必比登社群聲量分析：納入台南、高雄後討論成長60%，「美食沙漠」意外成熱議話題！
我們想讓你知道的是
比較近三年的必比登聲量，今年必比登聲量比前兩年成長60%。而四都市名單，以台南、高雄就佔有一半以上的討論。顯見新進榜兩大都市的高話題性！另外有趣的是，被稱「美食沙漠」的新竹，雖然沒有納入評鑑，但因為沒有能推薦的美食，意外成為熱門話題之一。
文：Jojoteng（QSearch）
一年一度美食界的盛事，《米其林指南》必比登發布推介名單在日前公布。本次除了台北、台中之外，今年再加入台南、高雄評鑑。而常被認為具有高CP值的南部美食，也讓這次的必比登名單掀起一股熱絡討論！
透過社群與論壇的觀察。QSearch比較近三年的必比登聲量，發現今年必比登聲量比前兩年成長60%。而四都市名單，以台南、高雄就佔有一半以上的討論。顯見新進榜兩大都市的高話題性！
內容上，社群對必比登的討論會聚焦在各式報導與完整名單，論壇上則更進一步圍繞在對店家的討論上。而用戶對店家議論，其中以高雄、台南名單最有不同的意見。如許多用戶對台南名單不認同，因為台南人都有自己的口袋名單；高雄則有人針對部分店家上榜表示不認同，認為更好的店家還有很多。
另外有趣的是，被稱「美食沙漠」的新竹，雖然沒有納入評鑑，但因為沒有能推薦的美食，意外成為熱門話題之一。
最後在四都市的店家聲量排行榜，老新台菜、府城食府、好先生、元味料理，分別拿下高雄、台南、台中與台北的聲量王！
必比登近三年聲量最高，新上榜台南、高雄名單最受關注！
觀看近三年的必比登名單聲量，以今年獲得最高的討論數，綜合社群與論壇文章數，高達1396篇，相較前兩年約800多篇文章，更是成長60%。可見今年必比登納入新都市美食名單，成功帶起一波高討論量。
在整體社群上，相關台南有近千篇討論，佔三成左右。其次是高雄，有761篇文章，也佔近三成。而一直是必比登調查名單的台北、台中，則相對較少，約近600篇左右，並各佔2成左右聲量；論壇聲量大致上與社群一樣。用戶多談論首次進入排行的台南、高雄。其次是台中、台北。由此更能看出高雄、台南是本次社群、論壇熱議焦點！
社群聚焦報導、名單，論壇重店家評論；「美食沙漠」意外成熱議話題！
從文字雲來看，社群對必比登的討論偏向報導、完整名單等，如口袋名單、必比登推薦等關鍵詞。較少針對名單上的特定店家討論。但也可以發現不少台南、高雄等字詞，可知兩都市的高話題性。
相較社群，論壇的文字雲內容可以看到更多如阿美飯店、雲來坊、竹之鄉店家名。也表示著論壇用戶較關注在對店家的討論。
近一步觀看，社群與論壇用戶對四都市店家的討論、留言，可以發現有許多不同的意見與看法。
相關台南必比登，不少用戶對名單不認同，並表示台南不需要必比登，每個台南人都有自己的美食名單；高雄必比登名單，用戶則是針對部分店家上榜表示不認同，認為比名單好吃的店家還很多。
相較之下，老牌的台中與台北就沒有太多的看法。用戶主要焦點還是放在新進榜的高雄、台南。
另外，這次必比登也出現搞笑插曲。一直被稱為「美食沙漠」的新竹，因為沒有能推薦的美食，而被網友作成全麥當勞的新竹版「必比登」梗圖，意外的成為熱門話題。故論壇文字雲上可以發現麥當勞的關鍵詞。
「老新台菜」、「府城食府」、「好先生」、「元味料理」，各奪四都市店家聲量王！
今年必比登涵蓋台北、台中、高雄、台南，並共有141個店家上榜，綜合社群與論壇的討論，四都市中又有哪些店家是話題王？
高雄有20間上榜店家，綜合臉書社群與論壇的聲量來看，前三名以老新台菜九如路創始店是高雄必比登的聲量冠軍，有81篇討論。第二名是鹽埕區的銅板小吃名店，鴨肉珍。第三為前金區的牛老大涮牛肉。
台南有27間，以台南安平的府城食府最受熱論，有84篇。第二名是中西區的阿明豬心。而同為中西區的阿美飯店與無名鹹粥同樣有45篇文章位居第三。
台中有37間，好先生以46篇奪下聲量之冠，小初店44篇位居第二。牛稼莊42篇則為第三。
而台北必比登的討論又少一些，最高討論的元味料理有37篇。其次小小樹食以一篇之差，位居第二。第三人和園31篇。
註解
- 本次排行採用 QSearch Trend 系統， QSearch Trend 系統細緻的收納臉書上各粉絲專頁貼文的心情符號、留言數、分享數，並有綜合前三項指標的「影響力分數」。「影響力分數」可以說是納入貼文中所有心情符號、留言數以及分享數的一個聲量熱度的綜合性指標。從心情符號與留言數可以觀察民眾與粉絲專頁互動參與程度，分享數則能了解貼文的傳播程度。算法則是〔貼文心情符號數*0.1+回應數* 0.1 +分享數〕。由於在社群媒體上的分享能讓貼文廣泛觸及人數，並吸引到更多人來關注粉絲專頁，因此我們提高了分享數的權重。
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。