必比登社群聲量分析：納入台南、高雄後討論成長60%，「美食沙漠」意外成熱議話題！

文：Jojoteng（QSearch）

一年一度美食界的盛事，《米其林指南》必比登發布推介名單在日前公布。本次除了台北、台中之外，今年再加入台南、高雄評鑑。而常被認為具有高CP值的南部美食，也讓這次的必比登名單掀起一股熱絡討論！

透過社群與論壇的觀察。QSearch比較近三年的必比登聲量，發現今年必比登聲量比前兩年成長60%。而四都市名單，以台南、高雄就佔有一半以上的討論。顯見新進榜兩大都市的高話題性！

內容上，社群對必比登的討論會聚焦在各式報導與完整名單，論壇上則更進一步圍繞在對店家的討論上。而用戶對店家議論，其中以高雄、台南名單最有不同的意見。如許多用戶對台南名單不認同，因為台南人都有自己的口袋名單；高雄則有人針對部分店家上榜表示不認同，認為更好的店家還有很多。

另外有趣的是，被稱「美食沙漠」的新竹，雖然沒有納入評鑑，但因為沒有能推薦的美食，意外成為熱門話題之一。

最後在四都市的店家聲量排行榜，老新台菜、府城食府、好先生、元味料理，分別拿下高雄、台南、台中與台北的聲量王！

必比登近三年聲量最高，新上榜台南、高雄名單最受關注！

Photo Credit: QSearch

觀看近三年的必比登名單聲量，以今年獲得最高的討論數，綜合社群與論壇文章數，高達1396篇，相較前兩年約800多篇文章，更是成長60%。可見今年必比登納入新都市美食名單，成功帶起一波高討論量。

Photo Credit: QSearch

在整體社群上，相關台南有近千篇討論，佔三成左右。其次是高雄，有761篇文章，也佔近三成。而一直是必比登調查名單的台北、台中，則相對較少，約近600篇左右，並各佔2成左右聲量；論壇聲量大致上與社群一樣。用戶多談論首次進入排行的台南、高雄。其次是台中、台北。由此更能看出高雄、台南是本次社群、論壇熱議焦點！

社群聚焦報導、名單，論壇重店家評論；「美食沙漠」意外成熱議話題！

Photo Credit: QSearch

從文字雲來看，社群對必比登的討論偏向報導、完整名單等，如口袋名單、必比登推薦等關鍵詞。較少針對名單上的特定店家討論。但也可以發現不少台南、高雄等字詞，可知兩都市的高話題性。

Photo Credit: QSearch

相較社群，論壇的文字雲內容可以看到更多如阿美飯店、雲來坊、竹之鄉店家名。也表示著論壇用戶較關注在對店家的討論。

近一步觀看，社群與論壇用戶對四都市店家的討論、留言，可以發現有許多不同的意見與看法。

相關台南必比登，不少用戶對名單不認同，並表示台南不需要必比登，每個台南人都有自己的美食名單；高雄必比登名單，用戶則是針對部分店家上榜表示不認同，認為比名單好吃的店家還很多。

相較之下，老牌的台中與台北就沒有太多的看法。用戶主要焦點還是放在新進榜的高雄、台南。

Photo Credit: QSearch 用戶自製新竹版必比登

另外，這次必比登也出現搞笑插曲。一直被稱為「美食沙漠」的新竹，因為沒有能推薦的美食，而被網友作成全麥當勞的新竹版「必比登」梗圖，意外的成為熱門話題。故論壇文字雲上可以發現麥當勞的關鍵詞。

「老新台菜」、「府城食府」、「好先生」、「元味料理」，各奪四都市店家聲量王！

今年必比登涵蓋台北、台中、高雄、台南，並共有141個店家上榜，綜合社群與論壇的討論，四都市中又有哪些店家是話題王？

Photo Credit: QSearch

高雄有20間上榜店家，綜合臉書社群與論壇的聲量來看，前三名以老新台菜九如路創始店是高雄必比登的聲量冠軍，有81篇討論。第二名是鹽埕區的銅板小吃名店，鴨肉珍。第三為前金區的牛老大涮牛肉。

Photo Credit: QSearch

台南有27間，以台南安平的府城食府最受熱論，有84篇。第二名是中西區的阿明豬心。而同為中西區的阿美飯店與無名鹹粥同樣有45篇文章位居第三。

Photo Credit: QSearch

台中有37間，好先生以46篇奪下聲量之冠，小初店44篇位居第二。牛稼莊42篇則為第三。

Photo Credit: QSearch

而台北必比登的討論又少一些，最高討論的元味料理有37篇。其次小小樹食以一篇之差，位居第二。第三人和園31篇。

註解

本次排行採用 QSearch Trend 系統， QSearch Trend 系統細緻的收納臉書上各粉絲專頁貼文的心情符號、留言數、分享數，並有綜合前三項指標的「影響力分數」。「影響力分數」可以說是納入貼文中所有心情符號、留言數以及分享數的一個聲量熱度的綜合性指標。從心情符號與留言數可以觀察民眾與粉絲專頁互動參與程度，分享數則能了解貼文的傳播程度。算法則是〔貼文心情符號數*0.1+回應數* 0.1 +分享數〕。由於在社群媒體上的分享能讓貼文廣泛觸及人數，並吸引到更多人來關注粉絲專頁，因此我們提高了分享數的權重。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航