中找東西來果腹。士兵最喜歡的是穀物，因為穀物要不就在田裡等待收割，要不就在穀倉、閣樓或地窖，貯放在乾燥處。對一個飢餓的士兵來說，容易找到也方便攜帶。遇到不受當地居民歡迎或戰爭節節敗退時，軍隊也可能把田裡的莊稼燒掉，因為敵軍缺的正是補給。

現在，試想如何燒掉一片馬鈴薯田，或是帶走它們：馬鈴薯葉含水量高，燒不起來；加上馬鈴薯長在地底下，故能免於受到軍隊的搜括。士兵可以挖幾顆帶走，但帶不走全部的收成。而冬天裡，我們可以任由馬鈴薯在地底結凍而毫無損傷，等軍隊撤離了再說。以上種種，農民很快就發現了。

馬鈴薯從西班牙傳入義大利，很可能是在十六世紀末西班牙人佔領半島上的米蘭、帕瑪的時候。當時，義大利甫結束一個世紀以來種種戰亂的摧殘，而法國的宗教戰爭剛開打。義大利農民對於軍隊會帶來什麼風險清楚得很，他們很快投入馬鈴薯的種植。於是一六一八，三十年戰爭爆發之際，這種塊莖作物便從北義大利，一路跟著西班牙軍隊前進荷蘭，跨越阿爾卑斯山。從那時起，馬鈴薯種植面積便伴隨著歐洲每一次軍隊的出征而增加。

然而，馬鈴薯大規模的推廣，卻是一個世紀之後的事。一七四四年，普魯士國王腓特烈大帝，一位三十出頭的開明專制君主（despote éclairé），命令他的子民種植馬鈴薯。這決策下得好，因為十五年後，他在七年戰爭期間幾乎輸得一敗塗地。普魯士遭到俄羅斯、奧地利、法國與瑞典軍隊的侵略與佔領，然而普魯士的農民並沒有像上一回三十年戰爭那樣紛紛餓死。諸多外國領袖得知了普魯士抗爭到底的祕密，等這場殺戮遊戲一結束，便把馬鈴薯引進自己的國家。

在法國軍隊裡，有一位二十三歲的年輕藥劑師，安托萬．帕蒙提耶（Antoine Parmentier），他因為七年戰爭期間曾五次被普魯士軍隊逮捕而揚名。每一次，敵軍給他端來的簡易伙食品質都讓他驚訝不已。那食物不但讓他身強體健，味道還一點也不差。他當時嚐到的，正是德國馬鈴薯沙拉（kartoffelsalat）的前身。戰爭結束後，帕蒙提耶回到法國，竭力說服當時的國王路易十六及其子民種植馬鈴薯，而後就如大家所知道的，他成功了。

馬鈴薯的優勢不只在於它們頂得住軍隊過境，在那些只種植黑麥的國家，比如德國北部、波蘭和俄羅斯，馬鈴薯也可以長得很好。這樣剛好，因為黑麥經常會遭到一種名為黑麥角菌的真菌感染而引起病害，不慎食用有時還會致死：麥角中毒，從前又稱之為聖火。當我們知道從黑麥角菌所產生化合物裡含有麥角二乙胺（LSD）時，大抵能猜到「聖火」之名的由來，而且明白何以他們偏愛馬鈴薯。

尤其，馬鈴薯的產量比小麥和其他穀物高出三到四倍。只要撥個半英畝的地來種馬鈴薯（兩千平方公尺，相當於一個極為巨大的花園），五口之家也能溫飽無虞。這還沒完。馬鈴薯含有一個人需要的所有維他命，除了維他命A、D，而後兩者可以從牛奶攝取，所以只要一小塊馬鈴薯田和一頭乳牛，就能終結饑荒和壞血病。歸功於馬鈴薯，這應該是第一次，歐洲農民開始過上好日子。

十九世紀初的拿破崙戰爭終於說服了最後那批冥頑不靈、不願意種馬鈴薯的歐洲人。一旦馬鈴薯開始處處可見，孩子便不再小小年紀就夭折，男人和女人也不再經常因為饑荒而死……人口就這麼爆炸式成長。近期有些歷史學者指出，那個時代人口增長很大的一部分原因，即來自馬鈴薯與牛奶。有了如此龐大且健康的人口，歐洲人總算能結束對北美洲原住民的屠殺，並加速對亞洲與非洲的殖民……。